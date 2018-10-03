Агенство утверждает, что Рэмси вынужден покинуть "Арсенал"
Агенство, представляющие интересы Аарона Рэмси, утверждает, что валлиец не хочет покидать "Арсенал", но другого выбора у него не остается.
На прошлой неделе выяснилось, что переговоры между Рэмси и "Арсеналом" о новом контракте зашли в тупик. Изначально "канониры" выдвинули оптимальное для игрока предложение, но затем отозвали его в срочном порядке.
Агенство Avid Sports & Entertainment Group, представляющие интересы Рэмси, сегодня выступило с подробностями. По их версии, сам Аарон не хотел покидать "Арсенал", но у него не остается другого выбора, и теперь летом валлиец получит статус свободного агента и сменит клуб.
"Клуб принял решение, поэтому мы в этой ситуации бессильны. Жизнь продолжается. Да, Аарон не хочет покидать "Арсенал", но сейчас другого выбора у него нет", - гласит заявление Avid Sports & Entertainment Group.
03.10.2018 15:00
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какие пользователи, такой и сайт. и модераторы безграмотные.
всё на уровне сплетен и унижений друг друга.
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последний топ из арсенала уходит.
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АгенТство. алеша 6ля)
Слово "агентство" образовано суффиксальным способом (с помощью суффикса -ств-) от существительного "агент". Корневая Т при этом никуда не может исчезнуть, она присутствует абсолютно во всех однокоренных словах: агентка, агентский, агентство, агентура, агентурный и др. Это подтверждается фиксацией данных слов в наиболее авторитетном "Русском орфографическом словаре" под ред. проф. В. В. Лопатина, подготовленном в секторе орфографии и орфоэпии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и являющемся нормативным общеобязательным справочным пособием.
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Питух дырявый к сиське присосался знатного.. Спасибо за голы в КА и иди уже с миром в какой Челси или Эвертон -- твой уровень
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Агенство, представляющие услуги Аарона Рэмси
Источник: http://fapl.ru/posts/65658/
агенТство. грамотеи...
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