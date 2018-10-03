Моуриньо: "Справедливый результат"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда не наиграла на победу в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Валенсии".

Во вторник вечером "красные дьяволы" не сумели поразить ворота соперника из Испании, и Моуриньо принимает 0:0 как справедливый результат. По мнению Жозе, "Юнайтед" создал недостаточно моментов для победы.



"Кое в чем наша игра улучшилась. Мы имели пару больших шансов, но я все равно воспринимаю этот результат как справедливый".



"Игроки старались. Он приложили больше усилий, они были активнее, хотя немногие из них способны играть в столь активном темпе. Нам не хватило техники, чтобы выходить из обороны".



"Что у нас хорошо получалось, так это препятствовать быстрой команде соперника контратаковать. Мы знали, что у нас не будет 20 моментов. Сейчас не лучший момент для наших атакующих игроков в плане уверенности и формы. Мы знали, что у нас могут быть три-четыре момента, чтобы вырвать победу".



"Нельзя сказать, что это плохой результат. Не хороший результат, но и не плохой. Впереди у нас два матча против "Ювентуса", чтобы набрать очки. Да, это очень сложная группа".



"У нас будет "Ньюкасл" перед международной паузой, а после паузы мы сыграем против "Челси" и "Ювентуса" в течение трех дней. Будет хорошо для команды, если мы одолеем "Ньюкасл".



"Думаю, есть вещи, которые мне сложно произнести. Думаю, у вас достаточно причин, чтобы критиковать меня", — цитирует Моуриньо Daily Express.