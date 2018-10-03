Рэмси, Мхитарян и Обамеянг пропускают выезд "Арсенала" к "Карабаху"

Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" отправился в Азербайджан на матч Лиги Европы против "Карабаха" без Аарона Рэмси, Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Из трех перечисленных игроков только у Обамеянга возникли проблемы со здоровьем. Габонский нападающий приболел и играть в футбол не может.

Что касается Рэмси, то он остался дома по специальному разрешению главного тренера Унаи Эмери. Супруга Аарона ожидает появления на свет двойни.

Наконец, Мхитарян пропускает этот выезд по политическим мотивам. Клуб решил оградить армянского плеймейкера от враждебной атмосферы на азербайджанском стадионе.

"Мы очень уважаем "Карабах". В стартовом матче против "Спортинга" они показали хорошую игру. Они уступили 2:0, но сыграли хорошо".

"У них хорошие игроки, хороший дух. Я помню прошлый сезон, когда "Атлетико" дважды противостоял им. Это два очень хороших примера, почему мы уважаем их", — цитирует Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, Карабах, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 20:10

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Последние комментарии:




  1. benefactor 03.10.2018 21:42 # benefactor
    Да что за... так Орсеноль могут и нагнуть!

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  2. monsieurgood 03.10.2018 20:26 # monsieurgood
    зассал армянка

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  3. chebrec 03.10.2018 20:12 # chebrec
    И без них должны побеждать

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