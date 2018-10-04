Полиция Мерсисайда обещает обеспечить безопасность игрокам "Сити"

Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити", что обеспечит безопасность "горожанам" по дороге на "Энфилд" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне болельщики "Ливерпуля" атаковали автобус с игроками "Сити". Несмотря на то, что полиция вела дело шесть месяцев, ни один фанат так и не был наказан.



Как сообщает The Telegraph, перед воскресным матчем в рамках Премьер-Лиги боссы "горожан" обсудили со стражами правопорядка новый маршрут на стадион. Полиция Мерсисайда заверила, что на сей раз подобное не повторится.



В течение всегда дня полицейские будут патрулировать центр города, а на сам стадион перебросят дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность гостей. На отсутствие оной в прошлом сезоне пожаловался даже главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола.