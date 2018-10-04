Сарри: "Фабрегас может вытеснить Жоржиньо из состава"

Сеск Фабрегас Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не исключает, что Сеск Фабрегас вытеснит из основного состава новичка Жоржиньо.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из "Наполи", Жоржиньо немедленно стал лидером "синих" в центре поля, из-за чего Фабрегас присел в запас. Сарри не исключает, что по ходу сезона расклад поменяется, и набирающий форму после травмы испанец вернет свое место в команде.

"Да, Сеск может это сделать и способен на это. Он провел великолепные полчаса против ПАОКа, затем выдал очень хорошие 90 минут с "Ливерпулем" (в рамках Кубка Лиги)".

"Фабрегас постепенно набирает форму, но, думаю, он великолепный вариант на эту позицию уже сейчас. Самое главное, что ему не нужно менять стиль игры. Сеск и до этого хорошо доставлял мяч вперед", - цитирует Сарри ESPN.




Метки Сарри, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.10.2018 12:00

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  1. shakur 04.10.2018 13:17 # shakur
    Его и Хендерсон бы вытеснил

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  2. winnerd 04.10.2018 13:01 # winnerd
    Старый Сеск борозды не испортит, для кубка лиги самое оно!!!

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  3. h22o 04.10.2018 12:47 # h22o
    да-да, забыли упомянуть, что он может это сделать под двойной дозой допинга!

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  4. alexomck 04.10.2018 12:40 # alexomck
    но ведь жоржинхо такой топарь, здесь каждый глорик челси подтвердит))

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  5. lampard78 04.10.2018 12:27 # lampard78
    Готовят к продаже, похоже.

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  6. chebrec 04.10.2018 12:22 # chebrec
    Ахахахахахахаха!!!

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  7. pauk 04.10.2018 12:15 # pauk
    Надеюсь, дед не серьезно. Сеск был худшим против Ливерпуля
    В отличии от жоржа, теряется под прессингом и в защите слабее. Постоянно обрезает команду.

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  8. vyrentz 04.10.2018 12:13 # vyrentz
    Типичное подкинуть косточку лавочнику, чтобы он совсем не скис

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