Анонс матча "Тоттенхэм" — "Барселона"

Уго Льорис и Харри Кейн "Тоттенхэм" подходит к домашнему противостоянию с "Барселоной" с ворохом кадровых проблем.

В матче с испанским грандом команда Маурисио Почеттино будет лишена сразу пяти основных игроков. Голкипер Уго Льорис, хоть и возобновил тренировки после травмы бедра, но его состояние не может не вызывать вопросы.

В сложившейся ситуации "шпорам" будет очень сложно реабилитироваться за обидное поражение от "Интера" в первом туре группового этапа, когда лондонцы открыли счет, но в концовке матча пропустили два гола и потерпели поражение.

"Именно по этой причине мы обладаем глубоким составом. Это момент для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя".

"Конечно, это огромный по важности матч, и ты никогда не хочешь начинать с двух поражений подряд. Мы должны сильно играть дома, чтобы выйти из группы. "Барселона" — великолепная команда, но в прошлом году мы доказали, что можем обыгрывать большие команды, особенно дома", — сообщил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн на пресс-конференции.

Это будет всего лишь третья встреча "Тоттенхэма" и "Барселоны" и первая с апреля 1982, когда каталонцы одержали победу 2:1 по сумме двух матчей в полуфинале Кубка победителей кубков.

"Барселона" проиграла только один из 11 последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, но сейчас не знает побед уже в двух выездах к родоначальникам футбола — ничья 1:1 с "Челси" в прошлом сезоне и поражение 3:1 от "Манчестер Сити" в 2016/17.

"Тоттенхэм" выиграл все три домашних матчах на групповом этапе в прошлом сезоне, в каждом из трех забивая по три гола.

Как тренер Маурисио Почеттино одержал только одну победу в девяти предыдущих встречах с "Барселоной" с учетом всех соревнований.

В семи выездных матчах Лиги Чемпионов прошлого сезона "Барселона" выиграла только однажды — 0:1 у "Спортинга".

В 12 последних домашних матчах "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов была зафиксирована только одна ничья — 0:0 против "Милана" в марте 2011.

Как уже было сказано, Льорис возобновил тренировки, но Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Деле Алли травмированы.

Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Барселона, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. x2 03.10.2018 14:53 # x2
    Ситуация с Жозе Моуриньо - это очередной пример "Кота Шрёдингера". Эти 2 ситуации наблюдаются самим Жозе (жив) и смотрящими игры Манчестер Юнайтед (мертвы).

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  2. rj1992 03.10.2018 14:52 # rj1992
    ПСЖ-Црвена Звезда п 1
    Атлетико- Брюгге п 1
    Боруссия Д-Монако тб 1.5
    Наполи-Ливерпуль тб 1.5
    Порту-Галатасарай тб 1.5
    Тоттенхэм-Барселона тб1.5
    Не благодарите лалки

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  3. thespur 03.10.2018 14:48 # thespur
    Я уже молчу о красной xyйнe, которая дома не может забить испанскому середняку!! Но эти хоть в ЛЧ пробились

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  4. thespur 03.10.2018 14:44 # thespur
    В прошлом году на изичах чпокнули победителя - РЕАЛ, эту мертвую Путалону и подавно унизим. Ставлю на счет 4-1, Месси забьет с левого штрафного. Мы же не какие-то там пенсоблиади, которые при виде гнома сразу ноги раздвигают от страха и пропускают туда парочку

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  5. naby-keita 03.10.2018 14:38 # naby-keita
    Ору с мр-додиков, которые считают, что нет адекватной замены для Моуриньо. Сейчас без работы сидит Арсен Венгер!!! Он за месяц сделает из М.Ю. вернёт красивый футбол на Олд Траффорд и М.Ю. начнут все бояться. К тому же это будет означать конец карьеры для Моуриньо. Ведь кто кто, но не Венгер должен его менять на тренерском мостике, по мнению Моуриньо.

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  6. kipeloff89 03.10.2018 14:32 # kipeloff89
    да вы тут совсем ебобо!

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  7. monsieurgood 03.10.2018 14:16 # monsieurgood
    не рожала - не баба
    не служил - не мужик
    не брал апл - не клуб

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  8. zzspurs 03.10.2018 14:09 # zzspurs
    Какие же долбаебы на фапле сидят.

    (ответить)

  9. electric 03.10.2018 13:34 # electric
    Спорим, мата05 до матчей не выложит кэфы по ставкам.

    (ответить)

  10. hammersmith 03.10.2018 13:22 # hammersmith
    https://pp.userapi.com/c850328/v850328330/3dc8a/TaXIxJD8zBo.jpg

    посмотрите на каком говне вы сидите, довены

    (ответить)

  11. fapl-balasy 03.10.2018 13:15 # fapl-balasy
    Мистер Мата05 будет давать заработать работягам сегодня?

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  12. keita 03.10.2018 13:14 # keita
    Месси со штрафного коронный. С игры похоронный. Петушкам и всяким голубым мешкам в турнире для элиты европейского футбола ловить нечего.

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  13. narcot 03.10.2018 13:07 # narcot
    03.10.2018 11:40 #
    kipeloff89

    Опеля для заднеприводных
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    03.10.2018 11:42 #
    kipeloff89

    Ну в смысле я бы взял
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    Источник: http://fapl.ru/posts/65645/?c=1#c6730992

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  14. narcot 03.10.2018 13:06 # narcot
    всего одно слово: "петухи"

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  15. keita 03.10.2018 12:50 # keita
    27-0

    Запомните этот пост.

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  16. klementino 03.10.2018 12:39 # klementino
    Тоттенщит не пройграет

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  17. electric 03.10.2018 12:27 # electric
    Разве не ясно, почему петушки на главной?! Чтобы собрать вас. Михажло кормится за ваш счёт.

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  18. monsieurgood 03.10.2018 12:27 # monsieurgood
    макароны 1 - 0 портовые шлюхи

    сепаратисты 2 - 0 петухи

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  19. hollywood-hoe 03.10.2018 12:24 # hollywood-hoe
    петухи не проиграют, колбасники не выиграют

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  20. reddevil13 03.10.2018 12:22 # reddevil13
    фонов колбасаклуб под лондонский дождь на неделю когда фоны пенси под желтым дождем всю жизн. выбе рай зако во тi

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