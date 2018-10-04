Рабьо стал еще ближе к переезду в Премьер-Лигу
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отказался от третьего предложения парижан по новому контракту и стал еще ближе к переезду в Англию.
23-летний француз уже несколько месяцев отказывается продлевать сотрудничество с ПСЖ, несмотря на все попытки чемпионов Лиги 1. Если Адриен не поменяет своего решения, следующим летом он получит статус свободного агента.
Как сообщает beIN Sports, вероятность такого сценария все выше и выше. На днях Рабьо отверг уже третье предложение ПСЖ по новому контракту. Парижанам не помог даже главный тренер Томас Тухель, вовлеченный в процесс переговоров и вовсю агитирующий своего подопечного.
Таким образом, уже зимой Адриен получит возможность подписать предварительный контракт с новым клубом. Издание Daily Mail напоминает, что среди грандов Премьер-Лиги за ситуацией с Рабьо наблюдают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".
04.10.2018 14:00
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В ливерпуль этого топоря. Вместо Хендерсона
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Типа замена уходящему ковачичу. Ну хз
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Ковачич - Жоржинья - Рабьо
банка: Канте, Барклей, Лофтус-чик
Идеально
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норм шутка про гранды
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Средний игрок.
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Чего ему не хватает?
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