Эмери хочет пригласить Зелински на место Рэмси

Рулевой "Арсенал" Унаи Эмери определил полузащитника "Наполи" Петра Зелински в качестве замены для Аарона Рэмси.

В прошлом месяце стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Рэмси, вероятно, продлен не будет. Клуб свернул переговоры с валлийским полузащитником из-за непреодолимых разногласий.



Потеря Аарона — случится она зимой или в конце сезона — станет большим ударом по Эмери, который изначально отводил ключевую роль Рэмси и был готов строить команду вокруг экс-игрока "Кардиффа".



В сложившейся ситуации Эмери был вынужден заранее озаботиться, кем он сможет заменить столь важного игрока. По информации Sport Mediaset, целью номер один Унаи на замену Рэмси стал 24-летний Зелински, которого в прошлом связывали с переходом в "Ливерпуль".



В 2016 году "Ливерпуль" даже предложил 11.5 миллионов фунтов за Петра, но тот предпочел сменить "Удинезе" на "Наполи", где затем сыграл 96 матчей и забил 15 голов.