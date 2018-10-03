"Тоттенхэм" проиграл "Барселоне"

"Тоттенхэм" остается без очков в своей группе Лиги Чемпионов, на сей раз проиграв дома "Барселоне" — 2:4.

Место в воротах "шпор" впервые с августа занял Уго Льорис. Лондонцы недосчитались целого ряда основных игроков, благодаря чему свой шанс получили Бен Дэвис, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Эрик Ламела.



Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на второй минуте, когда Лионель Месси из центрального круга сделал передачу по левому флангу на Жоржи Альбу. Неправильно разобравшись в ситуации, Льорис рванул навстречу сопернику, который отпасовал Филиппе Коутиньо, а тот поразил пустые ворота — 0:1.



Открыв счет, гости слегка затаились и не стали мешать "Тоттенхэму" играть в свою игру. Правда, в штрафную хозяевам проникать не удавалось. На 25-й минуте Харри Кейн отметился хорошим ударом с дистанции, но Марк-Андре Тер Штеген справился.



А на 28-й минуте "Барселона" удвоила свое преимущество, начав комбинацию с потери Давинсона Санчеса на своей половине поля. В завершении атаки Коутиньо от лицевой линии сделал передачу назад на Ивана Ракитича, который, положив корпус, пробил по летящему мячу, и тот после касания штанги оказался в воротах — 0:2.



Почти тут же "шпоры" провели опасную атаку с прострелом Ламелы, но вообще было заметно, что хозяева явно поникли после второго гола. "Барселона" чувствовала себя очень комфортно и пыталась забить третий мяч.



В начале второго тайма Лионель Месси дважды попал в штангу, а на 52-й минуте последовал ответ "Тоттенхэма". Оказавшись на краю штрафной площади, Кейн переложил мяч с ноги на ноги, после чего нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.



Однако разница в счете оставалась минимальной недолго, потому что на 56-й минуте Альба выполнил прострел с левого края, а двое игроков "Барселоны" пропустили мяч, позволив нанести завершающий удар Месси — 1:3.



Прошло еще 10 минут, и упорный "Тоттенхэм" вернулся в игру. Ламела отважился на удар с дистанции, и после рикошета от Клемана Лангле мяч полетел без шансов на спасение для Тер Штегена — 2:3.



В концовке матча "шпоры" принялись рисковать, но в какой-то момент заигрались, и соперник этим воспользовался, ответив вторым голом Месси — 2:4.



"Тоттенхэм" имел свои шансы в этом матче и при определенном везении мог бы рассчитывать на очки, однако "Барселона" показала себя более мастеровитой командой и не допустила столько ошибок, сколько соперник. br />br /> "Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 2:4 (0:2)



Голы: Кейн 52, Ламела 66 — Коутиньо 2, Ракитич 28, Месси 56, 90.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма (Дайер 57), Уинкс, Ламела (Льоренте 79), Моура, Сон (Сиссоко 67), Кейн.



"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур (Видаль 87), Бускетс (Вермален 90), Ракитич, Коутиньо (Рафинья 83), Суарес, Месси.



Предупреждения: Алдервейрелд, Ваньяма, Ламела, Кейн, Дайер —Артур, Бускетс.