Феллайни: "Должны побеждать в субботу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни признал, что его команда не имеет права на осечку в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Безголевая ничья против "Валенсии" накануне вечером продлила серию "красных дьяволов" без побед до четырех матчей. Главный тренер Жозе Моуриньо находится под громадным давлением, и кажется, чт любая следующая осечка может стать для него последней.



После домашней встречи с "Ньюкаслом" последует международный перерыв, на который Феллайни совсем не хочет уходить со скверным настроением. Маруан надеется, что команда покажет, как сильно поддерживает Моуриньо.



"Думаю, против "Валенсии" мы хотели показать свою сплоченность. Всех нас объединяет одно. Думаю, каждый поддерживает тренера".



"У нас порядок с духом в команде. Вы видели это сегодня, но мы должны побеждать в субботу".



"Мы затратили много энергии, много старались, много бегали вперед, пытаясь забить гол. Хорошо, забить не вышло, но нельзя опускать руки".



"Следующий матч ждет нас уже в субботу — мы играем каждые три дня. Это еще один шанс показать, что мы можем играть лучше. Мы должны упорнее трудиться и постараться победить".



"Всегда хорошо выиграть матч до международного перерыва. Это важно", — цитирует Феллайни Evening Standard.