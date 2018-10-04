Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Данни Уэлбек и Месут Озил В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы.

КАРАБАХ — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция

Команда Унаи Эмери взяла старт во втором по значимости клубном турнире Европы с победы 4:2 над "Ворсклой". В тот же день "Карабах" уступил в Лиссабоне "Спортингу" со счетом 2:0.

С собой в Баку Эмери взял весьма сильную команду, вынужденно оставив дома лишь считанных игроков. "Канониры" полны решимости развить свою победную серию до восьми матчей с учетом всех соревнований.

"Карабах" проиграл все четыре предыдущих встречи с английскими командами — с общим счетом 14:1.

"Арсенал" проиграл только один из 15 последних матчей на групповом этапе Лиги Европы, но случилось это поражение во время предыдущего выезда — 1:0 против "Кельна".

Со старта прошлого сезона за "Арсенал" в Лиге Европы отличились 17 разных игроков — на шесть больше, чем в какой-либо другой команде.

Для "Арсенала" это будет шестой матч менее чем за три последние недели, поэтому вполне логично, что Эмери прибегнет к ротации. Место в воротах должен занять Бернд Лено, ведь Петр Чех угодил в лазарет на месяц. Генрих Мхитарян, как обладатель армянского паспорта, в Азербайджан не поехал. Аарон Рэмси остался в Лондоне в ожидании появления на свет своих близнецов. Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает выезд из-за болезни.

ЧЕЛСИ — ВИДИ 22:00 Онлайн-трансляция

Две недели назад "Челси" отпраздновал минимальную победу в гостях у ПАОКа. Счет 0:1 удивителен, потому что "синие" просто доминировали над соперником и создали уйму моментов, но реализация в тот вечер хромала.

Венгерский "Види" начал свой путь в Лиге Европы с поражения 2:0 в Борисове от БАТЭ, показав весьма скромный футбол. Единственное, чего стоит опасаться "Челси", это самоуспокоенности и недооценки соперника.

Прежде "Челси" еще никогда не встречался с командами из Венгрии.

"Види" последний раз пересекался с командами из Англии в марте 1985 в рамка 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда венгры сыграли с "Манчестер Юнайтед" 1:1 по сумме двух матчей, но прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.

"Челси" не потерпел ни одного поражения на "Стэмфорд Бридж" в еврокубковых матчах, за исключением Лиги Чемпионов и квалификационных — 28 побед и семь ничьих.

"Види" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Европы / Кубке УЕФА. Эта серия берет отсчет с минимальной победы над "Реалом" в сезоне 1984/85.

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик близок к возвращению из лазарета, но едва ли сможет сыграть в четверг. Андрес Кристенсен и Педро находятся под вопросом. На игровые минуты могут рассчитывать Гари Кэхилл, Давиде Дзаппакоста, Эмерсон Палмери, Сеск Фабрегас и Виктор Мосес.



Метки Арсенал, Види, Карабах, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. spaceghostpurrp 04.10.2018 13:22 # spaceghostpurrp
    Ссаного мозеса даже в таком матче не хочется видеть.
    Я вообще не понимаю , как он умудрился стать профессионалом.

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  2. moneymaker 04.10.2018 13:21 # moneymaker
    На Олда Траффорд хотят установить Стэмфорд Бридж.. Шок контент!!!

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  3. sausage 04.10.2018 13:17 # sausage
    Норм тут вчера местная фауна Ливерпулю приговор подписала после одного не самого лучшего матча. И игроки уж не те, и схема никуда не годится, и Клопп не топ. И пох, что соперник далеко не подарок был. Самое неприятное, что и многие поклонники Ливерпуля туда же.

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  4. narcot 04.10.2018 13:12 # narcot
    залупуль последний раз не пробил ни разу в створ 12 лет назад. ну что за топарь этот ваш клап

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  5. gavriil 04.10.2018 13:10 # gavriil
    В Неаполе прое6ал Ливапуль, а ЛЕ смотреть пенсам - это ли не показатель топовости болельщиков ЛФЦ и зашкварности пенсов?

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  6. naby-keita 04.10.2018 12:48 # naby-keita
    Лига Европы так то турнир очень сложный, я рад, что у Арсенала там всё хорошо получается. С Эмери можно надеяться на трофей.

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  7. alexomck 04.10.2018 12:43 # alexomck
    смотреть ЛЕ такой же зашквар, как и гомосячий юфс или как там его.

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  8. narcot 04.10.2018 12:41 # narcot
    шелупонь, додо, папа джонс или доминоз?

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  9. naby-keita 04.10.2018 12:40 # naby-keita
    Сейчас только узнал, что бой между Кебабом и Макчикеном состоится в Лас Вегасе.
    Хобеб может не ехать и позориться в США, если он такой поцреот своей страны. С другой стороны, без шансов для Кебаба.

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  10. hollywood-hoe 04.10.2018 12:26 # hollywood-hoe
    блять перестал вк сидеть и проебал выход пятого картера, ебаный стыд

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  11. ry-l 04.10.2018 12:24 # ry-l
    Вообще, Кебаба еще Барбоса должен был ложить спать, но или ему заплатили неплохо, чтобы слил, или валерьянки нажрался перед боем.

    Ибо ни один адекватный и здравомыслящий человек не поверит в честный бой, где базовый борцуха джебами и двойками (кстати, весь арсенал Хапипа) весь бой унижал топовейшего базового ударника.

    С Конором же такие шутки не прокатят. Лишь 1 шанс из 100 есть, что выдержит шквал ударов и сможет заодеялить Гребня.

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  12. fowler9 04.10.2018 12:24 # fowler9
    Цвет настроения черный
    На губах конора мухомор дроченный( поправочка)

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  13. moneymaker 04.10.2018 12:00 # moneymaker
    Если на ринг выйдет только один чеченец против Короля Коннора, то это будет геноцид пердаков всех дагов и псевдо русни, которая думает что Чечня это Россия)

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  14. mancunia-planet 04.10.2018 11:52 # mancunia-planet
    Арс без Чеха, Мхи, Рэмзи и Обамы. Легкой прогулки не будет.
    У Челси тупо тренировка пройдёт очередная, х пойми с кем играют.

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  15. reams 04.10.2018 11:52 # reams
    Фигасе, один сезон провели в ЛЕ, а уже 15 побед наштамповали ))

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  16. gavriil 04.10.2018 11:50 # gavriil
    Как определить люмпена на фапле:

    1. Середина недели в четверг.

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  17. reams 04.10.2018 11:48 # reams
    А вот и топ матчи середины недели подъехали, збс.
    Легкая победа здесь, надоело уже повторять каждый раз, но что поделать, если у Арсенала всегда изи катки

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  18. gavriil 04.10.2018 11:36 # gavriil
    Если Хобиб уложит ирландского петушка это какой же зашквар всем кристианам будет... Где переписаться в чеченцы можно знает кто?

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  19. kipeloff89 04.10.2018 11:35 # kipeloff89
    Гаврик, какое следующее условие будет для возвращения в конфу?

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  20. gavriil 04.10.2018 11:34 # gavriil
    Может адекватно пообщаемся недельку? Чё думаете?

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