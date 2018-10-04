Почеттино: "Наши игроки были героями"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал своих игроков "героями" после поражения 2:4 от "Барселоны".

В среду вечером "шпоры" потерпели свое второе подряд поражение на групповом этапе Лиги Чемпионов, свой первый гол пропустив уже на первой минуте после ошибки Уго Льориса. Однако Почеттино остался доволен тем, как его команда противостояла Лионелю Месси и компании.



"Если вы смотрите и понимаете футбол, вы знаете, как сложно выходить из раздевалки и так рано пропускать первый гол. После этого команде сложно играть, ощущая уверенность в себе. Это тяжело".



"Когда играешь на этом уровне, нельзя давать сопернику такого рода шансов. Во втором тайме мы навязали им борьбу и сделали все возможное, чтобы отыграться".



"Месси имел больше пространства во втором тайма, и в таком случае его сложно остановить. Это невероятно, как он бегает. Да ладно, давайте жить дальше, потому что в первом тайме мы пропустили уже на первых минутах. Мы играли, предоставив фору сопернику уже после первой минуты".



"Наши игроки были героями, потому что они противостояли Месси, Суаресу, Коутиньо. Лукас Моура имел возможность сравнять счет. Тогда бы и вы называли нас героями, а тренера — лучшим в мире".



"Нам все еще предстоит сыграть четыре матча, и наша судьба в наших руках. Это будет тяжело, потому что теперь мы обязаны побеждать. Но мы по-прежнему верим, что это возможно", — цитирует Почеттино The Guardian.