"Юнайтед" планирует создать гендерно-нейтральные туалеты на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" вынашивает идею по созданию гендерно-нейтральных туалетов на "Олд Траффорд".

В данный момент в высшем английском дивизионе нет ни одного клуба, который бы позволял пришедшим на матч болельщикам посетить уборную комнату без разделения на мужчин и женщин.



Как сообщает The Guardian со ссылкой на главу службы безопасности "Юнайтед" Джима Лиджета, гендерная нейтральность туалетов сделает опыт, связанный с посещением стадиона, "более дружелюбным и всеобъемлющим".



Кроме того, таким образом клуб покажет свою приверженность к борьбе за равноправие, многообразие и социальную интеграцию.