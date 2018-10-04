"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" на последней минуте

"Ливерпуль" потерпел поражение в гостях у "Наполи", пропустив единственный гол на последней минуте.

Относительно ничьей 1:1 с "Челси" в старте у "красных" произошло лишь одно изменение. Это Наби Кейта вытеснил в запас Джордана Хендерсона.



"Ливерпуль" весьма осторожно начал матч. Мяч лучше держался у хозяев, которые много старались, но при этом явно уступали своему сопернику в классе.



Уже на 19-й минуте Юрген Клопп был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Кейта появился Хендерсон, однако игра от этого не изменилась, оставшись все такой же тягучей.



В дальнейшем было много борьбы, много суеты, но опасных моментов — мизер. За 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ, и нанес его "Наполи".



После перерыва хозяева осмелели и принялась доставлять все больше проблем обороне "Ливерпуля". У "красных" при этом по-прежнему ничего не клеилось впереди.



И если в случае с ударом Дриса Мертенса "красных" выручила крестовина, то на последней минуте никто и ничто не помешало Лоренцо Инсиньо поразить ворота Алиссона — 1:0. Справедливость восторжествовала.



"Ливерпуль" провел откровенно посредственный матч — особенно на фоне вдохновенной игры против ПСЖ. Возможно, это связано с близостью важнейшего поединка против "Манчестер Сити". "Наполи" смотрелся гораздо лучше во втором тайме и был вознагражден за свои старания.



"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Инсинье 90.



"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиль, Мариу Руй, Аллан, Хамшик (Зелински 81), Фабиан (Верди 68), Кальехон, Милик (Мертенс 68), Инсинье.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Кейта (Хендерсон 19), Милнер (Фабиньо 76), Вейналдум, Мане (Старридж 89), Фирмино, Салах.



Предупреждения: Кулибали — Милнер.