Фердинанд: "Лукаку был мечтой для защитника"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что в своей текущей форме нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку является "мечтой для защитника".

Накануне вечером Лукаку не помог своей команде найти ключи к воротам "Валенсии" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. При этом Ромелу имел ряд моментов, но либо промахивался сам, либо становился добычей игроков обороны.



Игра бельгийского бомбардира не впечатлила Фердинанда, который считает, что Лукаку должен был больше двигаться.



"В данный момент его легко опекать, потому что он просто стоит на месте. Он толком не перемещается по полю, а когда игра развивается по центру, он просто стоит".



"Он должен двигаться, даже если находится на линии офсайда, заставляя защитников думать. В данный же момент защитники сразу видят, где он находится. Он не двигается, поэтому ты всегда знаешь, где он. Это мечта для защитника", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.