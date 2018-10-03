Валенсия извинился за "случайный" лайк к призыву с увольнением Моуриньо

Антонио Валенсия Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия поставил лайк в социальных сетях записи с призывом к увольнению главного тренера Жозе Моуриньо, впоследствии объяснив это ошибкой.

Накануне матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" в прессе появились слухи, что эквадорский защитник пополнил число игроков, угодивших в немилость к Моуриньо. Сообщалось, что капитан и тренер практически не разговаривают.

Подлил масла в огонь и сам Валенсия, поставив лайк записи одного из фанатов "Юнайтед" в инстаграме после безголевого матча на "Олд Траффорд".

"Я даже не удивлен исходом матча. Я всегда нахожусь в предвкушении наших матчей, но в последнее время Моуриньо сделал просмотр нашей игры наказанием. Необходимы перемены. Настало время для Моуриньо уйти", — написал болельщик.

Осознав свою ошибку, 33-летний защитник был вынужден извиниться за неосторожный лайк.

"Вчера я поставил лайк записи в инстаграме, не прочитав сопровождающий картинку текст. Я не разделяю это мнение, и я приношу свои извинения. Все мы выкладываемся без остатка, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. abrabrabrbal 03.10.2018 14:07 # abrabrabrbal
    да неужели. и масла в огонь подлил и как бы не при делах остался. сейчас так модно...

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  2. silva77 03.10.2018 14:04 # silva77
    Против Брайтона фанаты Сити пели «Не увольняйте Моуриньо».

    Уахахахахахахахахаах)))))))))))

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  3. snapdragon 03.10.2018 14:00 # snapdragon
    у Валенсии погоняло - попрыгунчик

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  4. silva77 03.10.2018 13:57 # silva77
    уахааааааахххаааааааа

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  5. mancunia-planet 03.10.2018 13:57 # mancunia-planet
    Маур хочет бабла побольше, не проблема. Лишь бы испарился нахуй с глаз

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  6. winnerd 03.10.2018 13:54 # winnerd
    что ты фраер сдал назад ? на кол нигроида

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  7. scouser2005 03.10.2018 13:34 # scouser2005
    Он лучше бы извинился перед болелами, что не забили гол команде своего имени...

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  8. fc-oil 03.10.2018 13:27 # fc-oil
    Вахаха, ору!

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  9. gerrard08 03.10.2018 13:19 # gerrard08
    Я думал такие дауны только в рпл могут быть, скамчата не устают пробивать дно.

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  10. chr1s8rown 03.10.2018 13:12 # chr1s8rown
    крыса

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  11. electric 03.10.2018 13:03 # electric
    Боится присесть на кукан к жозику

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  12. antiterror 03.10.2018 13:01 # antiterror
    Понял, что сядет на лавку.

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