Моуриньо запретил Погба общаться с прессой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо запретил полузащитнику Полю Погба общаться с журналистами.

Этой осенью 25-летний Погба уже несколько раз ярко выступил в прессе. Сначала Поль намекнул на конфликт с Моуриньо, затем раскритиковал оборонительный стиль португальца.



После матча Лиги Чемпионов с "Валенсией" журналисты ожидали получить от француза новый материал, но Поль прошел мимо-микст зоны, проигнорировав репортеров. Погба ограничился лишь одной фразой: "Мне не разрешают с вами разговаривать".



По всей видимости, за запретом стоит лично Моуриньо. Перед игрой с "Валенсией" Жозе попросил игроков показать, что они любят клуб так же, как их болельщики. Скорее всего, тренер имел в виду именно Погба.