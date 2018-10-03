"Астон Вилла" уволила Стива Брюса

"Астон Вилла" объявила о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом и четырьмя его помощниками.

Брюс тренировал "вилланов" с октября 2016, в своем первом сезоне добравшись до финала плей-офф Чемпионшипа. К сожалению для бирмингемцев, путевка в Премьер-Лигу досталась "Фулхэму".



Минувшим летом ходили слухи, что новые совладельцы клуба могут позвать Тьерри Анри на место Брюса, однако в конце концов "Астон Вилла" сохранило доверие к Стиву.



Впрочем, этот кредит доверия 57-летний англичанин быстро исчерпал. "Астон Вилла" неудачно начала сезон, выиграв только один из девяти последних матчей Чемпионшипа.



Накануне "вилланы" упустили победу в домашнем противостоянии с "Престоном" (3:3), а в Брюса с трибун прилетел кочан капусты. После этого руководство клуба решило указать бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" на дверь.



Добавим, что фаворитом букмекеров на образовавшуюся вакансию называется упомянутый выше Анри. Следом за ним идет Сэм Эллардайс.