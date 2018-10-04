Кин назвал игроков "Юнайтед" малолетними плаксами

Лукаку и Санчес Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал нынешних звезд клуба за недостойное поведение и отсутствие профессионализма.

По мнению Кина, лидеры "Юнайтед" должны демонстрировать все свои лучшие качества, невзирая на разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо. Рой советует нынешним звездам клуба играть за честь клуба и своих семей.

"Я говорю сейчас не конкретно о Погба, я говорю об игроках в целом. Они расстраиваются из-за тренера и ведут себя как малолетние плаксы. И таких игроков сейчас слишком много".

"Когда ты выходишь на поле, ты играешь за свою гордость, за свою семью и за свой город. Не важно, что сказал тренер или его ассистент: ты просто выходишь на поле и показываешь все свои лучшие качества".

"Ты можешь разобраться с тренером после матча, но на поле нужно быть самим собой. В плохие дни ты просто закатываешь рукава и сражаешься ради болельщиков. Вот чего не хватает этой команде", - цитирует Кина Daily Mirror.




Метки Кин, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1238

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  1. fc-oil 04.10.2018 13:56 # fc-oil
    Да там одни бабы. Им даже туалет общий строят))

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  2. lampard78 04.10.2018 13:50 # lampard78
    Назначайте уже Кина временно исполняющим до конца сезона. Хуже уже не будет, но игроки МЮ быстро намагнитятся.

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  3. gjchancel 04.10.2018 13:35 # gjchancel
    но клуб сам виноват! Собрал состав с детского сада!! Пусть заведут себе детского психолого.

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  4. chebrec 04.10.2018 13:33 # chebrec
    Крысятничество туалеты нытье что еще

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  5. mancunia-planet 04.10.2018 13:29 # mancunia-planet
    время плакс настало, девчонки боятся педикюр испортить

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  6. moneymaker 04.10.2018 13:18 # moneymaker
    Просто они хотят доить мешок Юнайтед и дальше, ане как ты быть выпнутым как последняя шавка

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  7. armaha 04.10.2018 13:17 # armaha
    А Мю не хватает такого тренера Как Рой Кин!!!

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