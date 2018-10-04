Полиция Мерсисайда обещает обеспечить безопасность игрокам "Сити"
Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити", что обеспечит безопасность "горожанам" по дороге на "Энфилд" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Перед первым матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне болельщики "Ливерпуля" атаковали автобус с игроками "Сити". Несмотря на то, что полиция вела дело шесть месяцев, ни один фанат так и не был наказан.
Как сообщает The Telegraph, перед воскресным матчем в рамках Премьер-Лиги боссы "горожан" обсудили со стражами правопорядка новый маршрут на стадион. Полиция Мерсисайда заверила, что на сей раз подобное не повторится.
В течение всегда дня полицейские будут патрулировать центр города, а на сам стадион перебросят дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность гостей. На отсутствие оной в прошлом сезоне пожаловался даже главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола.
04.10.2018 15:00
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Не зря в англии говорят что самые адекватные цивилизионные болелы у Сити, потому что болелы Сити основном местные Белые Люди из Манчестера, Вот таких моментах портовые помойки потомки шведов ирланцев шотландцев валицев показывает свою дикость, как например у нас россии Хачи
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Миха. Даже полиция защищает от этих лохов. Почему ты не включаешь полицию на фапле? Очисти нас от этой нечисти красных лохов. Портовых шлюх. Ливерхуйцев. Безтрофейников..
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Ливерпуль должен проебать
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терпилы
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Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/65679/
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ебать, так королев
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все правильно, а то какой-нить портовый sicario из местной банды Los obryganos может напасть
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>>Мерсисайдская заверила "Манчестер Сити"
>>В течение всегда дня полицейские будут патрулировать центр города
Источник: http://fapl.ru/posts/65679/
Какой же ты чурбан foxmcfc. Как надоели твои постоянные ошибки...
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Всё равно пускай не расслабляются.
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