Фирмино боялся ослепнуть

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признался, что боялся ослепнуть на один глаз после матча с "Тоттенхэмом".

По ходу гостевого матча на "Уэмбли" в середине сентября Фирмино получил в глаз от защитника "шпор" Яна Вертонгена. Палец бельгийца вошел настолько глубоко, что Роберто попросил замену.



Сам бразилец перевел инцидент в шутку: свой следующий гол Фирмино отметил, показав пирата. Роберто рад, что остался цел, но не скрывает, что в какой-то момент он боялся ослепнуть.



"Я на самом деле боялся, что ослепну на один глаз. Слава Богу, ничего такого не произошло. Глаза очень важны для футболиста, поэтому я рад, что теперь все в порядке. Я регулярно принимаю лекарства".



"На поле я испугался, но после того, как доктор дал мне болеутоляющее, мне стало значительно лучше, а боль постепенно прошла. Глаз еще красный, но я надеюсь, что со временем это пройдет", - сообщил Фирмино Sky Sports.