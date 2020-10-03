Моуриньо предпочел не отвечать Скоулзу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предпочел не отвечать на жесточайшую критику со стороны легенды клуба Пола Скоулза.

Выступая в студии BT Sport перед матчем Лиги Чемпионов против "Валенсии", Скоулз выразил удивление, почему Моуриньо не был уволен после субботнего поражения от "Вест Хэма". Пол даже заявил, что Жозе позорит клуб.



Сыграв с "Валенсией" без голов, Моуриньо не стал ввязываться в заочный спор со Скоулзом, лишь заявив, что каждый имеет право на свое мнение.



"Мне не нужно знать, что он сказал. Он сказал, что хотел сказать, но мне это не интересно. Правда, не интересно. У нас свобода слова, свободная страна, можете говорить, что пожелаете".



"Повторюсь: свобода слова. Особенно для болельщиков "Манчестер Юнайтед", и я уважаю это на 200 процентов", — цитирует Моуриньо The Independent.