Агенство утверждает, что Рэмси вынужден покинуть "Арсенал"

Агенство, представляющие интересы Аарона Рэмси, утверждает, что валлиец не хочет покидать "Арсенал", но другого выбора у него не остается.

На прошлой неделе выяснилось, что переговоры между Рэмси и "Арсеналом" о новом контракте зашли в тупик. Изначально "канониры" выдвинули оптимальное для игрока предложение, но затем отозвали его в срочном порядке.



Агенство Avid Sports & Entertainment Group, представляющие интересы Рэмси, сегодня выступило с подробностями. По их версии, сам Аарон не хотел покидать "Арсенал", но у него не остается другого выбора, и теперь летом валлиец получит статус свободного агента и сменит клуб.



"Клуб принял решение, поэтому мы в этой ситуации бессильны. Жизнь продолжается. Да, Аарон не хочет покидать "Арсенал", но сейчас другого выбора у него нет", - гласит заявление Avid Sports & Entertainment Group.