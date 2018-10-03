Гвардиола не будет обсуждать работу арбитров

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что отныне не будет обсуждать решения судей, чтобы не нарваться на очередную дисквалификацию от УЕФА.

Накануне Дамир Скомина из Венгрии не поставил в пользу "Сити" очевидный пенальти за снос Лероя Сане в матче Лиги Чемпионов с "Хоффенхаймом". Нарушение было настолько очевидным, что его признал даже голкипер соперника Оливер Бауманн.

После важной победы в Германии Пеп отказался отвечать на вопросы о работе арбитра. Гвардиола не хочет давать очередной повод УЕФА выписать ему дисквалификацию.

"Я не хочу говорить про судей. Я хочу быть со своими игроками во время следующей игры".

"Я помню, что произошло против "Монако" в 2017 году, я помню, что произошло против Ливерпуля в прошлом сезоне. Так что не заставляйте меня это делать. Я не буду обсуждать арбитров", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.




Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, рефери, Хоффенхайм

Автор foxmcfc   

Дата 03.10.2018 11:00

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  1. silva77 03.10.2018 13:55 # silva77
    Как всегда на классе обыграли полурезервным составом

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  2. chebrec 03.10.2018 11:37 # chebrec
    Лучше бы отскок свои обсуждал

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  3. vals1702 03.10.2018 11:06 # vals1702
    симуляция 100%

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