Моуриньо: "Справедливый результат"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не наиграла на победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Валенсии".

Во вторник вечером "красные дьяволы" не сумели поразить ворота соперника из Испании, и Моуриньо принимает 0:0 как справедливый результат. По мнению Жозе, "Юнайтед" создал недостаточно моментов для победы.

"Кое в чем наша игра улучшилась. Мы имели пару больших шансов, но я все равно воспринимаю этот результат как справедливый".

"Игроки старались. Он приложили больше усилий, они были активнее, хотя немногие из них способны играть в столь активном темпе. Нам не хватило техники, чтобы выходить из обороны".

"Что у нас хорошо получалось, так это препятствовать быстрой команде соперника контратаковать. Мы знали, что у нас не будет 20 моментов. Сейчас не лучший момент для наших атакующих игроков в плане уверенности и формы. Мы знали, что у нас могут быть три-четыре момента, чтобы вырвать победу".

"Нельзя сказать, что это плохой результат. Не хороший результат, но и не плохой. Впереди у нас два матча против "Ювентуса", чтобы набрать очки. Да, это очень сложная группа".

"У нас будет "Ньюкасл" перед международной паузой, а после паузы мы сыграем против "Челси" и "Ювентуса" в течение трех дней. Будет хорошо для команды, если мы одолеем "Ньюкасл".

"Думаю, есть вещи, которые мне сложно произнести. Думаю, у вас достаточно причин, чтобы критиковать меня", — цитирует Моуриньо Daily Express.



Метки Валенсия, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 06:00

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  1. gjchancel 03.10.2018 09:36 # gjchancel
    присутствие Фэлайни на поле, показывает, что Моур не развивается. Жаль Жозе ....

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  2. liverbro 03.10.2018 08:38 # liverbro
    "Да,это очень сложная группа" - лооооллл!)))хахах

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  3. pauk 03.10.2018 07:51 # pauk
    надеюсь его не уволят до матчей с юве

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  4. gandalf 03.10.2018 06:51 # gandalf
    Нам не хватило техники, чтобы выходить из обороны".

    Источник: http://fapl.ru/posts/65646/
    ОРУ

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  5. morkovka 03.10.2018 06:49 # morkovka
    обычное продолжение высокомерной самовлюбленности, следующая остановка - нах... никому не нужен - ждём...

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  6. redwhitegun 03.10.2018 06:30 # redwhitegun
    "Что у нас хорошо получалось, так это препятствовать быстрой команде соперника контратаковать"

    Источник: http://fapl.ru/posts/65646/

    Быстрой команде соперника? Эти инвалиды по полю еле передвигались...

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  7. chebrec 03.10.2018 06:05 # chebrec
    Ладно хоть не проиграли

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