Почеттино пожаловался на несправедливый календарь

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался на крайне несправедливое расписание матчей для "шпор".

После игры с "Манчестер Сити" 29 октября "шпорам" предстоит провести сразу четыре матча за 10 дней. Такой расклад в корне не устраивает тренера, который хотел бы побороться за победу во всех четыре турнирах.



"Мы встречаемся с "Манчестер Сити" в понедельник, в среду или четверг проводим матч Кубка Лиги, потом играем в выходные в Премьер-Лиге, а затем для нас снова наступает Лига Чемпионов. Это несправедливо по отношению к команде, которая хочет выигрывать трофеи".



"Конечно, мы свыкнемся с таким расписанием и сыграем, но это еще одна причина, почему сезон будет настолько тяжелым для нас", - приводит слова Почеттино The Telegraph.