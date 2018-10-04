Рабьо стал еще ближе к переезду в Премьер-Лигу

Адриен Рабьо Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отказался от третьего предложения парижан по новому контракту и стал еще ближе к переезду в Англию.

23-летний француз уже несколько месяцев отказывается продлевать сотрудничество с ПСЖ, несмотря на все попытки чемпионов Лиги 1. Если Адриен не поменяет своего решения, следующим летом он получит статус свободного агента.

Как сообщает beIN Sports, вероятность такого сценария все выше и выше. На днях Рабьо отверг уже третье предложение ПСЖ по новому контракту. Парижанам не помог даже главный тренер Томас Тухель, вовлеченный в процесс переговоров и вовсю агитирующий своего подопечного.

Таким образом, уже зимой Адриен получит возможность подписать предварительный контракт с новым клубом. Издание Daily Mail напоминает, что среди грандов Премьер-Лиги за ситуацией с Рабьо наблюдают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".




Метки ПСЖ, Рабьо

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1785

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 04.10.2018 15:11 # lfc-in-my-heart
    В ливерпуль этого топоря. Вместо Хендерсона

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  2. darvil 04.10.2018 15:06 # darvil
    Типа замена уходящему ковачичу. Ну хз

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  3. ry-l 04.10.2018 14:32 # ry-l
    Ковачич - Жоржинья - Рабьо

    банка: Канте, Барклей, Лофтус-чик

    Идеально

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  4. mancunia-planet 04.10.2018 14:06 # mancunia-planet
    норм шутка про гранды

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  5. toledo 04.10.2018 14:06 # toledo
    Средний игрок.

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  6. chebrec 04.10.2018 14:04 # chebrec
    Чего ему не хватает?

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