Агенство утверждает, что Рэмси вынужден покинуть "Арсенал"

Аарон Рэмси Агенство, представляющие интересы Аарона Рэмси, утверждает, что валлиец не хочет покидать "Арсенал", но другого выбора у него не остается.

На прошлой неделе выяснилось, что переговоры между Рэмси и "Арсеналом" о новом контракте зашли в тупик. Изначально "канониры" выдвинули оптимальное для игрока предложение, но затем отозвали его в срочном порядке.

Агенство Avid Sports & Entertainment Group, представляющие интересы Рэмси, сегодня выступило с подробностями. По их версии, сам Аарон не хотел покидать "Арсенал", но у него не остается другого выбора, и теперь летом валлиец получит статус свободного агента и сменит клуб.

"Клуб принял решение, поэтому мы в этой ситуации бессильны. Жизнь продолжается. Да, Аарон не хочет покидать "Арсенал", но сейчас другого выбора у него нет", - гласит заявление Avid Sports & Entertainment Group.




Метки Арсенал, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 15:00

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  1. manutd-20champ 03.10.2018 16:07 # manutd-20champ
    какие пользователи, такой и сайт. и модераторы безграмотные.
    всё на уровне сплетен и унижений друг друга.

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  2. alexomck 03.10.2018 15:31 # alexomck
    последний топ из арсенала уходит.

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  3. j-silver 03.10.2018 15:18 # j-silver
    АгенТство. алеша 6ля)

    Слово "агентство" образовано суффиксальным способом (с помощью суффикса -ств-) от существительного "агент". Корневая Т при этом никуда не может исчезнуть, она присутствует абсолютно во всех однокоренных словах: агентка, агентский, агентство, агентура, агентурный и др. Это подтверждается фиксацией данных слов в наиболее авторитетном "Русском орфографическом словаре" под ред. проф. В. В. Лопатина, подготовленном в секторе орфографии и орфоэпии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и являющемся нормативным общеобязательным справочным пособием.

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  4. moneymaker 03.10.2018 15:18 # moneymaker
    Питух дырявый к сиське присосался знатного.. Спасибо за голы в КА и иди уже с миром в какой Челси или Эвертон -- твой уровень

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  5. danilych89 03.10.2018 15:16 # danilych89
    Агенство, представляющие услуги Аарона Рэмси

    Источник: http://fapl.ru/posts/65658/

    агенТство. грамотеи...

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