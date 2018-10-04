"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" на последней минуте
"Ливерпуль" потерпел поражение в гостях у "Наполи", пропустив единственный гол на последней минуте.
Относительно ничьей 1:1 с "Челси" в старте у "красных" произошло лишь одно изменение. Это Наби Кейта вытеснил в запас Джордана Хендерсона.
"Ливерпуль" весьма осторожно начал матч. Мяч лучше держался у хозяев, которые много старались, но при этом явно уступали своему сопернику в классе.
Уже на 19-й минуте Юрген Клопп был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Кейта появился Хендерсон, однако игра от этого не изменилась, оставшись все такой же тягучей.
В дальнейшем было много борьбы, много суеты, но опасных моментов — мизер. За 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ, и нанес его "Наполи".
После перерыва хозяева осмелели и принялась доставлять все больше проблем обороне "Ливерпуля". У "красных" при этом по-прежнему ничего не клеилось впереди.
И если в случае с ударом Дриса Мертенса "красных" выручила крестовина, то на последней минуте никто и ничто не помешало Лоренцо Инсиньо поразить ворота Алиссона — 1:0. Справедливость восторжествовала.
"Ливерпуль" провел откровенно посредственный матч — особенно на фоне вдохновенной игры против ПСЖ. Возможно, это связано с близостью важнейшего поединка против "Манчестер Сити". "Наполи" смотрелся гораздо лучше во втором тайме и был вознагражден за свои старания.
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Инсинье 90.
"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиль, Мариу Руй, Аллан, Хамшик (Зелински 81), Фабиан (Верди 68), Кальехон, Милик (Мертенс 68), Инсинье.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Кейта (Хендерсон 19), Милнер (Фабиньо 76), Вейналдум, Мане (Старридж 89), Фирмино, Салах.
Предупреждения: Кулибали — Милнер.
04.10.2018 00:05
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Последние комментарии:
Играли не "в свой футбол". Понравилась игра только Бекера, Гомеса и Робертсона. Главным трудягам Милнеру и Фирмино по-видимому, нужно иногда давать отдых - были по движению не похожи сами на себя. Кейта и Фабиньо хоть и сыграли мало времени, успели не впечатлить совсем, - первый за 15 минут до замены из-за травмы успел несколько раз обрезать и потерять мяч, а второй выйдя на заключительные 15 показался очень медлительным. Арнольд и Салах снова слабые звенья - первый терял позицию, а второй плохо цеплялся за мяч и снова не показал былой скорости. В концовке подсели физически и пропустили в той манере, в какой частенько забивали сами в прошлом сезоне . Мало контратак, нет прессинга и не те скорости. Если Клопп хотел играть на ничью, нужно выпускать в старте не загнанных игроков, или хотя бы не с такой схемой.
(ответить)
Теперь ебучий Хендор будет против Мс играть.
"Ейййййй пас дай" - дали.Катнул назад на 3 метра.
Не успел ударил по ногам Сильве получил жк.Бегает руками машет... с хуем во рту...
(ответить)
04.10.2018 00:12 #
only--liverpool
Почему Клопп пидарас и вызывает большие сомнения:
1. Загонял лидеров аки лошадей (Мане, Фирмино)
2. Совершил покупки на 100 лямов в трубу? (Кейта, Фабинио)
3. Не умело пользуется ротацией
4. Уперся рогом в 4-3-3 и не слушает окружающих
5. Совершенно не видно прогресса в построении игры через пас
Источник: http://fapl.ru/posts/65668/?c=1
Блять, я это говорил ещё в июле. Просто смиритесь с тем что я гений и слушайте, что вам дядя Дима говорит, а не выебывайтесь.
Я говорил, что Ливерпуль нихуя не выиграет и не добьётся существенного прогресса в игре, если не укрепит 2 позиции: Вратарскую линию, центр поля.
Ливерпуль хотел купить Аллисона и Фекира, но денег у нищеёбов было только на одного. Из-за долбаёбской игры Кариуса решили купить Аллисона.
Так тогда что вы пмне пиздеть смели?
- Да ты всё врешь, у Ливерпуля лучший центр!
Ахахахах
В результате центр поля из говна, а Салах ожидаемо сдал без передачь Коутиньо.
Отныне, ваша единственная задача- поклонятся мне и превозносить мою гениальность.
И дело не в Клоппе, дело в отсутствии креатива в центре поля.
И нихуя вы не выиграете без ахуенно дорогово АПЗ.
(ответить)
Ну а если серьезно, то только Куры более-менее достойно выступают.
С Барсой ярко отыграли, хоть и глупо с тактической точки зрения - наступили на те же грабли, что и Челси в прошлом году.
Игра есть, просто травмы малость мешают.
(ответить)
Ну что за неудачники сплошные от Англии в ЛЧ, позорище.
Стоило Челси не попасть в ЛЧ, так все, некому больше поддерживать былой имидж английских грандов.
Но ничего, следующем году аристократы вернутся в Европу снова наводить шорох, а то так, глядишь и 4ю квоту потеряем с нынешними позорниками, тьфу...
(ответить)
Не ожидал проеба Пуля, особенно после Парижа, но здесь что-то пошло не так. Если в 1 тайме оба особо не лезли на рожон друг друга, то во 2 Клопп тупо включил Моуриньо. Как будто забыли что и как делать на поле. Наполи же начал мощно давить, хотя как ни странно моментами, когда их приставляли к собственным воротам они тупили, даже ЦСКА вчера так не тупил как Наполи в более-менее стрессовых ситуациях. Интересно видеть такими, наверно на Сити отыграются.
(ответить)
Жалею что смотрел, с таким же успехом можно было спать лечь... А ведь ждал... Вчера тот же ЦСКА-Реал да и то приятное впечатление оставил, хоть какая-то ОСМЫСЛЕННАЯ игра, мини-комбинации, а не Клоповник уёбищный бей-беги, если что Алиссон спасет.. Просто ублюдство какое-то нет слов. И заметьте! Тенденция: отскок с Челси, теперь отскок не прокатил, что дальше с Щити, разгром???
(ответить)
Сосолах конечто тот еще пидор
На банку
(ответить)
в финале ЛЕ с ливером знач гоняем. изи вин для Эмери конечно.
(ответить)
Заслужено соснулей ,но вопрос чему радуются клуб п*дорасов с учетом всего происходящего в этом сброде?!
(ответить)
не вините Клоппа, он просто репетировал финал
(ответить)
Вату катали лютую.Прессинг был декоративный и инерциальный.
Салах просто полу сезонка.
Так пассивно, бездарно играть это пцц.Все проебывает, ни один мяч не может обработать, обработать мяч ебанный врот.
Я уже об ударах и дриблинге не говорю - этот элемент только Мане исполняет.Наглый с характером бойца лезет на всех.А салах принял и потерял и бежит как собачка чихуа хуа.Вместо ноги вырвать сопернику.
Салаха срочно на банку ибо это пцц.Ленивый Старридж хоть пасы раздает нормальные острые.
(ответить)
Фабиньо збс вышел забетонировать. Этой заменой Клапп рили показал, что вышел играть на ничью, но получил хуй в рот.
(ответить)
03.10.2018 15:49 # удалить
toha-bludsikir
Если сегодня лузерка победит Наполи - ухожу с фапла. Очередного колбасного отскока я не переживу
Источник: http://fapl.ru/posts/65655/?c=1#c6731203
Я остаюсь ссать на ливерную залупу
(ответить)
Сегодня в 22-00 не забываем смотреть матч ЛЕ Челси - Видеотон
Все болеем за Челси!
(ответить)
и вот эта команда борется за чемпионство в этом году? орр
пздц я бы подорвался, если эта срань портовая хоть очко увезла бы из Неаполя
(ответить)
Красные чуханы запороли мне весь прес.
(ответить)
норм шурик колбасный операцию Ы провернул, карочи
(ответить)
Почему Клопп пидарас и вызывает большие сомнения:
1. Загонял лидеров аки лошадей (Мане, Фирмино)
2. Совершил покупки на 100 лямов в трубу? (Кейта, Фабинио)
3. Не умело пользуется ротацией
4. Уперся рогом в 4-3-3 и не слушает окружающих
5. Совершенно не видно прогресса в построении игры через пас
...
(ответить)
1.7-0.15
АХАХАХАХА(зловещий смех)
(ответить)
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