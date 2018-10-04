Фирмино боялся ослепнуть

Роберто Фирмино и Ян Вертонген Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признался, что боялся ослепнуть на один глаз после матча с "Тоттенхэмом".

По ходу гостевого матча на "Уэмбли" в середине сентября Фирмино получил в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена. Палец бельгийца вошел настолько глубоко, что Роберто попросил замену.

Сам бразилец перевел инцидент в шутку: свой следующий гол Фирмино отметил, показав пирата. Роберто рад, что остался цел, но не скрывает, что в какой-то момент он боялся ослепнуть.

"Я на самом деле боялся, что ослепну на один глаз. Слава Богу, ничего такого не произошло. Глаза очень важны для футболиста, поэтому я рад, что теперь все в порядке. Я регулярно принимаю лекарства".

"На поле я испугался, но после того, как доктор дал мне болеутоляющее, мне стало значительно лучше, а боль постепенно прошла. Глаз еще красный, но я надеюсь, что со временем это пройдет", - сообщил Фирмино Sky Sports.




Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 16:00

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  1. royal-arsenal 04.10.2018 16:16 # royal-arsenal
    Меньше дрочить надо

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  2. silva77 04.10.2018 16:09 # silva77
    я месяц назад побывал в англии, друг англичанин из манчестера говорит что лузерпуйцы не англичане а скаузеры потомки шведов шотланцев ирланцев, и другие англы их не навидит, я задал вопрос почему вы не любите их ? он ответил что скаузеры к ним как хачи как у нас, тоесть другая нацианальность просто перешедшиййй на ломанный англиский язык Это как у нас хачи с разными акцентами

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  3. vyrentz 04.10.2018 16:06 # vyrentz
    Вертонген, конечно, один из самых сволочных футболистов в современной истории.

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  4. monsieurgood 04.10.2018 16:03 # monsieurgood
    петух недоволен, что фирмино выбрал "вилкой в глаз"

    а что, так можно было? - подумал Вертонген

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