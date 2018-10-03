В Стива Брюса бросили с трибун капустой
В наставника "Астон Виллы" Стива Брюса прилетел кочан капусты от болельщика своего клуба во время захватывающего матча Чемпионшипа против "Престона".
Накануне вечером на "Вилла Парк" состоялся крайне интересный матч. В начале второго тайма подопечные Брюса, ведя в счете 2:0, остались вдесятером, после чего "Престон" смог отыграть два гола.
Болельщики "Астон Виллы" были настолько расстроены ускользающей из рук их команды победой, что на 84-й минуте в Стива полетела с трибун капуста под кричалки: "Мы хотим, чтобы Брюс ушел!"
Что касается игры, то это был еще не конец. На 86-й минуте "Престон" вышел вперед, а в компенсированное время "Астон Вилла" не только сделала счет 3:3, но и едва не вырвала победу — Гленн Уилан не реализовал назначенный пенальти.
"Учитывая масштаб нашего клуба, было бы недостаточно сказать, что я просто расстроен. В игре еще ничего не было решено, когда это случилось".
"Как я слышал, парня допрашивают... К сожалению, это характеризует современное общество. Отсутствие уважения к кому-либо".
"Я удивлен, что это парень вообще знает, что такое капуста. Во всем этом я вижу огромное неуважение", — цитирует Брюса Sky Sports.
03.10.2018 07:00
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Последние комментарии:
интересно, а охрана на входе в стадион не задалась вопросом, зачем фанату на матче качан капусты?? или он сумел дать вразумительное объяснение?)
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росгвардеец бросал?)
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Интересно раз банан это расизм то капуста это они его деревенщиной назвали?
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