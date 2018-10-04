Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы.

КАРАБАХ — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция



Команда Унаи Эмери взяла старт во втором по значимости клубном турнире Европы с победы 4:2 над "Ворсклой". В тот же день "Карабах" уступил в Лиссабоне "Спортингу" со счетом 2:0.



С собой в Баку Эмери взял весьма сильную команду, вынужденно оставив дома лишь считанных игроков. "Канониры" полны решимости развить свою победную серию до восьми матчей с учетом всех соревнований.



"Карабах" проиграл все четыре предыдущих встречи с английскими командами — с общим счетом 14:1.



"Арсенал" проиграл только один из 15 последних матчей на групповом этапе Лиги Европы, но случилось это поражение во время предыдущего выезда — 1:0 против "Кельна".



Со старта прошлого сезона за "Арсенал" в Лиге Европы отличились 17 разных игроков — на шесть больше, чем в какой-либо другой команде.



Для "Арсенала" это будет шестой матч менее чем за три последние недели, поэтому вполне логично, что Эмери прибегнет к ротации. Место в воротах должен занять Бернд Лено, ведь Петр Чех угодил в лазарет на месяц. Генрих Мхитарян, как обладатель армянского паспорта, в Азербайджан не поехал. Аарон Рэмси остался в Лондоне в ожидании появления на свет своих близнецов. Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает выезд из-за болезни.



ЧЕЛСИ — ВИДИ 22:00 Онлайн-трансляция



Две недели назад "Челси" отпраздновал минимальную победу в гостях у ПАОКа. Счет 0:1 удивителен, потому что "синие" просто доминировали над соперником и создали уйму моментов, но реализация в тот вечер хромала.



Венгерский "Види" начал свой путь в Лиге Европы с поражения 2:0 в Борисове от БАТЭ, показав весьма скромный футбол. Единственное, чего стоит опасаться "Челси", это самоуспокоенности и недооценки соперника.



Прежде "Челси" еще никогда не встречался с командами из Венгрии.



"Види" последний раз пересекался с командами из Англии в марте 1985 в рамка 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда венгры сыграли с "Манчестер Юнайтед" 1:1 по сумме двух матчей, но прошли дальше благодаря победе в серии пенальти.



"Челси" не потерпел ни одного поражения на "Стэмфорд Бридж" в еврокубковых матчах, за исключением Лиги Чемпионов и квалификационных — 28 побед и семь ничьих.



"Види" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Европы / Кубке УЕФА. Эта серия берет отсчет с минимальной победы над "Реалом" в сезоне 1984/85.



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик близок к возвращению из лазарета, но едва ли сможет сыграть в четверг. Андрес Кристенсен и Педро находятся под вопросом. На игровые минуты могут рассчитывать Гари Кэхилл, Давиде Дзаппакоста, Эмерсон Палмери, Сеск Фабрегас и Виктор Мосес.