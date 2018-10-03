Моуриньо запретил Погба общаться с прессой

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо запретил полузащитнику Полю Погба общаться с журналистами.

Этой осенью 25-летний Погба уже несколько раз ярко выступил в прессе. Сначала Поль намекнул на конфликт с Моуриньо, затем раскритиковал оборонительный стиль португальца.

После матча Лиги Чемпионов с "Валенсией" журналисты ожидали получить от француза новый материал, но Поль прошел мимо-микст зоны, проигнорировав репортеров. Погба ограничился лишь одной фразой: "Мне не разрешают с вами разговаривать".

По всей видимости, за запретом стоит лично Моуриньо. Перед игрой с "Валенсией" Жозе попросил игроков показать, что они любят клуб так же, как их болельщики. Скорее всего, тренер имел в виду именно Погба.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 03.10.2018 14:35 # moneymaker
    Пора неграм вообще запретить разговаривать,а не только с журнашлюхами.

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  2. chr1s8rown 03.10.2018 14:34 # chr1s8rown
    похоже почбе нравится выглядит опущенным перед людьми .

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  3. fapl-balasy 03.10.2018 14:18 # fapl-balasy
    Ситуация эта напоминает отношения между мужчиной и женщиной,баба(Погба) спалилась с ебарем,мужик(моу) дал шалаве просраться,но жена споймала обидку и настроила детей(скамеров,они же красная помойка)против него

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  4. radik86radik 03.10.2018 14:15 # radik86radik
    "Мне не разрешают с вами разговаривать, но вы поняли, да?")))

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  5. mancunia-planet 03.10.2018 14:11 # mancunia-planet
    Бесите оба сссуки

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  6. babsez 03.10.2018 14:06 # babsez
    Мутин и Погбальный

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  7. silva77 03.10.2018 14:03 # silva77
    Против Брайтона фанаты Сити пели «Не увольняйте Моуриньо».

    Уахахахахахахахахаах)))))))))))

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