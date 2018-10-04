Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы.
КАРАБАХ — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция
Команда Унаи Эмери взяла старт во втором по значимости клубном турнире Европы с победы 4:2 над "Ворсклой". В тот же день "Карабах" уступил в Лиссабоне "Спортингу" со счетом 2:0.
С собой в Баку Эмери взял весьма сильную команду, вынужденно оставив дома лишь считанных игроков. "Канониры" полны решимости развить свою победную серию до восьми матчей с учетом всех соревнований.
"Карабах" проиграл все четыре предыдущих встречи с английскими командами — с общим счетом 14:1.
"Арсенал" проиграл только один из 15 последних матчей на групповом этапе Лиги Европы, но случилось это поражение во время предыдущего выезда — 1:0 против "Кельна".
Со старта прошлого сезона за "Арсенал" в Лиге Европы отличились 17 разных игроков — на шесть больше, чем в какой-либо другой команде.
Для "Арсенала" это будет шестой матч менее чем за три последние недели, поэтому вполне логично, что Эмери прибегнет к ротации. Место в воротах должен занять Бернд Лено, ведь Петр Чех угодил в лазарет на месяц. Генрих Мхитарян, как обладатель армянского паспорта, в Азербайджан не поехал. Аарон Рэмси остался в Лондоне в ожидании появления на свет своих близнецов. Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает выезд из-за болезни.
ЧЕЛСИ — ВИДИ 22:00 Онлайн-трансляция
Две недели назад "Челси" отпраздновал минимальную победу в гостях у ПАОКа. Счет 0:1 удивителен, потому что "синие" просто доминировали над соперником и создали уйму моментов, но реализация в тот вечер хромала.
Венгерский "Види" начал свой путь в Лиге Европы с поражения 2:0 в Борисове от БАТЭ, показав весьма скромный футбол. Единственное, чего стоит опасаться "Челси", это самоуспокоенности и недооценки соперника.
Прежде "Челси" еще никогда не встречался с командами из Венгрии.
"Види" последний раз пересекался с командами из Англии в марте 1985 в рамка 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда венгры сыграли с "Манчестер Юнайтед" 1:1 по сумме двух матчей, но прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.
"Челси" не потерпел ни одного поражения на "Стэмфорд Бридж" в еврокубковых матчах, за исключением Лиги Чемпионов и квалификационных — 28 побед и семь ничьих.
"Види" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Европы / Кубке УЕФА. Эта серия берет отсчет с минимальной победы над "Реалом" в сезоне 1984/85.
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик близок к возвращению из лазарета, но едва ли сможет сыграть в четверг. Андрес Кристенсен и Педро находятся под вопросом. На игровые минуты могут рассчитывать Гари Кэхилл, Давиде Дзаппакоста, Эмерсон Палмери, Сеск Фабрегас и Виктор Мосес.
04.10.2018 11:00
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Последние комментарии:
Ссаного мозеса даже в таком матче не хочется видеть.
Я вообще не понимаю , как он умудрился стать профессионалом.
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На Олда Траффорд хотят установить Стэмфорд Бридж.. Шок контент!!!
(ответить)
Норм тут вчера местная фауна Ливерпулю приговор подписала после одного не самого лучшего матча. И игроки уж не те, и схема никуда не годится, и Клопп не топ. И пох, что соперник далеко не подарок был. Самое неприятное, что и многие поклонники Ливерпуля туда же.
(ответить)
залупуль последний раз не пробил ни разу в створ 12 лет назад. ну что за топарь этот ваш клап
(ответить)
В Неаполе прое6ал Ливапуль, а ЛЕ смотреть пенсам - это ли не показатель топовости болельщиков ЛФЦ и зашкварности пенсов?
(ответить)
Лига Европы так то турнир очень сложный, я рад, что у Арсенала там всё хорошо получается. С Эмери можно надеяться на трофей.
(ответить)
смотреть ЛЕ такой же зашквар, как и гомосячий юфс или как там его.
(ответить)
шелупонь, додо, папа джонс или доминоз?
(ответить)
Сейчас только узнал, что бой между Кебабом и Макчикеном состоится в Лас Вегасе.
Хобеб может не ехать и позориться в США, если он такой поцреот своей страны. С другой стороны, без шансов для Кебаба.
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блять перестал вк сидеть и проебал выход пятого картера, ебаный стыд
(ответить)
Вообще, Кебаба еще Барбоса должен был ложить спать, но или ему заплатили неплохо, чтобы слил, или валерьянки нажрался перед боем.
Ибо ни один адекватный и здравомыслящий человек не поверит в честный бой, где базовый борцуха джебами и двойками (кстати, весь арсенал Хапипа) весь бой унижал топовейшего базового ударника.
С Конором же такие шутки не прокатят. Лишь 1 шанс из 100 есть, что выдержит шквал ударов и сможет заодеялить Гребня.
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Цвет настроения черный
На губах конора мухомор дроченный( поправочка)
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Если на ринг выйдет только один чеченец против Короля Коннора, то это будет геноцид пердаков всех дагов и псевдо русни, которая думает что Чечня это Россия)
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Арс без Чеха, Мхи, Рэмзи и Обамы. Легкой прогулки не будет.
У Челси тупо тренировка пройдёт очередная, х пойми с кем играют.
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Фигасе, один сезон провели в ЛЕ, а уже 15 побед наштамповали ))
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Как определить люмпена на фапле:
1. Середина недели в четверг.
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А вот и топ матчи середины недели подъехали, збс.
Легкая победа здесь, надоело уже повторять каждый раз, но что поделать, если у Арсенала всегда изи катки
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Если Хобиб уложит ирландского петушка это какой же зашквар всем кристианам будет... Где переписаться в чеченцы можно знает кто?
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Гаврик, какое следующее условие будет для возвращения в конфу?
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Может адекватно пообщаемся недельку? Чё думаете?
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