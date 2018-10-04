Полиция Мерсисайда обещает обеспечить безопасность игрокам "Сити"

Автобус с игроками Сити Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити", что обеспечит безопасность "горожанам" по дороге на "Энфилд" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне болельщики "Ливерпуля" атаковали автобус с игроками "Сити". Несмотря на то, что полиция вела дело шесть месяцев, ни один фанат так и не был наказан.

Как сообщает The Telegraph, перед воскресным матчем в рамках Премьер-Лиги боссы "горожан" обсудили со стражами правопорядка новый маршрут на стадион. Полиция Мерсисайда заверила, что на сей раз подобное не повторится.

В течение всегда дня полицейские будут патрулировать центр города, а на сам стадион перебросят дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность гостей. На отсутствие оной в прошлом сезоне пожаловался даже главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 04.10.2018 16:02 # silva77
    Не зря в англии говорят что самые адекватные цивилизионные болелы у Сити, потому что болелы Сити основном местные Белые Люди из Манчестера, Вот таких моментах портовые помойки потомки шведов ирланцев шотландцев валицев показывает свою дикость, как например у нас россии Хачи

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  2. mototroller 04.10.2018 16:02 # mototroller
    Миха. Даже полиция защищает от этих лохов. Почему ты не включаешь полицию на фапле? Очисти нас от этой нечисти красных лохов. Портовых шлюх. Ливерхуйцев. Безтрофейников..

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  3. mancunia-planet 04.10.2018 15:55 # mancunia-planet
    Ливерпуль должен проебать

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  4. chr1s8rown 04.10.2018 15:51 # chr1s8rown
    терпилы

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  5. hammersmith 04.10.2018 15:42 # hammersmith
    Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/65679/

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  6. gerrard08 04.10.2018 15:34 # gerrard08
    ебать, так королев

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  7. j-silver 04.10.2018 15:13 # j-silver
    все правильно, а то какой-нить портовый sicario из местной банды Los obryganos может напасть

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  8. suddenly 04.10.2018 15:11 # suddenly
    >>Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити"

    >>В течение всегда дня полицейские будут патрулировать центр города

    Источник: http://fapl.ru/posts/65679/

    Какой же ты чурбан foxmcfc. Как надоели твои постоянные ошибки...

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  9. electric 04.10.2018 15:08 # electric
    Всё равно пускай не расслабляются.

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