Рабьо стал еще ближе к переезду в Премьер-Лигу

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо отказался от третьего предложения парижан по новому контракту и стал еще ближе к переезду в Англию.

23-летний француз уже несколько месяцев отказывается продлевать сотрудничество с ПСЖ, несмотря на все попытки чемпионов Лиги 1. Если Адриен не поменяет своего решения, следующим летом он получит статус свободного агента.



Как сообщает beIN Sports, вероятность такого сценария все выше и выше. На днях Рабьо отверг уже третье предложение ПСЖ по новому контракту. Парижанам не помог даже главный тренер Томас Тухель, вовлеченный в процесс переговоров и вовсю агитирующий своего подопечного.



Таким образом, уже зимой Адриен получит возможность подписать предварительный контракт с новым клубом. Издание Daily Mail напоминает, что среди грандов Премьер-Лиги за ситуацией с Рабьо наблюдают "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".