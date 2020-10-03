Скоулз: "Моуриньо позорит "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил удивление, почему "красные дьяволы" до сих пор не уволили главного тренера Жозе Моуриньо.

Во вторник вечером против "Валенсии" подопечные Моуриньо продлили свою серию без побед до четырех матчей с учетом всех соревнований, но еще больше, чем результаты, настораживает атмосфера внутри команды.



Жозе открыто критикует с целым рядом своих игроков, а также высказывает свои претензии на публику. Скоулз считает, что своим поведением португалец позорит клуб.



"Если честно, я слегка удивлен, что он уцелел после случившегося в субботу, когда они сыграли так плохо".



"Он приходит на пресс-конференции и постоянно набрасывается на игроков, набрасывается на людей над ним, потому что он не получает желаемого".



"Думаю, он не контролирует свой язык и позорит клуб", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.