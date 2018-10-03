Валенсия извинился за "случайный" лайк к призыву с увольнением Моуриньо
Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия поставил лайк в социальных сетях записи с призывом к увольнению главного тренера Жозе Моуриньо, впоследствии объяснив это ошибкой.
Накануне матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" в прессе появились слухи, что эквадорский защитник пополнил число игроков, угодивших в немилость к Моуриньо. Сообщалось, что капитан и тренер практически не разговаривают.
Подлил масла в огонь и сам Валенсия, поставив лайк записи одного из фанатов "Юнайтед" в инстаграме после безголевого матча на "Олд Траффорд".
"Я даже не удивлен исходом матча. Я всегда нахожусь в предвкушении наших матчей, но в последнее время Моуриньо сделал просмотр нашей игры наказанием. Необходимы перемены. Настало время для Моуриньо уйти", — написал болельщик.
Осознав свою ошибку, 33-летний защитник был вынужден извиниться за неосторожный лайк.
"Вчера я поставил лайк записи в инстаграме, не прочитав сопровождающий картинку текст. Я не разделяю это мнение, и я приношу свои извинения. Все мы выкладываемся без остатка, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.
03.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
да неужели. и масла в огонь подлил и как бы не при делах остался. сейчас так модно...
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Против Брайтона фанаты Сити пели «Не увольняйте Моуриньо».
Уахахахахахахахахаах)))))))))))
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у Валенсии погоняло - попрыгунчик
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уахааааааахххаааааааа
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Маур хочет бабла побольше, не проблема. Лишь бы испарился нахуй с глаз
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что ты фраер сдал назад ? на кол нигроида
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Он лучше бы извинился перед болелами, что не забили гол команде своего имени...
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Вахаха, ору!
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Я думал такие дауны только в рпл могут быть, скамчата не устают пробивать дно.
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крыса
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Боится присесть на кукан к жозику
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Понял, что сядет на лавку.
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