Уэлбек покинет "Арсенал" вместе с Рэмси

Рэмси и Уэлбек Вслед за полузащитником Аароном Рэмси "Арсенал" покинет и нападающий Данни Уэлбек.

Как известно, 27-летний Рэмси не договорился с клубом о новом контракте, поэтому следующим летом покинет "Эмирейтс "на правах свободного агента. "Арсенал" уже присмотрел Аарону замену, которой должен стать Петр Зелински из "Наполи".

По всей видимости, на аналогичных условиях с "канонирами" попрощается Уэлбек. 27-летнему нападающему до сих пор не предложили новое соглашение, передает Daily Mirror.

Уже 1 января Данни получит право обсудить переход в другой клуб и даже подписать предварительный контракт. Как и в случае с Рэмси, "Арсенал" не получит за Уэлбека никакой компенсации.



Метки Арсенал, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2438

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 03.10.2018 18:36 # tot35
    Правильно

    (ответить)

  2. reams 03.10.2018 18:25 # reams
    лучшая новость в стане канониров за последний год точно

    (ответить)

  3. alexomck 03.10.2018 17:37 # alexomck
    арсенал превращается в челси.

    (ответить)

  4. makeewadim 03.10.2018 17:34 # makeewadim
    Эпоха Арсена! В принципе не совсем понятно,чего именно эти ребята ждали столько лет... или от них ждали)) А так, Эмери убедительную и закономерную чистку "кадров" производит.

    (ответить)

  5. ccchelsea 03.10.2018 16:54 # ccchelsea
    Такими темпами там некому будет играть.

    (ответить)

  6. toledo 03.10.2018 16:47 # toledo
    Пздц, сколько же времени прое6али из-за старого маразматика.

    (ответить)

  7. chr1s8rown 03.10.2018 16:44 # chr1s8rown
    велбек хендерсон лемпард и почба из одной когорты

    (ответить)

  8. skydreams 03.10.2018 16:30 # skydreams
    Неужели Арсенал правильным путём решил пойти? Уважение Эмери, надо сливать этих днищ периода Арсена. Если при Арсене за столько лет на уровень Арсенала не вышли, то уже никогда не выйдут.

    (ответить)

  9. element-ekb 03.10.2018 16:11 # element-ekb
    Забил несколько важных голов. Цска,мю...жаль? Нет.

    (ответить)

  10. denk 03.10.2018 16:06 # denk
    неужели..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: