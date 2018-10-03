Почеттино пожаловался на несправедливый календарь

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался на крайне несправедливое расписание матчей для "шпор".

После игры с "Манчестер Сити" 29 октября "шпорам" предстоит провести сразу четыре матча за 10 дней. Такой расклад в корне не устраивает тренера, который хотел бы побороться за победу во всех четыре турнирах.

"Мы встречаемся с "Манчестер Сити" в понедельник, в среду или четверг проводим матч Кубка Лиги, потом играем в выходные в Премьер-Лиге, а затем для нас снова наступает Лига Чемпионов. Это несправедливо по отношению к команде, которая хочет выигрывать трофеи".

"Конечно, мы свыкнемся с таким расписанием и сыграем, но это еще одна причина, почему сезон будет настолько тяжелым для нас", - приводит слова Почеттино The Telegraph.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. benefactor 03.10.2018 21:43 # benefactor
    Клопп нифига не жаловался, хотя график куда более жесткий по соперникам.

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  2. manutd-20champ 03.10.2018 20:25 # manutd-20champ
    плохой пидзе плохо везде

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  3. zzspurs 03.10.2018 20:20 # zzspurs
    Почеттино констатирует факты. То есть предстоят 4 игры за 10 дней! А это априори тяжело для любой команды и игроков. Тем более много травмированных.
    А горе фапловсие иксперты нытье подметили...

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  4. noi39 03.10.2018 20:16 # noi39
    Всем не сладко в этой жизни,надо ждать следующую.

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  5. monsieurgood 03.10.2018 20:07 # monsieurgood
    пакет полный нытья и оправданий. ебать он лох

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  6. reams 03.10.2018 19:38 # reams
    "Конечно, мы свыкнемся с таким расписанием и сыграем"
    хех, ну терпилы же вылитые

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  7. chebrec 03.10.2018 19:25 # chebrec
    Пакет ноет как будто первый год в АПЛ

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  8. girasimus 03.10.2018 19:15 # girasimus
    А что там за соперники, акромя МС?
    Стоит ли паниковать? У всех календарь не ахти, пусть тому же Клоппу расскажет..

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  9. torres-9- 03.10.2018 19:11 # torres-9-
    У кого кого , так у Ливерпуля реально сложный Календарь , Тоттенхэм , псж , 2 матча с Челси , Наполи и Сити

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  10. fascll 03.10.2018 19:08 # fascll
    нытьё опять от пакета

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  11. exdd 03.10.2018 19:05 # exdd
    Расскажи Ливерпулю или Барсе про тяжёлый календарь.

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