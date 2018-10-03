Уэлбек покинет "Арсенал" вместе с Рэмси
Вслед за полузащитником Аароном Рэмси "Арсенал" покинет и нападающий Данни Уэлбек.
Как известно, 27-летний Рэмси не договорился с клубом о новом контракте, поэтому следующим летом покинет "Эмирейтс "на правах свободного агента. "Арсенал" уже присмотрел Аарону замену, которой должен стать Петр Зелински из "Наполи".
По всей видимости, на аналогичных условиях с "канонирами" попрощается Уэлбек. 27-летнему нападающему до сих пор не предложили новое соглашение, передает Daily Mirror.
Уже 1 января Данни получит право обсудить переход в другой клуб и даже подписать предварительный контракт. Как и в случае с Рэмси, "Арсенал" не получит за Уэлбека никакой компенсации.
03.10.2018 16:00
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Последние комментарии:
Правильно
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лучшая новость в стане канониров за последний год точно
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арсенал превращается в челси.
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Эпоха Арсена! В принципе не совсем понятно,чего именно эти ребята ждали столько лет... или от них ждали)) А так, Эмери убедительную и закономерную чистку "кадров" производит.
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Такими темпами там некому будет играть.
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Пздц, сколько же времени прое6али из-за старого маразматика.
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велбек хендерсон лемпард и почба из одной когорты
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Неужели Арсенал правильным путём решил пойти? Уважение Эмери, надо сливать этих днищ периода Арсена. Если при Арсене за столько лет на уровень Арсенала не вышли, то уже никогда не выйдут.
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Забил несколько важных голов. Цска,мю...жаль? Нет.
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неужели..
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