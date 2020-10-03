Погба не по карману "Барселоне"

"Барселона" не сможет позволить себе приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом без крупных распродаж.

На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов в пятницу главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не стал исключать переезд Погба на "Ноу Камп".



"Мы не знаем, что случится в будущем. Мы уважаем игроков из других клубов, поэтому мы не обсуждаем их", — заявил Вальверде.



Однако The Telegraph приводит убедительные доводы, почему каталонский клуб не имеет возможности потратиться на отступные за Поля и на личный контракт.



В этом сезоне зарплатная ведомость "Барселоны" возросла до 633 миллиона евро, а чистая прибыль составляет всего 11 млн. Это не позволяет чемпионам Ла Лиги изыскать 150 млн. евро, в которые, в грубом выражении, оценивается переход Поля.



Таким образом, "Барселоне" придется отказаться от своих претензий на Погба или сперва продать кого-либо из имеющихся звезд, как это сделали каталонцы в прошлом году, отпустив Неймара в ПСЖ.