Почеттино пожаловался на несправедливый календарь
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался на крайне несправедливое расписание матчей для "шпор".
После игры с "Манчестер Сити" 29 октября "шпорам" предстоит провести сразу четыре матча за 10 дней. Такой расклад в корне не устраивает тренера, который хотел бы побороться за победу во всех четыре турнирах.
"Мы встречаемся с "Манчестер Сити" в понедельник, в среду или четверг проводим матч Кубка Лиги, потом играем в выходные в Премьер-Лиге, а затем для нас снова наступает Лига Чемпионов. Это несправедливо по отношению к команде, которая хочет выигрывать трофеи".
"Конечно, мы свыкнемся с таким расписанием и сыграем, но это еще одна причина, почему сезон будет настолько тяжелым для нас", - приводит слова Почеттино The Telegraph.
03.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Клопп нифига не жаловался, хотя график куда более жесткий по соперникам.
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плохой пидзе плохо везде
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Почеттино констатирует факты. То есть предстоят 4 игры за 10 дней! А это априори тяжело для любой команды и игроков. Тем более много травмированных.
А горе фапловсие иксперты нытье подметили...
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Всем не сладко в этой жизни,надо ждать следующую.
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пакет полный нытья и оправданий. ебать он лох
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"Конечно, мы свыкнемся с таким расписанием и сыграем"
хех, ну терпилы же вылитые
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Пакет ноет как будто первый год в АПЛ
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А что там за соперники, акромя МС?
Стоит ли паниковать? У всех календарь не ахти, пусть тому же Клоппу расскажет..
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У кого кого , так у Ливерпуля реально сложный Календарь , Тоттенхэм , псж , 2 матча с Челси , Наполи и Сити
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нытьё опять от пакета
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Расскажи Ливерпулю или Барсе про тяжёлый календарь.
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