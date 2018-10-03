Анонс матча "Тоттенхэм" — "Барселона"

"Тоттенхэм" подходит к домашнему противостоянию с "Барселоной" с ворохом кадровых проблем.

В матче с испанским грандом команда Маурисио Почеттино будет лишена сразу пяти основных игроков. Голкипер Уго Льорис, хоть и возобновил тренировки после травмы бедра, но его состояние не может не вызывать вопросы.



В сложившейся ситуации "шпорам" будет очень сложно реабилитироваться за обидное поражение от "Интера" в первом туре группового этапа, когда лондонцы открыли счет, но в концовке матча пропустили два гола и потерпели поражение.



"Именно по этой причине мы обладаем глубоким составом. Это момент для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя".



"Конечно, это огромный по важности матч, и ты никогда не хочешь начинать с двух поражений подряд. Мы должны сильно играть дома, чтобы выйти из группы. "Барселона" — великолепная команда, но в прошлом году мы доказали, что можем обыгрывать большие команды, особенно дома", — сообщил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн на пресс-конференции.



Это будет всего лишь третья встреча "Тоттенхэма" и "Барселоны" и первая с апреля 1982, когда каталонцы одержали победу 2:1 по сумме двух матчей в полуфинале Кубка победителей кубков.



"Барселона" проиграла только один из 11 последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает побед уже в двух выездах к родоначальникам футбола — ничья 1:1 с "Челси" в прошлом сезоне и поражение 3:1 от "Манчестер Сити" в 2016/17.



"Тоттенхэм" выиграл все три домашних матчах на групповом этапе в прошлом сезоне, в каждом из трех забивая по три гола.



Как тренер Маурисио Почеттино одержал только одну победу в девяти предыдущих встречах с "Барселоной" с учетом всех соревнований.



В семи выездных матчах Лиги Чемпионов прошлого сезона "Барселона" выиграла только однажды — 0:1 у "Спортинга".



В 12 последних домашних матчах "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов была зафиксирована только одна ничья — 0:0 против "Милана" в марте 2011.



Как уже было сказано, Льорис возобновил тренировки, но Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Деле Алли травмированы.



Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00 Онлайн-трансляция