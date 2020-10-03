Скоулз: "Моуриньо позорит "Юнайтед"

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил удивление, почему "красные дьяволы" до сих пор не уволили главного тренера Жозе Моуриньо.

Во вторник вечером против "Валенсии" подопечные Моуриньо продлили свою серию без побед до четырех матчей с учетом всех соревнований, но еще больше, чем результаты, настораживает атмосфера внутри команды.

Жозе открыто критикует с целым рядом своих игроков, а также высказывает свои претензии на публику. Скоулз считает, что своим поведением португалец позорит клуб.

"Если честно, я слегка удивлен, что он уцелел после случившегося в субботу, когда они сыграли так плохо".

"Он приходит на пресс-конференции и постоянно набрасывается на игроков, набрасывается на людей над ним, потому что он не получает желаемого".

"Думаю, он не контролирует свой язык и позорит клуб", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 06:05

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  1. liverbro 03.10.2018 08:41 # liverbro
    Позорники с позором топчатся под руководством позорника

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  2. whitecolor 03.10.2018 08:36 # whitecolor
    У него все тренеры позорят МЮ

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  3. liverpool888 03.10.2018 06:48 # liverpool888
    Во всем остальном мире вошло в моду назначать на должности внутри клуба своих бывших игроков, и это даёт свои плоды. Интересно, Почему в Англии такое не прижилось?

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  4. shakur 03.10.2018 06:40 # shakur
    Сколз тупая, рыжая xyйня, скам невозможно опозорить

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  5. chebrec 03.10.2018 06:06 # chebrec
    Даже легенды не выдерживают

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