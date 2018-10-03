Старридж готов быть запасным в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж признался, что дефицит игровой практики его не смущает.

На старте сезона Старридж забил уже четыре мяча во всех турнирах. Его результативные действия помогли команде Юргена Клоппа обыграть ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов и избежать поражения от "Челси" в матче Премьер-Лиги.



Тем не менее, Даниэль не настаивает на постоянной практике. Тот факт, что Клопп предпочитает на его позиции Роберто Фирмино, нисколько не смущает 29-летнего англичанина.



"Какое бы решение ни принял тренер, он тут главный. Какой бы состав он ни выставил на игру, я должен выкладываться по максимуму, даже если мне отвели всего пять или 10 минут. Важно отдать всего себя на поле", - цитирует Старриджа Goal.