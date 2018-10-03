"Валенсия" оказалась не по зубам "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей, не сумев разобраться в домашних стенах с "Валенсией" — 0:0.
По сравнению с поражением 3:1 от "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эрик Байи, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес.
Хозяева "Олд Траффорд" достаточно активно начали матч, однако их пыл довольно скоро угас. "Валенсия" наладила хороший контроль мяча и, вообще, смотрелась очень прилично и подвижно. За 45 минут зрители увидели лишь по одному удару в створ, но на голы эти удары не тянули.
Во втором тайме Поль Погба отметился неплохим ударом со штрафного, на что "Валенсия" ответила промахом Мичи Батшуайи, который пробил по оставленному партнером мячу с нескольких метров. В целом же игра была довольно скучной и убаюкивающей.
На 71-й минуте "дьяволам", наконец, удалась быстрая атака с забросом на Ромелу Лукаку. Ворвавшись в штрафную по правому краю, бельгиец пробил, однако голкипер отразил летевший в дальний угол ворот мяч.
В концовке матча "Юнайтед" слегка прижал своего соперника, но Рэшфорд со штрафного попал в перекладину, а Лукаку и Феллайни своими моментами не воспользовались.
"Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей с учетом всех соревнований, и едва ли можно сказать, что ничья — несправедливый результат. "Валенсия" была очень хороша, особенно в первом тайме, так и не позволив Жозе Моуриньо снять существующее напряжение вокруг своей персоны.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 0:0 (0:0)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Феллайни, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес (Мартиаль 76).
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Кокелен (Солер 78), Парехо, Кондогбиа, Гедеш (Черышев 83), Родриго, Батшуайи (Гамейро 73).
Предупреждения: Лукаку — Кокелен, Родриго, Парехо, Пиччини, Кондогбиа, Гайя.
03.10.2018 00:05
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Последние комментарии:
За что Героя России удаоили поясните кто видел?
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В Батеграде сегодня зарежут ритуальную картоху на алтаре Копсково в честь Вети Ганчарэнка. Аве Бульба!
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Самый лучший результат из всех возможных. И обосрались, и Маур работу сохранил, идеально просто.
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не ожидал, что здесь только 2 адеквата. только дол6оёб будет доказывать, будто клапп >= витёк
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Что будем делать с Мауром - какие идеи пацаны?
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Задолбал Моуриньо со своими навесами, и тупыми забросами...надеюсь на увольнение
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Отскочил переводчик. С очком его! Сегодня не уволят.
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Ну куры с ливеркой хоть завтра нас развлекут. А то эти манчестерские нудятины смотреть просто больно.
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С победой манчестерскую парашу
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цска сделал то, чего не смог ливерпуль, думаю никто не будет спорить, что гончаренко>клопп
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Зря потратил время. То что Юнайтед не победит было ясно, но что Валенсия окажется такой мертвой тож не ожидал. Во что превратили Алексиса ... Без слез не взглянешь)
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Худший матч Санчеса за МЮ. Абсолютли днище.
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В этом конфиге ничего толкового не получится, и чем быстрее это дойдет до вудворта, чем быстрее он найдет спортивного директора, и отойдет от спортивной составляющей, чем быстрее уволят нах этого ущербного физрука, тем больше шансов зацепиться за зону лч
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Остаётся только в носу ковырятся как Санчез
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Что эта английская новость делает на нашем белорусском сайте?
Где победа великого Гончаренко?
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Тут Моур не причем - футболисты подвели.
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Кто бы сомневался
Хорошо что москвичей смотрел, что-то, а парни заслужили, Реал тухлый совершенно, напа в команде нет. Ну и что судья с Игорем сделал - мудачье.
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помойка оказалась не по зубам валенсии. молодцы, спасли дома очко.
феласаф > фария > урина
хз, дойдёт ли до е6аных евреев, что в долгосрочной перспективе заглоты приведут к падению прибыли, о которой они так пекутся
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Каличи. А вот лошади сегодня удивили.
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Наше единение было не зря!
#injosewetrust
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