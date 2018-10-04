"Юнайтед" планирует создать гендерно-нейтральные туалеты на "Олд Траффорд"

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" вынашивает идею по созданию гендерно-нейтральных туалетов на "Олд Траффорд".

В данный момент в высшем английском дивизионе нет ни одного клуба, который бы позволял пришедшим на матч болельщикам посетить уборную комнату без разделения на мужчин и женщин.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на главу службы безопасности "Юнайтед" Джима Лиджета, гендерная нейтральность туалетов сделает опыт, связанный с посещением стадиона, "более дружелюбным и всеобъемлющим".

Кроме того, таким образом клуб покажет свою приверженность к борьбе за равноправие, многообразие и социальную интеграцию.



Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. aseneev 04.10.2018 10:36 # aseneev
    да вашу ма.....ь, идиоты

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  2. french 04.10.2018 10:36 # french
    за Му-Му трансы одни топят, хули)))

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  3. alexomck 04.10.2018 10:35 # alexomck
    среди глориков челси полно извращенцев, оценят обнову.

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  4. electric 04.10.2018 10:30 # electric
    Норм собрал.

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  5. gandalf 04.10.2018 10:28 # gandalf
    Дауны это нормально. Можно ссать в кабиненке, и видеть как рядом ссыт телка

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  6. danilych89 04.10.2018 10:27 # danilych89
    В "Южном парке" была серия, где Картман, притворившись "гендерно неопределившимся", выбил себе отдельный туалет в школе. Вот к этому всё и идет - в Манчестере появится куча таких Картманов))

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  7. qwerd 04.10.2018 10:22 # qwerd
    До чего же противно. Вам не стыдно что на этом благородном стадионе рядом с памятниками благородных мужиков Алекса Фергюсона, Бобби Чарльтона, Джорджа Бэста и Денниса Лоу будет такое дерьмо роисходить? Еще разукрастье их памятник в цвет радуги в знак поддержки и дань страдавшим в их времена недогендерам.

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  8. fanat-united 04.10.2018 10:17 # fanat-united
    Эти мудаки собираются думать о футболе, а не о всякой ху.не?

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  9. seed 04.10.2018 10:14 # seed
    Скоро на любой типа пид**са трансгендера или лесбиянку нужен будет свой отдельный тип толчка. Они ведь не могут ходить в общий, "как все". Это ведь такая элита, им нужно специально для них. И всё ради дружбы, равноправия и социальное блаблабла...

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  10. forwardunited 04.10.2018 10:13 # forwardunited
    Надо ж куда-то ходить несчастным гостевым фанам Ливерпуля и Челси

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  11. electric 04.10.2018 10:08 # electric
    Отличная новость для муму. Клуб п...в.

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