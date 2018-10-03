"Челси" все-таки получит 15 миллионов фунтов от Муту
Бывшему нападающему "Челси" Адриану Муту все-таки придется выплатить "синим" 15.2 миллиона фунтов после того, как Европейский суд по права человека отклонил его апелляцию.
Напомним, судебная тяжба между Муту и "Челси" продолжается уже много лет. Все началось в 2004 году, когда клуб расторг контракт с футболистом, который был уличен в употреблении кокаина.
Одновременно с расторжением контракта "синие" потребовали неустойку, которую Адриан отказался выплачивать. Муту даже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот в 2009 году занял сторону "Челси".
Не согласившись с решением CAS, экс-игрок сборной Румынии подал апелляцию в ЕСПЧ, однако на текущей неделе стало известно, что протест Муту был отклонен — Адриану по-прежнему надлежит выплатить 15.2 млн. фунтов в качестве компенсации "Челси".
Официальный представитель "синих" уже подтвердил, что клуб начал процесс по изъятию требуемой суммы из активов, которыми владеет 39-летний румын.
03.10.2018 21:00
Просмотров: 1301
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бизнес машина
Даже на цыганах и наркоте зарабатывают
Ну что за топчики
(ответить)
нету у него столько денег)
(ответить)
ненавижу блять циган
(ответить)
За какой черт?
(ответить)
ещё бы индексацию провести и тогда точно песта румыну
(ответить)
Откуда у румына такие деньги то? Будет 100лет выплачивать
(ответить)
О господи, этот цыган ничего не отдаст.
(ответить)
Без штанов его оставят
(ответить)
челси унижает очередную свою легенду, ничего нового.
(ответить)
таки так, цыганская морда
(ответить)
Классно играл в Челси, да и вообще классный был футболист. Жаль, что всё так вышло.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий