"Юнайтед" планирует создать гендерно-нейтральные туалеты на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" вынашивает идею по созданию гендерно-нейтральных туалетов на "Олд Траффорд".
В данный момент в высшем английском дивизионе нет ни одного клуба, который бы позволял пришедшим на матч болельщикам посетить уборную комнату без разделения на мужчин и женщин.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на главу службы безопасности "Юнайтед" Джима Лиджета, гендерная нейтральность туалетов сделает опыт, связанный с посещением стадиона, "более дружелюбным и всеобъемлющим".
Кроме того, таким образом клуб покажет свою приверженность к борьбе за равноправие, многообразие и социальную интеграцию.
04.10.2018 10:00
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Последние комментарии:
да вашу ма.....ь, идиоты
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за Му-Му трансы одни топят, хули)))
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среди глориков челси полно извращенцев, оценят обнову.
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Норм собрал.
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Дауны это нормально. Можно ссать в кабиненке, и видеть как рядом ссыт телка
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В "Южном парке" была серия, где Картман, притворившись "гендерно неопределившимся", выбил себе отдельный туалет в школе. Вот к этому всё и идет - в Манчестере появится куча таких Картманов))
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До чего же противно. Вам не стыдно что на этом благородном стадионе рядом с памятниками благородных мужиков Алекса Фергюсона, Бобби Чарльтона, Джорджа Бэста и Денниса Лоу будет такое дерьмо роисходить? Еще разукрастье их памятник в цвет радуги в знак поддержки и дань страдавшим в их времена недогендерам.
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Эти мудаки собираются думать о футболе, а не о всякой ху.не?
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Скоро на любой типа пид**са трансгендера или лесбиянку нужен будет свой отдельный тип толчка. Они ведь не могут ходить в общий, "как все". Это ведь такая элита, им нужно специально для них. И всё ради дружбы, равноправия и социальное блаблабла...
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Надо ж куда-то ходить несчастным гостевым фанам Ливерпуля и Челси
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Отличная новость для муму. Клуб п...в.
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