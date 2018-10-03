Рэмси, Мхитарян и Обамеянг пропускают выезд "Арсенала" к "Карабаху"

"Арсенал" отправился в Азербайджан на матч Лиги Европы против "Карабаха" без Аарона Рэмси, Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Из трех перечисленных игроков только у Обамеянга возникли проблемы со здоровьем. Габонский нападающий приболел и играть в футбол не может.



Что касается Рэмси, то он остался дома по специальному разрешению главного тренера Унаи Эмери. Супруга Аарона ожидает появления на свет двойни.



Наконец, Мхитарян пропускает этот выезд по политическим мотивам. Клуб решил оградить армянского плеймейкера от враждебной атмосферы на азербайджанском стадионе.



"Мы очень уважаем "Карабах". В стартовом матче против "Спортинга" они показали хорошую игру. Они уступили 2:0, но сыграли хорошо".



"У них хорошие игроки, хороший дух. Я помню прошлый сезон, когда "Атлетико" дважды противостоял им. Это два очень хороших примера, почему мы уважаем их", — цитирует Эмери Sky Sports.