Кин назвал игроков "Юнайтед" малолетними плаксами

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал нынешних звезд клуба за недостойное поведение и отсутствие профессионализма.

По мнению Кина, лидеры "Юнайтед" должны демонстрировать все свои лучшие качества, невзирая на разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо. Рой советует нынешним звездам клуба играть за честь клуба и своих семей.



"Я говорю сейчас не конкретно о Погба, я говорю об игроках в целом. Они расстраиваются из-за тренера и ведут себя как малолетние плаксы. И таких игроков сейчас слишком много".



"Когда ты выходишь на поле, ты играешь за свою гордость, за свою семью и за свой город. Не важно, что сказал тренер или его ассистент: ты просто выходишь на поле и показываешь все свои лучшие качества".



"Ты можешь разобраться с тренером после матча, но на поле нужно быть самим собой. В плохие дни ты просто закатываешь рукава и сражаешься ради болельщиков. Вот чего не хватает этой команде", - цитирует Кина Daily Mirror.