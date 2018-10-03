"Валенсия" оказалась не по зубам "Юнайтед"

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей, не сумев разобраться в домашних стенах с "Валенсией" — 0:0.

По сравнению с поражением 3:1 от "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эрик Байи, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес.

Хозяева "Олд Траффорд" достаточно активно начали матч, однако их пыл довольно скоро угас. "Валенсия" наладила хороший контроль мяча и, вообще, смотрелась очень прилично и подвижно. За 45 минут зрители увидели лишь по одному удару в створ, но на голы эти удары не тянули.

Во втором тайме Поль Погба отметился неплохим ударом со штрафного, на что "Валенсия" ответила промахом Мичи Батшуайи, который пробил по оставленному партнером мячу с нескольких метров. В целом же игра была довольно скучной и убаюкивающей.

На 71-й минуте "дьяволам", наконец, удалась быстрая атака с забросом на Ромелу Лукаку. Ворвавшись в штрафную по правому краю, бельгиец пробил, однако голкипер отразил летевший в дальний угол ворот мяч.

В концовке матча "Юнайтед" слегка прижал своего соперника, но Рэшфорд со штрафного попал в перекладину, а Лукаку и Феллайни своими моментами не воспользовались.

"Юнайтед" продлил свою серию без побед до четырех матчей с учетом всех соревнований, и едва ли можно сказать, что ничья — несправедливый результат. "Валенсия" была очень хороша, особенно в первом тайме, так и не позволив Жозе Моуриньо снять существующее напряжение вокруг своей персоны.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания) — 0:0 (0:0)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Феллайни, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес (Мартиаль 76).

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Кокелен (Солер 78), Парехо, Кондогбиа, Гедеш (Черышев 83), Родриго, Батшуайи (Гамейро 73).

Предупреждения: Лукаку — Кокелен, Родриго, Парехо, Пиччини, Кондогбиа, Гайя.



Метки Валенсия, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1087

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. reddevil13 03.10.2018 00:36 # reddevil13
    За что Героя России удаоили поясните кто видел?

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  2. reddevil13 03.10.2018 00:34 # reddevil13
    В Батеграде сегодня зарежут ритуальную картоху на алтаре Копсково в честь Вети Ганчарэнка. Аве Бульба!

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  3. ccchelsea 03.10.2018 00:31 # ccchelsea
    Самый лучший результат из всех возможных. И обосрались, и Маур работу сохранил, идеально просто.

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  4. narcot 03.10.2018 00:23 # narcot
    не ожидал, что здесь только 2 адеквата. только дол6оёб будет доказывать, будто клапп >= витёк

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  5. skychnie-oboi 03.10.2018 00:20 # skychnie-oboi
    Что будем делать с Мауром - какие идеи пацаны?

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  6. zen-2010 03.10.2018 00:18 # zen-2010
    Задолбал Моуриньо со своими навесами, и тупыми забросами...надеюсь на увольнение

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  7. fc-oil 03.10.2018 00:17 # fc-oil
    Отскочил переводчик. С очком его! Сегодня не уволят.

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  8. lampard78 03.10.2018 00:16 # lampard78
    Ну куры с ливеркой хоть завтра нас развлекут. А то эти манчестерские нудятины смотреть просто больно.

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  9. rap-woiska 03.10.2018 00:12 # rap-woiska
    С победой манчестерскую парашу

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  10. tvinkovod 03.10.2018 00:10 # tvinkovod
    цска сделал то, чего не смог ливерпуль, думаю никто не будет спорить, что гончаренко>клопп

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  11. redwhitegun 03.10.2018 00:10 # redwhitegun
    Зря потратил время. То что Юнайтед не победит было ясно, но что Валенсия окажется такой мертвой тож не ожидал. Во что превратили Алексиса ... Без слез не взглянешь)

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  12. brown-ale 03.10.2018 00:10 # brown-ale
    Худший матч Санчеса за МЮ. Абсолютли днище.

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  13. l-freeman 03.10.2018 00:09 # l-freeman
    В этом конфиге ничего толкового не получится, и чем быстрее это дойдет до вудворта, чем быстрее он найдет спортивного директора, и отойдет от спортивной составляющей, чем быстрее уволят нах этого ущербного физрука, тем больше шансов зацепиться за зону лч

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  14. chebrec 03.10.2018 00:09 # chebrec
    Остаётся только в носу ковырятся как Санчез

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  15. royal-arsenal 03.10.2018 00:09 # royal-arsenal
    Что эта английская новость делает на нашем белорусском сайте?
    Где победа великого Гончаренко?

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  16. skychnie-oboi 03.10.2018 00:08 # skychnie-oboi
    Тут Моур не причем - футболисты подвели.

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  17. red-devil-4ever 03.10.2018 00:08 # red-devil-4ever
    Кто бы сомневался
    Хорошо что москвичей смотрел, что-то, а парни заслужили, Реал тухлый совершенно, напа в команде нет. Ну и что судья с Игорем сделал - мудачье.

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  18. narcot 03.10.2018 00:08 # narcot
    помойка оказалась не по зубам валенсии. молодцы, спасли дома очко.

    феласаф > фария > урина

    хз, дойдёт ли до е6аных евреев, что в долгосрочной перспективе заглоты приведут к падению прибыли, о которой они так пекутся

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  19. lahmatyj 03.10.2018 00:08 # lahmatyj
    Каличи. А вот лошади сегодня удивили.

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  20. slash-lfc 03.10.2018 00:07 # slash-lfc
    Наше единение было не зря!
    #injosewetrust

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