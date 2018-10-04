Кейта избежал травмы и может сыграть с "Сити"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал какой-либо травмы в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" и может вернуться на футбольное поле уже в воскресенье.
Накануне вечером 23-летнему гвинейцу потребовалась замена уже на 19-й минуте матча, проигранного "красными" со счетом 1:0. Прямо со стадиона Кейта отправился в один из госпиталей Неаполя, жалуясь на серьезную боль в спине.
В госпитале Наби прошел рутинные медицинские процедуры, однако доктора не обнаружили никаких проблем у футболиста. Как сообщает Daily Mirror, уже в пятницу Кейта сможет возобновить тренировки.
Таким образом, летний новичок "Ливерпуля" сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье, если не возникнет никаких осложнений.
04.10.2018 11:15
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так бывает?
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вашими молитвами я снова буду в строю!
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В начале матча терял мяч на ровном месте. Бесил на уровне Саллаха
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здорово
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жаль.
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Норм. Хонду на банку.
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Зря ныли
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ништяк
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