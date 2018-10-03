Уэлбек покинет "Арсенал" вместе с Рэмси

Вслед за полузащитником Аароном Рэмси "Арсенал" покинет и нападающий Данни Уэлбек.

Как известно, 27-летний Рэмси не договорился с клубом о новом контракте, поэтому следующим летом покинет "Эмирейтс "на правах свободного агента. "Арсенал" уже присмотрел Аарону замену, которой должен стать Петр Зелински из "Наполи".



По всей видимости, на аналогичных условиях с "канонирами" попрощается Уэлбек. 27-летнему нападающему до сих пор не предложили новое соглашение, передает Daily Mirror.



Уже 1 января Данни получит право обсудить переход в другой клуб и даже подписать предварительный контракт. Как и в случае с Рэмси, "Арсенал" не получит за Уэлбека никакой компенсации.