Фирмино боялся ослепнуть
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признался, что боялся ослепнуть на один глаз после матча с "Тоттенхэмом".
По ходу гостевого матча на "Уэмбли" в середине сентября Фирмино получил в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена. Палец бельгийца вошел настолько глубоко, что Роберто попросил замену.
Сам бразилец перевел инцидент в шутку: свой следующий гол Фирмино отметил, показав пирата. Роберто рад, что остался цел, но не скрывает, что в какой-то момент он боялся ослепнуть.
"Я на самом деле боялся, что ослепну на один глаз. Слава Богу, ничего такого не произошло. Глаза очень важны для футболиста, поэтому я рад, что теперь все в порядке. Я регулярно принимаю лекарства".
"На поле я испугался, но после того, как доктор дал мне болеутоляющее, мне стало значительно лучше, а боль постепенно прошла. Глаз еще красный, но я надеюсь, что со временем это пройдет", - сообщил Фирмино Sky Sports.
04.10.2018 16:00
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Меньше дрочить надо
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я месяц назад побывал в англии, друг англичанин из манчестера говорит что лузерпуйцы не англичане а скаузеры потомки шведов шотланцев ирланцев, и другие англы их не навидит, я задал вопрос почему вы не любите их ? он ответил что скаузеры к ним как хачи как у нас, тоесть другая нацианальность просто перешедшиййй на ломанный англиский язык Это как у нас хачи с разными акцентами
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Вертонген, конечно, один из самых сволочных футболистов в современной истории.
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петух недоволен, что фирмино выбрал "вилкой в глаз"
а что, так можно было? - подумал Вертонген
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