"Челси" все-таки получит 15 миллионов фунтов от Муту

Бывшему нападающему "Челси" Адриану Муту все-таки придется выплатить "синим" 15.2 миллиона фунтов после того, как Европейский суд по права человека отклонил его апелляцию.

Напомним, судебная тяжба между Муту и "Челси" продолжается уже много лет. Все началось в 2004 году, когда клуб расторг контракт с футболистом, который был уличен в употреблении кокаина.



Одновременно с расторжением контракта "синие" потребовали неустойку, которую Адриан отказался выплачивать. Муту даже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот в 2009 году занял сторону "Челси".



Не согласившись с решением CAS, экс-игрок сборной Румынии подал апелляцию в ЕСПЧ, однако на текущей неделе стало известно, что протест Муту был отклонен — Адриану по-прежнему надлежит выплатить 15.2 млн. фунтов в качестве компенсации "Челси".



Официальный представитель "синих" уже подтвердил, что клуб начал процесс по изъятию требуемой суммы из активов, которыми владеет 39-летний румын.