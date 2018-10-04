18-летний Санчо и 19-летний Маунт вызваны в сборную Англии

После подписания нового контракта главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.

Названный Саутгейтом состав получился более чем смелым. Приглашение в национальную команду получили голкипер "Фулхэма" Маркус Беттинелли, защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, полузащитники Натаниэль Чалоба из "Уотфорда", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", Росс Баркли из "Челси" и Мейсон Маунт, ярко выступающий за "Дерби" на правах аренды из "Челси", а также вингеры Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джеймс Мэддисон из "Лестера".



Нападающий Маркус Рэшфорд оказался единственным представителем "Манчестер Юнайтед" в сборной — ни Фил Джонс, ни Крис Смоллинг, ни Эшли Янг вызваны не были. Также Саутгейт оставил за бортом Джо Харта, Фабиана Дельфа, Даниэля Старриджа и Джейми Варди.



Добавим, против сборной Хорватии англичане сыграют в Риеке 12 октября, а спустя три дня сразятся с Испанией в Севилье.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Хорватии и Испании



Голкиперы: Маркус Беттинелли ("Фулхэм"), Джек Батленд ("Стоук"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"),



Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Натаниэль Чалоба ("Уотфорд"), Эрик Дайер, Харри Уинкс (оба — "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мейсон Маунт ("Дерби"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").



Нападающие: Харри Кейн ("Ливерпуль"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Уэлбек ("Арсенал").