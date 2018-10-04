18-летний Санчо и 19-летний Маунт вызваны в сборную Англии

Джейдон Санчо и Мейсон Маунт После подписания нового контракта главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.

Названный Саутгейтом состав получился более чем смелым. Приглашение в национальную команду получили голкипер "Фулхэма" Маркус Беттинелли, защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, полузащитники Натаниэль Чалоба из "Уотфорда", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", Росс Баркли из "Челси" и Мейсон Маунт, ярко выступающий за "Дерби" на правах аренды из "Челси", а также вингеры Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джеймс Мэддисон из "Лестера".

Нападающий Маркус Рэшфорд оказался единственным представителем "Манчестер Юнайтед" в сборной — ни Фил Джонс, ни Крис Смоллинг, ни Эшли Янг вызваны не были. Также Саутгейт оставил за бортом Джо Харта, Фабиана Дельфа, Даниэля Старриджа и Джейми Варди.

Добавим, против сборной Хорватии англичане сыграют в Риеке 12 октября, а спустя три дня сразятся с Испанией в Севилье.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Хорватии и Испании

Голкиперы: Маркус Беттинелли ("Фулхэм"), Джек Батленд ("Стоук"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"),

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Натаниэль Чалоба ("Уотфорд"), Эрик Дайер, Харри Уинкс (оба — "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мейсон Маунт ("Дерби"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Нападающие: Харри Кейн ("Ливерпуль"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Уэлбек ("Арсенал").



Метки сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. nejnyi 04.10.2018 18:29 # nejnyi
    Админы по ходу под вискарик новости пишут:
    1. Харри Кейн ("Ливерпуль")
    2. Маркус Рэшфорд оказался единственным представителем "Манчестер Юнайтед" ----------------> Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")
    3. Также Саутгейт оставил за бортом Джо Харта, Фабиана Дельфа, Даниэля Старриджа и Джейми Варди -----> http://fapl.ru/posts/64862/

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  2. danilych89 04.10.2018 17:51 # danilych89
    Стоунс здесь явно лишний.

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  3. dallaslp 04.10.2018 17:48 # dallaslp
    Также Саутгейт оставил за бортом Джо Харта, Фабиана Дельфа, Даниэля Старриджа и Джейми Варди.

    Варди какбы на этом наши полномочия все, окончены

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  4. daelin 04.10.2018 17:42 # daelin
    А Шоу уже перестал считаться представителем Юнайтед?

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  5. lahmatyj 04.10.2018 17:36 # lahmatyj
    пздц хуиты вагон и тележку насобирал. еще и баркли. это вообще ор.

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  6. ccchelsea 04.10.2018 17:11 # ccchelsea
    Красава Маунт, заслужил.

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  7. naby-keita 04.10.2018 17:01 # naby-keita
    Нападающие: Харри Кейн ("Ливерпуль")

    Накхуй не нужен такой днарь Ливерпулю.

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