"Челси" все-таки получит 15 миллионов фунтов от Муту

Адриан Муту Бывшему нападающему "Челси" Адриану Муту все-таки придется выплатить "синим" 15.2 миллиона фунтов после того, как Европейский суд по права человека отклонил его апелляцию.

Напомним, судебная тяжба между Муту и "Челси" продолжается уже много лет. Все началось в 2004 году, когда клуб расторг контракт с футболистом, который был уличен в употреблении кокаина.

Одновременно с расторжением контракта "синие" потребовали неустойку, которую Адриан отказался выплачивать. Муту даже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот в 2009 году занял сторону "Челси".

Не согласившись с решением CAS, экс-игрок сборной Румынии подал апелляцию в ЕСПЧ, однако на текущей неделе стало известно, что протест Муту был отклонен — Адриану по-прежнему надлежит выплатить 15.2 млн. фунтов в качестве компенсации "Челси".

Официальный представитель "синих" уже подтвердил, что клуб начал процесс по изъятию требуемой суммы из активов, которыми владеет 39-летний румын.



Метки Муту, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 03.10.2018 21:52 # j-silver
    Бизнес машина
    Даже на цыганах и наркоте зарабатывают
    Ну что за топчики

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  2. firmino9 03.10.2018 21:51 # firmino9
    нету у него столько денег)

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  3. dallaslp 03.10.2018 21:44 # dallaslp
    ненавижу блять циган

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  4. benefactor 03.10.2018 21:41 # benefactor
    За какой черт?

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  5. stamford-bridge 03.10.2018 21:39 # stamford-bridge
    ещё бы индексацию провести и тогда точно песта румыну

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  6. bes-ter 03.10.2018 21:32 # bes-ter
    Откуда у румына такие деньги то? Будет 100лет выплачивать

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  7. ccchelsea 03.10.2018 21:31 # ccchelsea
    О господи, этот цыган ничего не отдаст.

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  8. chebrec 03.10.2018 21:31 # chebrec
    Без штанов его оставят

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  9. alexomck 03.10.2018 21:09 # alexomck
    челси унижает очередную свою легенду, ничего нового.

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  10. monsieurgood 03.10.2018 21:07 # monsieurgood
    таки так, цыганская морда

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  11. hachidlo 03.10.2018 21:05 # hachidlo
    Классно играл в Челси, да и вообще классный был футболист. Жаль, что всё так вышло.

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