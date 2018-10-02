Хут: "Магуайр рад, что не перешел в "Юнайтед"
Бывший защитник "Лестера" Роберт Хут уверен, что Харри Магуайр даже обрадовался несостоявшемуся переходу в "Манчестер Юнайтед" этим летом.
После семи туров Премьер-Лиги "лисы" опережают "Юнайтед" на два очка и гораздо предпочтительнее в сравнении с одним из богатейших клубов мира. Магуайр не смог перебраться на "Олд Траффорд" в летнее трансферное окно, но теперь расстраиваться по этому поводу нет причин, считает Хут.
"Думаю, Магуайр даже счастлив, что не перешел в МЮ. Там сейчас большой беспорядок, большие неурядицы и конфликты".
"Ему стоит провести еще пару сезонов в "Лестере", сыграть за них 100 матчей и зарекомендовать себя одним из лучших в лиге. Тогда за ним придет не только "Юнайтед". Он обратит внимание "Сити" и "Челси", - рассказал Хут Sky Sports.
02.10.2018 22:00
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