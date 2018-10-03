Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"

Джеймс Милнер и Роберто Фирмино В выездном противостоянии с "Наполи" в среду вечером "Ливерпуль" постарается продлить свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Добравшись до финала в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, новую европейскую кампанию подопечные Юргена Клоппа начали с домашней победы над одним из фаворитов турнира — 3:2 против ПСЖ.

С тех пор, как может показаться, мощно начавший сезон "Ливерпуль" слегка притормозил. "Красные" вылетели из Кубка Лиги, а затем впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряли очки. Оба раза подножку мерсисайдцам поставил "Челси".

В среду вечером Клопп вернется на "Сан-Паоло", где в 2013 году он накричал на четвертого арбитра и был изгнан на трибуны, еще тренируя дортмундскую "Боруссию".

"Я не вел себя лучшим образом тогда. С тех пор не было никаких других происшествий, поэтому то был последний раз, когда я слегка переборщил с эмоциями".

"Было неприятно сидеть на трибунах и слышать все эти комментарии, поэтому на второй тайм матч я отправился в комнату главного по газону — там был большой постер Диего Марадоны на стене", — вспоминал Клопп.

В девяти последних матчах Лиги Чемпионов "Наполи" одержал лишь две победы, но обе — на выезде.

"Ливерпуль" проиграл только один из шести выездных матчей в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, забив 20 голов. Единственной другой командой, сумевшей забить столько же на выезде в течение одного розыгрыша Лиги Чемпионов, был "Реал" в 2013/14.

"Наполи" стартовал в Лиге Чемпионов с безголевой ничьей против "Црвены Звезды". Неаполитанцы всего лишь в третий раз в 29 последних матчах турнира не смогли забить.

Как тренер Карло Анчелотти никогда не проигрывал "Ливерпулю" в четырех матчах в рамках Лиги Чемпионов — три победы и одна ничья, причем эта ничья случилась в финале 2005 года, когда "красные" вырвали трофей у "Милана" в серии пенальти.

Нападающий Роберто Фирмино поучаствовал в 18 голах в 14 матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль".

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк окончательно восстановился после ушиба ребер и сохранит место в старте. Дивок Ориги вернулся из лазарета и отправился с командой на выезд.

Лига Чемпионов. Группа C. 2-й тур
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 11:40

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 03.10.2018 14:44 # chr1s8rown
    надо дать отдых ввд , таа ,фирмино и милнеру/ вийналдуму

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  2. zzspurs 03.10.2018 14:15 # zzspurs
    лузершпулю удачи! Пусть победят макаронников.

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  3. firmino9 03.10.2018 12:41 # firmino9
    Нападающий Роберто Фирмино поучаствовал в 18 голах в 14 матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль"

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  4. el-ray 03.10.2018 12:02 # el-ray
    кто фирмине опять хуем в глаз потыкал?

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  5. lampard78 03.10.2018 11:50 # lampard78
    Анчи, конечно, классный коуч, но Ливер, объективно, сильнее. Должны брать три очка.

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  6. shakur 03.10.2018 11:49 # shakur
    Состав как с Челси будет

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  7. electric 03.10.2018 11:44 # electric
    Пусть победит сильнейший, т.е. Ливерпуль.

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  8. chebrec 03.10.2018 11:43 # chebrec
    Хах не на главной

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