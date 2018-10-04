Компани — о матче с "Ливерпулем": "На кону будет больше, чем три очка"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что в предстоящем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на кону будет нечто большее, чем просто три очка.

В ближайшее воскресенье "горожане" отправятся на "Энфилд" к команде, которая, как кажется, готова бросить вызов действующему чемпиону. И хотя сезон еще в самом разгаре, Компани отводит этому матчу повышенное значение.



"Это большой матч. Обе команды находятся наверху лиги в данный момент. Пока еще слишком рано, чтобы этот матч был определяющим, но совершенно точно существует ощущение, что это будет игра за нечто большее, чем за три очка".



"Ты всегда хочешь побеждать в такого рода матчах. Их команда в форме и играет дома, так что это будет определенно сложный матч для нас. Однако, думаю, мы всегда показывали, что готовы к такого рода матчам", — цитирует Компани Sky Sports.