Моуриньо: "Справедливый результат"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не наиграла на победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Валенсии".
Во вторник вечером "красные дьяволы" не сумели поразить ворота соперника из Испании, и Моуриньо принимает 0:0 как справедливый результат. По мнению Жозе, "Юнайтед" создал недостаточно моментов для победы.
"Кое в чем наша игра улучшилась. Мы имели пару больших шансов, но я все равно воспринимаю этот результат как справедливый".
"Игроки старались. Он приложили больше усилий, они были активнее, хотя немногие из них способны играть в столь активном темпе. Нам не хватило техники, чтобы выходить из обороны".
"Что у нас хорошо получалось, так это препятствовать быстрой команде соперника контратаковать. Мы знали, что у нас не будет 20 моментов. Сейчас не лучший момент для наших атакующих игроков в плане уверенности и формы. Мы знали, что у нас могут быть три-четыре момента, чтобы вырвать победу".
"Нельзя сказать, что это плохой результат. Не хороший результат, но и не плохой. Впереди у нас два матча против "Ювентуса", чтобы набрать очки. Да, это очень сложная группа".
"У нас будет "Ньюкасл" перед международной паузой, а после паузы мы сыграем против "Челси" и "Ювентуса" в течение трех дней. Будет хорошо для команды, если мы одолеем "Ньюкасл".
"Думаю, есть вещи, которые мне сложно произнести. Думаю, у вас достаточно причин, чтобы критиковать меня", — цитирует Моуриньо Daily Express.
03.10.2018 06:00
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Последние комментарии:
присутствие Фэлайни на поле, показывает, что Моур не развивается. Жаль Жозе ....
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"Да,это очень сложная группа" - лооооллл!)))хахах
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надеюсь его не уволят до матчей с юве
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Нам не хватило техники, чтобы выходить из обороны".
Источник: http://fapl.ru/posts/65646/
ОРУ
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обычное продолжение высокомерной самовлюбленности, следующая остановка - нах... никому не нужен - ждём...
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"Что у нас хорошо получалось, так это препятствовать быстрой команде соперника контратаковать"
Источник: http://fapl.ru/posts/65646/
Быстрой команде соперника? Эти инвалиды по полю еле передвигались...
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Ладно хоть не проиграли
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