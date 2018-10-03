Эмери хочет пригласить Зелински на место Рэмси

Петр Зелински Рулевой "Арсенал" Унаи Эмери определил полузащитника "Наполи" Петра Зелински в качестве замены для Аарона Рэмси.

В прошлом месяце стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Рэмси, вероятно, продлен не будет. Клуб свернул переговоры с валлийским полузащитником из-за непреодолимых разногласий.

Потеря Аарона — случится она зимой или в конце сезона — станет большим ударом по Эмери, который изначально отводил ключевую роль Рэмси и был готов строить команду вокруг экс-игрока "Кардиффа".

В сложившейся ситуации Эмери был вынужден заранее озаботиться, кем он сможет заменить столь важного игрока. По информации Sport Mediaset, целью номер один Унаи на замену Рэмси стал 24-летний Зелински, которого в прошлом связывали с переходом в "Ливерпуль".

В 2016 году "Ливерпуль" даже предложил 11.5 миллионов фунтов за Петра, но тот предпочел сменить "Удинезе" на "Наполи", где затем сыграл 96 матчей и забил 15 голов.



Метки Арсенал, Зелински, Наполи, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 08:15

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  1. ccchelsea 03.10.2018 10:44 # ccchelsea
    Если бы было реально купить Зелински, то он бы уже был в Челси.

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  2. firmino9 03.10.2018 10:10 # firmino9
    Хороший игрок

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  3. gjchancel 03.10.2018 09:53 # gjchancel
    Сарри, не позволит, та Зиня сам в Челси побежить как Жоржиньо )))

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