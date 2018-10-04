Сарри: "Фабрегас может вытеснить Жоржиньо из состава"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не исключает, что Сеск Фабрегас вытеснит из основного состава новичка Жоржиньо.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из "Наполи", Жоржиньо немедленно стал лидером "синих" в центре поля, из-за чего Фабрегас присел в запас. Сарри не исключает, что по ходу сезона расклад поменяется, и набирающий форму после травмы испанец вернет свое место в команде.



"Да, Сеск может это сделать и способен на это. Он провел великолепные полчаса против ПАОКа, затем выдал очень хорошие 90 минут с "Ливерпулем" (в рамках Кубка Лиги)".



"Фабрегас постепенно набирает форму, но, думаю, он великолепный вариант на эту позицию уже сейчас. Самое главное, что ему не нужно менять стиль игры. Сеск и до этого хорошо доставлял мяч вперед", - цитирует Сарри ESPN.