Клопп: "Не помню, когда последний раз играли без ударов в створ"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда была недостаточно хороша в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Наполи".

Судьбу матча в Неаполе решил единственный гол Лоренцо Инсинье, забитый в самой концовке. Этот гол стал вознаграждением для хозяев, которые доминировали над своим соперником во втором тайме.



В этом матче "Ливерпуль" впервые с февраля 2006 не нанес ни одного удара в створ в рамках Лиги Чемпионов, и Клопп даже не пытается искать этому оправданий.



"Ни одного удара в створ — я даже не помню, когда это было со мной в последний раз".



"Думаю, во многом мы сами виноваты в этом, потому что мы можем играть гораздо лучше. Ни одного удара в створ — это недостаточно. Соперник провел хороший матч, а потому заслужил три очка".



"Почему это произошло, я не уверен на 100 процентов. Во многом это моя вина, но мне нужен еще один вечер, чтобы заново посмотреть игру и увидеть, в чем мы ошиблись. Мы играли не так, как это должно было быть".



"Я практически уверен, что причины будут на поверхности, и мы разберемся с ними, но сегодня вечером мы были недостаточно хороши, а обычно ты проигрываешь свои матчи, когда недостаточно хорош".



"Начало матча было нормальным, но затем мы стали неправильно выбирать моменты для движений в обороне, мы не закрывали пространство, когда было необходимо, не реагировали правильно на ситуации, поэтому сопернику удавалось просачиваться через наши построения".



"Подобные вещи случаются, но не так часто, как сегодня вечером, и это отняло кучу энергии от нас. Кроме того, когда мяч у тебя, играть нужно гораздо спокойнее".



"Если посмотреть, как мы играли, то станет видно, что соперник постоянно прессинговал нас — мы могли бы играть спокойнее, но не делали этого".



"Первый тайм был более-менее, но второй недостаточно хорош, и это всегда плохой признак, когда твой голкипер становится лучшим игроком команды", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, матч против "Наполи" также был отмечен вынужденной заменой полузащитника Наби Кейта. Гвинеец отправился в госпиталь, где у него диагностировали травму спины. Каких-либо других подробностей пока нет.