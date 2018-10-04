Кейта избежал травмы и может сыграть с "Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал какой-либо травмы в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" и может вернуться на футбольное поле уже в воскресенье.

Накануне вечером 23-летнему гвинейцу потребовалась замена уже на 19-й минуте матча, проигранного "красными" со счетом 1:0. Прямо со стадиона Кейта отправился в один из госпиталей Неаполя, жалуясь на серьезную боль в спине.



В госпитале Наби прошел рутинные медицинские процедуры, однако доктора не обнаружили никаких проблем у футболиста. Как сообщает Daily Mirror, уже в пятницу Кейта сможет возобновить тренировки.



Таким образом, летний новичок "Ливерпуля" сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье, если не возникнет никаких осложнений.