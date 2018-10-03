Моуриньо запретил Погба общаться с прессой
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо запретил полузащитнику Полю Погба общаться с журналистами.
Этой осенью 25-летний Погба уже несколько раз ярко выступил в прессе. Сначала Поль намекнул на конфликт с Моуриньо, затем раскритиковал оборонительный стиль португальца.
После матча Лиги Чемпионов с "Валенсией" журналисты ожидали получить от француза новый материал, но Поль прошел мимо-микст зоны, проигнорировав репортеров. Погба ограничился лишь одной фразой: "Мне не разрешают с вами разговаривать".
По всей видимости, за запретом стоит лично Моуриньо. Перед игрой с "Валенсией" Жозе попросил игроков показать, что они любят клуб так же, как их болельщики. Скорее всего, тренер имел в виду именно Погба.
03.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
Пора неграм вообще запретить разговаривать,а не только с журнашлюхами.
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похоже почбе нравится выглядит опущенным перед людьми .
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Ситуация эта напоминает отношения между мужчиной и женщиной,баба(Погба) спалилась с ебарем,мужик(моу) дал шалаве просраться,но жена споймала обидку и настроила детей(скамеров,они же красная помойка)против него
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"Мне не разрешают с вами разговаривать, но вы поняли, да?")))
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Бесите оба сссуки
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Мутин и Погбальный
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Против Брайтона фанаты Сити пели «Не увольняйте Моуриньо».
Уахахахахахахахахаах)))))))))))
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