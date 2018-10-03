Анчелотти: "Ливерпуль" стал одной из сильнейших команд в Европе"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что считает "Ливерпуль" одной из сильнейших команд Европы.
В начале августа "красные" катком проехались по "Наполи" в предсезонном матче — 5:0. С помощью той победы "Ливерпуль" завершил свою предсезонную подготовку.
В среду вечером "Ливерпуль" и "Наполи" сыграют в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, и Анчелотти заранее преисполнен уважения к сопернику.
"Матч в Дублине стал хорошим опытом. Он многому нас научил — например, как не нужно играть против "Ливерпуля". То был товарищеский матч, и мы не хотели подстраивать свою игру под соперника".
"В этот раз нас ждет очень сложное испытание. Во время игры у нас не будет много времени на принятие решений, но мы полны уверенности в себе".
"Ливерпуль" значительно прибавил, они смогли добраться до финала в прошлом году, а этот сезон начали очень хорошо".
"Думаю, они стали одной из сильнейших команд в Европе. Они в отличной физической форме, играют в высоком темпе, поэтому они готовы преодолевать испытания, с которыми связана Лига Чемпионов", — цитирует Анчелотти talkSPORT.
03.10.2018 08:00
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Адекватно про великий Ливерпуль.
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Вечно вторые
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