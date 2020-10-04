Саутгейт заключил новый контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подписал новый контракт до 2022 года.

Напомним, что Саутгейт в спешке возглавил команду "трех львов" после коррупционного скандала вокруг Сэма Эллардайса, успевшего отработать один матч с национальной командой. Гарет быстро вошел в курс дела и уверенно вывел англичан на Чемпионат Мира.



На мундиале в России команда "трех львов" добились невероятного достижения, добравшись до полуфинала. Только поражение от Бельгии в матче за третье место не позволило англичанам получить медали.



В награду за столь успешное выступление Саутгейт получил новый улучшенный контракт взамен истекавшего через два года. Сегодня Гарет заключил четырехлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 3 миллиона фунтов в год.



"Я высоко ценю ту работу, которую проделали мои помощники и сами игроки. Я многому у них научился, их страсть и профессионализм вдохновляли меня на успехи".



"Особую благодарность я хотел бы выразить Стиву Холланду. Еще мне хотелось бы сказать спасибо Дэну Эшуорту и его помощникам из FA за поддержку с самого моего назначения", - сообщил Саутгейт.