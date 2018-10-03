Гвардиола не будет обсуждать работу арбитров
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что отныне не будет обсуждать решения судей, чтобы не нарваться на очередную дисквалификацию от УЕФА.
Накануне Дамир Скомина из Венгрии не поставил в пользу "Сити" очевидный пенальти за снос Лероя Сане в матче Лиги Чемпионов с "Хоффенхаймом". Нарушение было настолько очевидным, что его признал даже голкипер соперника Оливер Бауманн.
После важной победы в Германии Пеп отказался отвечать на вопросы о работе арбитра. Гвардиола не хочет давать очередной повод УЕФА выписать ему дисквалификацию.
"Я не хочу говорить про судей. Я хочу быть со своими игроками во время следующей игры".
"Я помню, что произошло против "Монако" в 2017 году, я помню, что произошло против Ливерпуля в прошлом сезоне. Так что не заставляйте меня это делать. Я не буду обсуждать арбитров", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
03.10.2018 11:00
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