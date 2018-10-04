Баркли: "Мне подходит стиль Сарри"
Полузащитник "Челси" Росс Баркли похвалил стиль своего главного тренера Маурицио Сарри и выразил надежду, что итальянец поможет ему вернуться в сборную Англии.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Эвертона" в январе, Баркли сыграл лишь считанное количество матчей во второй половине прошлого сезона и совершенно себя не проявил.
Зато с назначением Сарри Росс преобразился и стал гораздо чаще появляться на поле. 24-летний англичанин считает, что ему повезло работать с таким тренером.
"Его стиль игры действительно мне подходит. Я сыграл уже много минут. Я чувствую, что моя форма хороша, как никогда. Я чувствую, что с таким количеством сыгранных минут я готов к вызову в сборную Англии".
"С дальнейшим течением сезона я еще лучше покажу, на что способен. Я начну забивать намного больше и ассистировать намного больше".
"В предыдущие годы меня толком не тренировали, но теперь я в том возрасте, когда гораздо лучше понимаю футбол, и я знаю, насколько важно учиться различным тактикам у различных тренеров. Прямо сейчас я готов понимать каждый аспект игры".
"В данную минуту я играю важную роль в команде и верю, что своей игрой подтвердил готовность выступать за сборную Англии", — цитирует Баркли Sky Sports.
04.10.2018 08:00
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Последние комментарии:
Стиль Сарри - это когда Баркли сидит на скамейке?
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Типичный брит. Нет мысли в игре. Не понимает до сих пор партнёров и смотрится чужеродным телом. Вот ковачич красава
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чот этот колхозник совсем бесхитростно мажет)
так и будет 10-15 минут в концовках катать, потом в саут условный сольют.
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