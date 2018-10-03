Фердинанд: "Лукаку был мечтой для защитника"

Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что в своей текущей форме нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку является "мечтой для защитника".

Накануне вечером Лукаку не помог своей команде найти ключи к воротам "Валенсии" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. При этом Ромелу имел ряд моментов, но либо промахивался сам, либо становился добычей игроков обороны.

Игра бельгийского бомбардира не впечатлила Фердинанда, который считает, что Лукаку должен был больше двигаться.

"В данный момент его легко опекать, потому что он просто стоит на месте. Он толком не перемещается по полю, а когда игра развивается по центру, он просто стоит".

"Он должен двигаться, даже если находится на линии офсайда, заставляя защитников думать. В данный же момент защитники сразу видят, где он находится. Он не двигается, поэтому ты всегда знаешь, где он. Это мечта для защитника", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 18:00

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  1. sisyazavr 03.10.2018 18:22 # sisyazavr
    У МЮ сейчас очередная проверка на прочность, которую они заваливают, при этом потратившись так не слабо.

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  2. chr1s8rown 03.10.2018 18:10 # chr1s8rown
    пукаку

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  3. liverfun 03.10.2018 18:06 # liverfun
    бля, еще бы. лукаку, конечно, здоровый, но не машина, столько матчей отпахать. практически без передышки 2 года играет. учитывая манеру игры нынешнего маню, и нагрузку, которая на него падает, он еще неплохо справляется.
    сейчас бы быть столбом, который должен в одиночку бороться с защитниками все 90 минут и играть раз в три дня уже больше года. так и сломаться можно

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  4. firmino9 03.10.2018 18:06 # firmino9
    Может быть - Мечта для защитника, а не был мечтой

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  5. chebrec 03.10.2018 18:01 # chebrec
    Мю щас не ахти

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