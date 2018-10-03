Эмери хочет пригласить Зелински на место Рэмси
Рулевой "Арсенал" Унаи Эмери определил полузащитника "Наполи" Петра Зелински в качестве замены для Аарона Рэмси.
В прошлом месяце стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Рэмси, вероятно, продлен не будет. Клуб свернул переговоры с валлийским полузащитником из-за непреодолимых разногласий.
Потеря Аарона — случится она зимой или в конце сезона — станет большим ударом по Эмери, который изначально отводил ключевую роль Рэмси и был готов строить команду вокруг экс-игрока "Кардиффа".
В сложившейся ситуации Эмери был вынужден заранее озаботиться, кем он сможет заменить столь важного игрока. По информации Sport Mediaset, целью номер один Унаи на замену Рэмси стал 24-летний Зелински, которого в прошлом связывали с переходом в "Ливерпуль".
В 2016 году "Ливерпуль" даже предложил 11.5 миллионов фунтов за Петра, но тот предпочел сменить "Удинезе" на "Наполи", где затем сыграл 96 матчей и забил 15 голов.
03.10.2018 08:15
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Последние комментарии:
Если бы было реально купить Зелински, то он бы уже был в Челси.
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Хороший игрок
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Сарри, не позволит, та Зиня сам в Челси побежить как Жоржиньо )))
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