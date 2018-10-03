"Тоттенхэм" проиграл "Барселоне"

Иван Ракитич "Тоттенхэм" остается без очков в своей группе Лиги Чемпионов, на сей раз проиграв дома "Барселоне" — 2:4.

Место в воротах "шпор" впервые с августа занял Уго Льорис. Лондонцы недосчитались целого ряда основных игроков, благодаря чему свой шанс получили Бен Дэвис, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Эрик Ламела.

Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на второй минуте, когда Лионель Месси из центрального круга сделал передачу по левому флангу на Жоржи Альбу. Неправильно разобравшись в ситуации, Льорис рванул навстречу сопернику, который отпасовал Филиппе Коутиньо, а тот поразил пустые ворота — 0:1.

Открыв счет, гости слегка затаились и не стали мешать "Тоттенхэму" играть в свою игру. Правда, в штрафную хозяевам проникать не удавалось. На 25-й минуте Харри Кейн отметился хорошим ударом с дистанции, но Марк-Андре Тер Штеген справился.

А на 28-й минуте "Барселона" удвоила свое преимущество, начав комбинацию с потери Давинсона Санчеса на своей половине поля. В завершении атаки Коутиньо от лицевой линии сделал передачу назад на Ивана Ракитича, который, положив корпус, пробил по летящему мячу, и тот после касания штанги оказался в воротах — 0:2.

Почти тут же "шпоры" провели опасную атаку с прострелом Ламелы, но вообще было заметно, что хозяева явно поникли после второго гола. "Барселона" чувствовала себя очень комфортно и пыталась забить третий мяч.

В начале второго тайма Лионель Месси дважды попал в штангу, а на 52-й минуте последовал ответ "Тоттенхэма". Оказавшись на краю штрафной площади, Кейн переложил мяч с ноги на ноги, после чего нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.

Однако разница в счете оставалась минимальной недолго, потому что на 56-й минуте Альба выполнил прострел с левого края, а двое игроков "Барселоны" пропустили мяч, позволив нанести завершающий удар Месси — 1:3.

Прошло еще 10 минут, и упорный "Тоттенхэм" вернулся в игру. Ламела отважился на удар с дистанции, и после рикошета от Клемана Лангле мяч полетел без шансов на спасение для Тер Штегена — 2:3.

В концовке матча "шпоры" принялись рисковать, но в какой-то момент заигрались, и соперник этим воспользовался, ответив вторым голом Месси — 2:4.

"Тоттенхэм" имел свои шансы в этом матче и при определенном везении мог бы рассчитывать на очки, однако "Барселона" показала себя более мастеровитой командой и не допустила столько ошибок, сколько соперник. br />br /> "Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 2:4 (0:2)

Голы: Кейн 52, Ламела 66 — Коутиньо 2, Ракитич 28, Месси 56, 90.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма (Дайер 57), Уинкс, Ламела (Льоренте 79), Моура, Сон (Сиссоко 67), Кейн.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур (Видаль 87), Бускетс (Вермален 90), Ракитич, Коутиньо (Рафинья 83), Суарес, Месси.

Предупреждения: Алдервейрелд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер —Артур, Бускетс.



Метки Барселона, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 23:55

Количество просмотров Просмотров: 969

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Последние комментарии:




  1. kos9k 04.10.2018 00:35 # kos9k
    барса и интер разыграют 1-2 места в группе

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  2. zzspurs 04.10.2018 00:14 # zzspurs
    2 француза - 2 гола... эх, а могло быть 2:2. Зачем Поч Газзанигу не оставил в воротах?! Какой же лльорис привозило, капец...

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  3. golokante 04.10.2018 00:08 # golokante
    Тоттх набирается бесценного опыта

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  4. dallaslp 04.10.2018 00:06 # dallaslp
    Только ВВД и Беккер за Ливерпуль играли

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  5. slash-lfc 04.10.2018 00:04 # slash-lfc
    Самое хуевое то, что Клопп и Сити может прое6ать))

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  6. hammersmith 04.10.2018 00:03 # hammersmith
    Месси и Коутиньо обоссали рты петуханов

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  7. ray-black 04.10.2018 00:02 # ray-black
    учитывая кадровые потери и полностью похереный уже на первых минутах план на игру, сражались достойно. Увы, но собственные ошибки и несомненный топ класс нападающих Барселоны усложняет задачу по выходу из группы.

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  8. narcot 04.10.2018 00:02 # narcot
    Изи залетела ставочка на Наполи

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  9. lahmatyj 04.10.2018 00:01 # lahmatyj
    думал, что хотя бы ливер ничейку зацпит. авотхуй. обоссали бриташек сегодня полностью.

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  10. narcot 04.10.2018 00:01 # narcot
    Ссу на электрика

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  11. dallaslp 04.10.2018 00:00 # dallaslp
    мы молодая команда, мы строим стадион

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  12. electric 04.10.2018 00:00 # electric
    коммент с лфцсру)))
    Redus » меньше минуты назад

    Пожалуйста сломайте этого дауна капитана или просто выгоните его в Вест Бромвич. Просто тупеший даун - он не заслуживает ни то что капитана, он воду игрокам резерва не заслуживает таскать. Такой тупой скот просто

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  13. slash-lfc 03.10.2018 23:59 # slash-lfc
    А вот тут будет ЛФК на главной ))

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  14. chebrec 03.10.2018 23:59 # chebrec
    Ай да Пакет ай да хитёр.
    Спецом слил ЛЧ чтобы за чемп АПЛ бороться.

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  15. ccchelsea 03.10.2018 23:59 # ccchelsea
    Интеру осталось набрать одно очко в матчах с Барсой и обыграть в ответке ПСВ, и тогда Сарри будет ебать петунхэм в ЛЕ.

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  16. electric 03.10.2018 23:58 # electric
    с победой, петухи!

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  17. danaida 03.10.2018 23:58 # danaida
    2 Ливерпуль 7 19

    Источник: http://fapl.ru/posts/65667/

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  18. reams 03.10.2018 23:58 # reams
    Барса ожидаемо вынесла петушиную помойку

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