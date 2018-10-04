Кейта избежал травмы и может сыграть с "Сити"

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал какой-либо травмы в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" и может вернуться на футбольное поле уже в воскресенье.

Накануне вечером 23-летнему гвинейцу потребовалась замена уже на 19-й минуте матча, проигранного "красными" со счетом 1:0. Прямо со стадиона Кейта отправился в один из госпиталей Неаполя, жалуясь на серьезную боль в спине.

В госпитале Наби прошел рутинные медицинские процедуры, однако доктора не обнаружили никаких проблем у футболиста. Как сообщает Daily Mirror, уже в пятницу Кейта сможет возобновить тренировки.

Таким образом, летний новичок "Ливерпуля" сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье, если не возникнет никаких осложнений.



Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 11:15

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  1. only--liverpool 04.10.2018 13:32 # only--liverpool
    так бывает?

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  2. naby-keita 04.10.2018 12:37 # naby-keita
    вашими молитвами я снова буду в строю!

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  3. vyrentz 04.10.2018 12:15 # vyrentz
    В начале матча терял мяч на ровном месте. Бесил на уровне Саллаха

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  4. liverfun 04.10.2018 11:50 # liverfun
    здорово

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  5. alexomck 04.10.2018 11:49 # alexomck
    жаль.

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  6. electric 04.10.2018 11:28 # electric
    Норм. Хонду на банку.

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  7. chebrec 04.10.2018 11:20 # chebrec
    Зря ныли

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  8. rap-woiska 04.10.2018 11:16 # rap-woiska
    ништяк

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