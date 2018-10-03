"Тоттенхэм" проиграл "Барселоне"
"Тоттенхэм" остается без очков в своей группе Лиги Чемпионов, на сей раз проиграв дома "Барселоне" — 2:4.
Место в воротах "шпор" впервые с августа занял Уго Льорис. Лондонцы недосчитались целого ряда основных игроков, благодаря чему свой шанс получили Бен Дэвис, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Эрик Ламела.
Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на второй минуте, когда Лионель Месси из центрального круга сделал передачу по левому флангу на Жоржи Альбу. Неправильно разобравшись в ситуации, Льорис рванул навстречу сопернику, который отпасовал Филиппе Коутиньо, а тот поразил пустые ворота — 0:1.
Открыв счет, гости слегка затаились и не стали мешать "Тоттенхэму" играть в свою игру. Правда, в штрафную хозяевам проникать не удавалось. На 25-й минуте Харри Кейн отметился хорошим ударом с дистанции, но Марк-Андре Тер Штеген справился.
А на 28-й минуте "Барселона" удвоила свое преимущество, начав комбинацию с потери Давинсона Санчеса на своей половине поля. В завершении атаки Коутиньо от лицевой линии сделал передачу назад на Ивана Ракитича, который, положив корпус, пробил по летящему мячу, и тот после касания штанги оказался в воротах — 0:2.
Почти тут же "шпоры" провели опасную атаку с прострелом Ламелы, но вообще было заметно, что хозяева явно поникли после второго гола. "Барселона" чувствовала себя очень комфортно и пыталась забить третий мяч.
В начале второго тайма Лионель Месси дважды попал в штангу, а на 52-й минуте последовал ответ "Тоттенхэма". Оказавшись на краю штрафной площади, Кейн переложил мяч с ноги на ноги, после чего нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.
Однако разница в счете оставалась минимальной недолго, потому что на 56-й минуте Альба выполнил прострел с левого края, а двое игроков "Барселоны" пропустили мяч, позволив нанести завершающий удар Месси — 1:3.
Прошло еще 10 минут, и упорный "Тоттенхэм" вернулся в игру. Ламела отважился на удар с дистанции, и после рикошета от Клемана Лангле мяч полетел без шансов на спасение для Тер Штегена — 2:3.
В концовке матча "шпоры" принялись рисковать, но в какой-то момент заигрались, и соперник этим воспользовался, ответив вторым голом Месси — 2:4.
"Тоттенхэм" имел свои шансы в этом матче и при определенном везении мог бы рассчитывать на очки, однако "Барселона" показала себя более мастеровитой командой и не допустила столько ошибок, сколько соперник. br />br /> "Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 2:4 (0:2)
Голы: Кейн 52, Ламела 66 — Коутиньо 2, Ракитич 28, Месси 56, 90.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма (Дайер 57), Уинкс, Ламела (Льоренте 79), Моура, Сон (Сиссоко 67), Кейн.
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур (Видаль 87), Бускетс (Вермален 90), Ракитич, Коутиньо (Рафинья 83), Суарес, Месси.
Предупреждения: Алдервейрелд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер —Артур, Бускетс.
03.10.2018 23:55
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Последние комментарии:
барса и интер разыграют 1-2 места в группе
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2 француза - 2 гола... эх, а могло быть 2:2. Зачем Поч Газзанигу не оставил в воротах?! Какой же лльорис привозило, капец...
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Тоттх набирается бесценного опыта
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Только ВВД и Беккер за Ливерпуль играли
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Самое хуевое то, что Клопп и Сити может прое6ать))
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Месси и Коутиньо обоссали рты петуханов
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учитывая кадровые потери и полностью похереный уже на первых минутах план на игру, сражались достойно. Увы, но собственные ошибки и несомненный топ класс нападающих Барселоны усложняет задачу по выходу из группы.
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Изи залетела ставочка на Наполи
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думал, что хотя бы ливер ничейку зацпит. авотхуй. обоссали бриташек сегодня полностью.
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Ссу на электрика
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мы молодая команда, мы строим стадион
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коммент с лфцсру)))
Redus » меньше минуты назад
Пожалуйста сломайте этого дауна капитана или просто выгоните его в Вест Бромвич. Просто тупеший даун - он не заслуживает ни то что капитана, он воду игрокам резерва не заслуживает таскать. Такой тупой скот просто
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А вот тут будет ЛФК на главной ))
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Ай да Пакет ай да хитёр.
Спецом слил ЛЧ чтобы за чемп АПЛ бороться.
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Интеру осталось набрать одно очко в матчах с Барсой и обыграть в ответке ПСВ, и тогда Сарри будет ебать петунхэм в ЛЕ.
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с победой, петухи!
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2 Ливерпуль 7 19
Источник: http://fapl.ru/posts/65667/
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Барса ожидаемо вынесла петушиную помойку
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