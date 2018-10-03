"Валенсия" оказалась не по зубам "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей, не сумев разобраться в домашних стенах с "Валенсией" — 0:0.

По сравнению с поражением 3:1 от "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эрик Байи, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес.



Хозяева "Олд Траффорд" достаточно активно начали матч, однако их пыл довольно скоро угас. "Валенсия" наладила хороший контроль мяча и, вообще, смотрелась очень прилично и подвижно. За 45 минут зрители увидели лишь по одному удару в створ, но на голы эти удары не тянули.



Во втором тайме Поль Погба отметился неплохим ударом со штрафного, на что "Валенсия" ответила промахом Мичи Батшуайи, который пробил по оставленному партнером мячу с нескольких метров. В целом же игра была довольно скучной и убаюкивающей.



На 71-й минуте "дьяволам", наконец, удалась быстрая атака с забросом на Ромелу Лукаку. Ворвавшись в штрафную по правому краю, бельгиец пробил, однако голкипер отразил летевший в дальний угол ворот мяч.



В концовке матча "Юнайтед" слегка прижал своего соперника, но Рэшфорд со штрафного попал в перекладину, а Лукаку и Феллайни своими моментами не воспользовались.



"Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей с учетом всех соревнований, и едва ли можно сказать, что ничья — несправедливый результат. "Валенсия" была очень хороша, особенно в первом тайме, так и не позволив Жозе Моуриньо снять существующее напряжение вокруг своей персоны.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 0:0 (0:0)



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Феллайни, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес (Мартиаль 76).



"Валенсия": Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Кокелен (Солер 78), Парехо, Кондогбиа, Гедеш (Черышев 83), Родриго, Батшуайи (Гамейро 73).



Предупреждения: Лукаку — Кокелен, Родриго, Парехо, Пиччини, Кондогбиа, Гайя.