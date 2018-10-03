Анонс матча "Тоттенхэм" — "Барселона"
"Тоттенхэм" подходит к домашнему противостоянию с "Барселоной" с ворохом кадровых проблем.
В матче с испанским грандом команда Маурисио Почеттино будет лишена сразу пяти основных игроков. Голкипер Уго Льорис, хоть и возобновил тренировки после травмы бедра, но его состояние не может не вызывать вопросы.
В сложившейся ситуации "шпорам" будет очень сложно реабилитироваться за обидное поражение от "Интера" в первом туре группового этапа, когда лондонцы открыли счет, но в концовке матча пропустили два гола и потерпели поражение.
"Именно по этой причине мы обладаем глубоким составом. Это момент для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя".
"Конечно, это огромный по важности матч, и ты никогда не хочешь начинать с двух поражений подряд. Мы должны сильно играть дома, чтобы выйти из группы. "Барселона" — великолепная команда, но в прошлом году мы доказали, что можем обыгрывать большие команды, особенно дома", — сообщил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн на пресс-конференции.
Это будет всего лишь третья встреча "Тоттенхэма" и "Барселоны" и первая с апреля 1982, когда каталонцы одержали победу 2:1 по сумме двух матчей в полуфинале Кубка победителей кубков.
"Барселона" проиграла только один из 11 последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает побед уже в двух выездах к родоначальникам футбола — ничья 1:1 с "Челси" в прошлом сезоне и поражение 3:1 от "Манчестер Сити" в 2016/17.
"Тоттенхэм" выиграл все три домашних матчах на групповом этапе в прошлом сезоне, в каждом из трех забивая по три гола.
Как тренер Маурисио Почеттино одержал только одну победу в девяти предыдущих встречах с "Барселоной" с учетом всех соревнований.
В семи выездных матчах Лиги Чемпионов прошлого сезона "Барселона" выиграла только однажды — 0:1 у "Спортинга".
В 12 последних домашних матчах "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов была зафиксирована только одна ничья — 0:0 против "Милана" в марте 2011.
Как уже было сказано, Льорис возобновил тренировки, но Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Деле Алли травмированы.
Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00 Онлайн-трансляция
03.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
Ситуация с Жозе Моуриньо - это очередной пример "Кота Шрёдингера". Эти 2 ситуации наблюдаются самим Жозе (жив) и смотрящими игры Манчестер Юнайтед (мертвы).
(ответить)
ПСЖ-Црвена Звезда п 1
Атлетико- Брюгге п 1
Боруссия Д-Монако тб 1.5
Наполи-Ливерпуль тб 1.5
Порту-Галатасарай тб 1.5
Тоттенхэм-Барселона тб1.5
Не благодарите лалки
(ответить)
Я уже молчу о красной xyйнe, которая дома не может забить испанскому середняку!! Но эти хоть в ЛЧ пробились
(ответить)
В прошлом году на изичах чпокнули победителя - РЕАЛ, эту мертвую Путалону и подавно унизим. Ставлю на счет 4-1, Месси забьет с левого штрафного. Мы же не какие-то там пенсоблиади, которые при виде гнома сразу ноги раздвигают от страха и пропускают туда парочку
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Ору с мр-додиков, которые считают, что нет адекватной замены для Моуриньо. Сейчас без работы сидит Арсен Венгер!!! Он за месяц сделает из М.Ю. вернёт красивый футбол на Олд Траффорд и М.Ю. начнут все бояться. К тому же это будет означать конец карьеры для Моуриньо. Ведь кто кто, но не Венгер должен его менять на тренерском мостике, по мнению Моуриньо.
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да вы тут совсем ебобо!
(ответить)
не рожала - не баба
не служил - не мужик
не брал апл - не клуб
(ответить)
Какие же долбаебы на фапле сидят.
(ответить)
Спорим, мата05 до матчей не выложит кэфы по ставкам.
(ответить)
https://pp.userapi.com/c850328/v850328330/3dc8a/TaXIxJD8zBo.jpg
посмотрите на каком говне вы сидите, довены
(ответить)
Мистер Мата05 будет давать заработать работягам сегодня?
(ответить)
Месси со штрафного коронный. С игры похоронный. Петушкам и всяким голубым мешкам в турнире для элиты европейского футбола ловить нечего.
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03.10.2018 11:40 #
kipeloff89
Опеля для заднеприводных
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03.10.2018 11:42 #
kipeloff89
Ну в смысле я бы взял
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Источник: http://fapl.ru/posts/65645/?c=1#c6730992
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всего одно слово: "петухи"
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27-0
Запомните этот пост.
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Тоттенщит не пройграет
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Разве не ясно, почему петушки на главной?! Чтобы собрать вас. Михажло кормится за ваш счёт.
(ответить)
макароны 1 - 0 портовые шлюхи
сепаратисты 2 - 0 петухи
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петухи не проиграют, колбасники не выиграют
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фонов колбасаклуб под лондонский дождь на неделю когда фоны пенси под желтым дождем всю жизн. выбе рай зако во тi
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