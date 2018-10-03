Валенсия извинился за "случайный" лайк к призыву с увольнением Моуриньо

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия поставил лайк в социальных сетях записи с призывом к увольнению главного тренера Жозе Моуриньо, впоследствии объяснив это ошибкой.

Накануне матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" в прессе появились слухи, что эквадорский защитник пополнил число игроков, угодивших в немилость к Моуриньо. Сообщалось, что капитан и тренер практически не разговаривают.



Подлил масла в огонь и сам Валенсия, поставив лайк записи одного из фанатов "Юнайтед" в инстаграме после безголевого матча на "Олд Траффорд".



"Я даже не удивлен исходом матча. Я всегда нахожусь в предвкушении наших матчей, но в последнее время Моуриньо сделал просмотр нашей игры наказанием. Необходимы перемены. Настало время для Моуриньо уйти", — написал болельщик.



Осознав свою ошибку, 33-летний защитник был вынужден извиниться за неосторожный лайк.



"Вчера я поставил лайк записи в инстаграме, не прочитав сопровождающий картинку текст. Я не разделяю это мнение, и я приношу свои извинения. Все мы выкладываемся без остатка, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.