Кин назвал игроков "Юнайтед" малолетними плаксами
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал нынешних звезд клуба за недостойное поведение и отсутствие профессионализма.
По мнению Кина, лидеры "Юнайтед" должны демонстрировать все свои лучшие качества, невзирая на разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо. Рой советует нынешним звездам клуба играть за честь клуба и своих семей.
"Я говорю сейчас не конкретно о Погба, я говорю об игроках в целом. Они расстраиваются из-за тренера и ведут себя как малолетние плаксы. И таких игроков сейчас слишком много".
"Когда ты выходишь на поле, ты играешь за свою гордость, за свою семью и за свой город. Не важно, что сказал тренер или его ассистент: ты просто выходишь на поле и показываешь все свои лучшие качества".
"Ты можешь разобраться с тренером после матча, но на поле нужно быть самим собой. В плохие дни ты просто закатываешь рукава и сражаешься ради болельщиков. Вот чего не хватает этой команде", - цитирует Кина Daily Mirror.
04.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
Да там одни бабы. Им даже туалет общий строят))
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Назначайте уже Кина временно исполняющим до конца сезона. Хуже уже не будет, но игроки МЮ быстро намагнитятся.
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но клуб сам виноват! Собрал состав с детского сада!! Пусть заведут себе детского психолого.
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Крысятничество туалеты нытье что еще
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время плакс настало, девчонки боятся педикюр испортить
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Просто они хотят доить мешок Юнайтед и дальше, ане как ты быть выпнутым как последняя шавка
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А Мю не хватает такого тренера Как Рой Кин!!!
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