Погба не по карману "Барселоне"

Поль Погба "Барселона" не сможет позволить себе приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом без крупных распродаж.

На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов в пятницу главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не стал исключать переезд Погба на "Ноу Камп".

"Мы не знаем, что случится в будущем. Мы уважаем игроков из других клубов, поэтому мы не обсуждаем их", — заявил Вальверде.

Однако The Telegraph приводит убедительные доводы, почему каталонский клуб не имеет возможности потратиться на отступные за Поля и на личный контракт.

В этом сезоне зарплатная ведомость "Барселоны" возросла до 633 миллиона евро, а чистая прибыль составляет всего 11 млн. Это не позволяет чемпионам Ла Лиги изыскать 150 млн. евро, в которые, в грубом выражении, оценивается переход Поля.

Таким образом, "Барселоне" придется отказаться от своих претензий на Погба или сперва продать кого-либо из имеющихся звезд, как это сделали каталонцы в прошлом году, отпустив Неймара в ПСЖ.



Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 03.10.2018 10:43 # fc-oil
    "или сперва продать кого-либо из имеющихся звезд"
    Лул. Какие там звезды, кроме Месси? Постаревшие Бускецы с Пике?

    (ответить)

  2. antiterror 03.10.2018 10:13 # antiterror
    Обойдутся!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: