Анчелотти: "Ливерпуль" стал одной из сильнейших команд в Европе"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что считает "Ливерпуль" одной из сильнейших команд Европы.

В начале августа "красные" катком проехались по "Наполи" в предсезонном матче — 5:0. С помощью той победы "Ливерпуль" завершил свою предсезонную подготовку.



В среду вечером "Ливерпуль" и "Наполи" сыграют в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, и Анчелотти заранее преисполнен уважения к сопернику.



"Матч в Дублине стал хорошим опытом. Он многому нас научил — например, как не нужно играть против "Ливерпуля". То был товарищеский матч, и мы не хотели подстраивать свою игру под соперника".



"В этот раз нас ждет очень сложное испытание. Во время игры у нас не будет много времени на принятие решений, но мы полны уверенности в себе".



"Ливерпуль" значительно прибавил, они смогли добраться до финала в прошлом году, а этот сезон начали очень хорошо".



"Думаю, они стали одной из сильнейших команд в Европе. Они в отличной физической форме, играют в высоком темпе, поэтому они готовы преодолевать испытания, с которыми связана Лига Чемпионов", — цитирует Анчелотти talkSPORT.