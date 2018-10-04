"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" на последней минуте

Лоренцо Инсинье "Ливерпуль" потерпел поражение в гостях у "Наполи", пропустив единственный гол на последней минуте.

Относительно ничьей 1:1 с "Челси" в старте у "красных" произошло лишь одно изменение. Это Наби Кейта вытеснил в запас Джордана Хендерсона.

"Ливерпуль" весьма осторожно начал матч. Мяч лучше держался у хозяев, которые много старались, но при этом явно уступали своему сопернику в классе.

Уже на 19-й минуте Юрген Клопп был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Кейта появился Хендерсон, однако игра от этого не изменилась, оставшись все такой же тягучей.

В дальнейшем было много борьбы, много суеты, но опасных моментов — мизер. За 45 минут зрители увидели лишь один удар в створ, и нанес его "Наполи".

После перерыва хозяева осмелели и принялась доставлять все больше проблем обороне "Ливерпуля". У "красных" при этом по-прежнему ничего не клеилось впереди.

И если в случае с ударом Дриса Мертенса "красных" выручила крестовина, то на последней минуте никто и ничто не помешало Лоренцо Инсиньо поразить ворота Алиссона — 1:0. Справедливость восторжествовала.

"Ливерпуль" провел откровенно посредственный матч — особенно на фоне вдохновенной игры против ПСЖ. Возможно, это связано с близостью важнейшего поединка против "Манчестер Сити". "Наполи" смотрелся гораздо лучше во втором тайме и был вознагражден за свои старания.

"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Инсинье 90.

"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиль, Мариу Руй, Аллан, Хамшик (Зелински 81), Фабиан (Верди 68), Кальехон, Милик (Мертенс 68), Инсинье.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Кейта (Хендерсон 19), Милнер (Фабиньо 76), Вейналдум, Мане (Старридж 89), Фирмино, Салах.

Предупреждения: Кулибали — Милнер.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. redspool 04.10.2018 00:42 # redspool
    Играли не "в свой футбол". Понравилась игра только Бекера, Гомеса и Робертсона. Главным трудягам Милнеру и Фирмино по-видимому, нужно иногда давать отдых - были по движению не похожи сами на себя. Кейта и Фабиньо хоть и сыграли мало времени, успели не впечатлить совсем, - первый за 15 минут до замены из-за травмы успел несколько раз обрезать и потерять мяч, а второй выйдя на заключительные 15 показался очень медлительным. Арнольд и Салах снова слабые звенья - первый терял позицию, а второй плохо цеплялся за мяч и снова не показал былой скорости. В концовке подсели физически и пропустили в той манере, в какой частенько забивали сами в прошлом сезоне . Мало контратак, нет прессинга и не те скорости. Если Клопп хотел играть на ничью, нужно выпускать в старте не загнанных игроков, или хотя бы не с такой схемой.

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  2. skychnie-oboi 04.10.2018 00:41 # skychnie-oboi
    Теперь ебучий Хендор будет против Мс играть.
    "Ейййййй пас дай" - дали.Катнул назад на 3 метра.
    Не успел ударил по ногам Сильве получил жк.Бегает руками машет... с хуем во рту...

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  3. rentv 04.10.2018 00:38 # rentv
    04.10.2018 00:12 #
    only--liverpool

    Почему Клопп пидарас и вызывает большие сомнения:
    1. Загонял лидеров аки лошадей (Мане, Фирмино)
    2. Совершил покупки на 100 лямов в трубу? (Кейта, Фабинио)
    3. Не умело пользуется ротацией
    4. Уперся рогом в 4-3-3 и не слушает окружающих
    5. Совершенно не видно прогресса в построении игры через пас

    Источник: http://fapl.ru/posts/65668/?c=1


    Блять, я это говорил ещё в июле. Просто смиритесь с тем что я гений и слушайте, что вам дядя Дима говорит, а не выебывайтесь.


    Я говорил, что Ливерпуль нихуя не выиграет и не добьётся существенного прогресса в игре, если не укрепит 2 позиции: Вратарскую линию, центр поля.

    Ливерпуль хотел купить Аллисона и Фекира, но денег у нищеёбов было только на одного. Из-за долбаёбской игры Кариуса решили купить Аллисона.
    Так тогда что вы пмне пиздеть смели?
    - Да ты всё врешь, у Ливерпуля лучший центр!

    Ахахахах
    В результате центр поля из говна, а Салах ожидаемо сдал без передачь Коутиньо.


    Отныне, ваша единственная задача- поклонятся мне и превозносить мою гениальность.

    И дело не в Клоппе, дело в отсутствии креатива в центре поля.

    И нихуя вы не выиграете без ахуенно дорогово АПЗ.

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  4. ry-l 04.10.2018 00:38 # ry-l
    Ну а если серьезно, то только Куры более-менее достойно выступают.
    С Барсой ярко отыграли, хоть и глупо с тактической точки зрения - наступили на те же грабли, что и Челси в прошлом году.

    Игра есть, просто травмы малость мешают.

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  5. ry-l 04.10.2018 00:35 # ry-l
    Ну что за неудачники сплошные от Англии в ЛЧ, позорище.

    Стоило Челси не попасть в ЛЧ, так все, некому больше поддерживать былой имидж английских грандов.

    Но ничего, следующем году аристократы вернутся в Европу снова наводить шорох, а то так, глядишь и 4ю квоту потеряем с нынешними позорниками, тьфу...

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  6. red-devil-4ever 04.10.2018 00:35 # red-devil-4ever
    Не ожидал проеба Пуля, особенно после Парижа, но здесь что-то пошло не так. Если в 1 тайме оба особо не лезли на рожон друг друга, то во 2 Клопп тупо включил Моуриньо. Как будто забыли что и как делать на поле. Наполи же начал мощно давить, хотя как ни странно моментами, когда их приставляли к собственным воротам они тупили, даже ЦСКА вчера так не тупил как Наполи в более-менее стрессовых ситуациях. Интересно видеть такими, наверно на Сити отыграются.

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  7. only--liverpool 04.10.2018 00:34 # only--liverpool
    Жалею что смотрел, с таким же успехом можно было спать лечь... А ведь ждал... Вчера тот же ЦСКА-Реал да и то приятное впечатление оставил, хоть какая-то ОСМЫСЛЕННАЯ игра, мини-комбинации, а не Клоповник уёбищный бей-беги, если что Алиссон спасет.. Просто ублюдство какое-то нет слов. И заметьте! Тенденция: отскок с Челси, теперь отскок не прокатил, что дальше с Щити, разгром???

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  8. fowler9 04.10.2018 00:34 # fowler9
    Сосолах конечто тот еще пидор
    На банку

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  9. toledo 04.10.2018 00:22 # toledo
    в финале ЛЕ с ливером знач гоняем. изи вин для Эмери конечно.

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  10. rap-woiska 04.10.2018 00:21 # rap-woiska
    Заслужено соснулей ,но вопрос чему радуются клуб п*дорасов с учетом всего происходящего в этом сброде?!

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  11. hammersmith 04.10.2018 00:21 # hammersmith
    не вините Клоппа, он просто репетировал финал

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  12. skychnie-oboi 04.10.2018 00:19 # skychnie-oboi
    Вату катали лютую.Прессинг был декоративный и инерциальный.

    Салах просто полу сезонка.
    Так пассивно, бездарно играть это пцц.Все проебывает, ни один мяч не может обработать, обработать мяч ебанный врот.

    Я уже об ударах и дриблинге не говорю - этот элемент только Мане исполняет.Наглый с характером бойца лезет на всех.А салах принял и потерял и бежит как собачка чихуа хуа.Вместо ноги вырвать сопернику.

    Салаха срочно на банку ибо это пцц.Ленивый Старридж хоть пасы раздает нормальные острые.

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  13. slash-lfc 04.10.2018 00:17 # slash-lfc
    Фабиньо збс вышел забетонировать. Этой заменой Клапп рили показал, что вышел играть на ничью, но получил хуй в рот.

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  14. toha-bludsikir 04.10.2018 00:17 # toha-bludsikir
    03.10.2018 15:49 # удалить
    toha-bludsikir

    Если сегодня лузерка победит Наполи - ухожу с фапла. Очередного колбасного отскока я не переживу

    Источник: http://fapl.ru/posts/65655/?c=1#c6731203

    Я остаюсь ссать на ливерную залупу

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  15. chebrec 04.10.2018 00:16 # chebrec
    Сегодня в 22-00 не забываем смотреть матч ЛЕ Челси - Видеотон
    Все болеем за Челси!

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  16. imfake 04.10.2018 00:16 # imfake
    и вот эта команда борется за чемпионство в этом году? орр
    пздц я бы подорвался, если эта срань портовая хоть очко увезла бы из Неаполя

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  17. madchester 04.10.2018 00:13 # madchester
    Красные чуханы запороли мне весь прес.

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  18. hammersmith 04.10.2018 00:13 # hammersmith
    норм шурик колбасный операцию Ы провернул, карочи

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  19. only--liverpool 04.10.2018 00:12 # only--liverpool
    Почему Клопп пидарас и вызывает большие сомнения:
    1. Загонял лидеров аки лошадей (Мане, Фирмино)
    2. Совершил покупки на 100 лямов в трубу? (Кейта, Фабинио)
    3. Не умело пользуется ротацией
    4. Уперся рогом в 4-3-3 и не слушает окружающих
    5. Совершенно не видно прогресса в построении игры через пас
    ...

    (ответить)

  20. kos9k 04.10.2018 00:11 # kos9k
    1.7-0.15

    АХАХАХАХА(зловещий смех)

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