Саутгейт заключил новый контракт со сборной Англии

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подписал новый контракт до 2022 года.

Напомним, что Саутгейт в спешке возглавил команду "трех львов" после коррупционного скандала вокруг Сэма Эллардайса, успевшего отработать один матч с национальной командой. Гарет быстро вошел в курс дела и уверенно вывел англичан на Чемпионат Мира.

На мундиале в России команда "трех львов" добились невероятного достижения, добравшись до полуфинала. Только поражение от Бельгии в матче за третье место не позволило англичанам получить медали.

В награду за столь успешное выступление Саутгейт получил новый улучшенный контракт взамен истекавшего через два года. Сегодня Гарет заключил четырехлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 3 миллиона фунтов в год.

"Я высоко ценю ту работу, которую проделали мои помощники и сами игроки. Я многому у них научился, их страсть и профессионализм вдохновляли меня на успехи".

"Особую благодарность я хотел бы выразить Стиву Холланду. Еще мне хотелось бы сказать спасибо Дэну Эшуорту и его помощникам из FA за поддержку с самого моего назначения", - сообщил Саутгейт.



Метки контракты, Саутгейт, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 16:25

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  1. dallaslp 04.10.2018 16:24 # dallaslp
    звучит как угроза

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  2. gerrard08 04.10.2018 16:23 # gerrard08
    мда, глупенькая федерация.
    ну ничего, игры лиги нации расставят всё на свои места.

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