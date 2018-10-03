Старридж готов быть запасным в "Ливерпуле"

Старридж и Клопп Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж признался, что дефицит игровой практики его не смущает.

На старте сезона Старридж забил уже четыре мяча во всех турнирах. Его результативные действия помогли команде Юргена Клоппа обыграть ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов и избежать поражения от "Челси" в матче Премьер-Лиги.

Тем не менее, Даниэль не настаивает на постоянной практике. Тот факт, что Клопп предпочитает на его позиции Роберто Фирмино, нисколько не смущает 29-летнего англичанина.

"Какое бы решение ни принял тренер, он тут главный. Какой бы состав он ни выставил на игру, я должен выкладываться по максимуму, даже если мне отвели всего пять или 10 минут. Важно отдать всего себя на поле", - цитирует Старриджа Goal.




Метки Клопп, Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 03.10.2018 18:07 # girasimus
    Лучше уж Старридж, чем Соланке и Ориги, последний вообще потерял голевое чутье, а Солянке его и подавно небыло.

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  2. zzspurs 03.10.2018 17:48 # zzspurs
    В принципе, нужно оставлять. Такого игрока меньше чем за 50м все равно не купить. А что с другим пенсоперебезчиком, как его там, соланка?

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  3. alexomck 03.10.2018 17:46 # alexomck
    красиво унизил челси этот нигер.

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  4. gerrard08 03.10.2018 17:29 # gerrard08
    Для запасного ты слишком дохуй получаешь. Мое мнение - его можно переподписать только если он готов на 70-80к в месяц. На 140 он не играет. По сути он вообще не играет, за 5 лет сыграть 100 матчей это дичь какая-то.

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  5. skychnie-oboi 03.10.2018 17:21 # skychnie-oboi
    Такие игроки и нужны - чтоб за 2-3 минуты поставить на колени всяких бомжей.Великий игрок - великий воспитанник Брендана Роджерса.Который и раскрыл этого мега талантливого футболиста. О котором никто и не знал до перехода в ЛФК.

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