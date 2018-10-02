"Манчестер Сити" вырвал победу у "Хоффенхайма"
"Манчестер Сити" набрал свои первые очки на групповом этапе Лиги Чемпионов, вырвав победу в гостях у "Хоффенхайма" — 1:2.
Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Илкай Гюндоган, заменив Александра Зинченко и Бернарду Силву. Эмерик Лапорт перешел на левый фланг обороны.
Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Исхак Бельфодиль получил разрезающую передачу из глубины, избежал офсайда, вышел по центру на ворота и послал мяч под Эдерсоном — 1:0.
Однако ответа гостей пришлось ждать недолго. На седьмой минуте Давид Сильва выполнил роскошный пас на левый край штрафной Лерою Сане, который выманил на себя голкипера, а затем отдал в борьбу на Серхио Агуэро. Аргентинец эту борьбу легко выиграл и поразил пустые ворота — 1:1.
После быстрого обмена голами игра еще какое-то время оставалась обоюдострой, но затем "Сити" завладел инициативой и принялся нагнетать давление. На 15-й минуте только голкипер Оливер Бауманн спас хозяев, отразив удар Рахим Стерлинга.
На 35-й минуте Бауманн совершил еще один сейв, выловив мяч из под перекладины после удара Агуэро. На этом отрезке "Хоффенхайм" слишком жался к своим воротам, а потому свисток на перерыв встретил с облегчением.
Во втором тайме игра складывалась очень непросто для "горожан". Они, конечно, по-прежнему владели преимуществом, но "Хоффенхайм" выглядел опасно на контратаках. Неслучайно, что на 64-й минуте Хосеп Гвардиола поменял центрального защитника, выпустив Джона Стоунса вместо Николаса Отаменди.
На 73-й минуте Бауманн чистейшим образом сбил выходившего один на один Сане в штрафной площади, однако рефери не решился назначить пенальти — как и показать желтую карточку Лерою за симуляцию.
И все-таки "Сити" удалось дожать соперника. На 87-й минуте Давид Сильва обокрал защитника, прервавшего прострел с фланга, и с левой послал мяч мимо голкипера — 1:2.
Довести дело до победы для гостей было делом техники, с которой у них все в порядке.
"Сити" все-таки вырвал победу после гола, пропущенного уже на первой минуте. "Хоффенхайм" показал себя боевитой и способной командой, однако преимущество "горожан" в классе обнаружило себя.
"Хоффенхайм" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:1)
Голы: Бельфодиль 1 — Агуэро 7, Давид Сильва 87.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хогма, Пош, Кадержабек, Гриллич (Биттенкурт 82), Демирбай (Хак 89), Бренет, Жоэлинтон, Бельфодиль, Салаи (Крамарич 54).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Отаменди (Стоунс 64), Лапорт, Фернандиньо, Сане, Гюндоган (Бернарду Силва 68), Давид Сильва, Стерлинг (Махрез 75), Агуэро.
Предупреждения: Демирбай — Отаменди, Фернандиньо, Уолкер, Агуэро 90.
02.10.2018 22:00
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Последние комментарии:
Акинфеев
Фернандес
Начо
Карвахаль
Асенсио
Всё это участники того памятного матча Россия - Испания в 1/8 ЧМ в России, на том же стадионе.
Прикольные наверное воспоминания у этих футболистов сегодня))
(ответить)
Это Реал Мадрид или Реал Бетис?
(ответить)
Ребят, есть чего нового по хохлам? Как там они поживают? Говорят новая волна гастеров из украины стремится в Европу, батрачить за 200 евро.
(ответить)
Норм какого - то лоха выше распидарасило.
(ответить)
мс конечно ни о чем. но помойных из порта легко опустят на выходных.
ибо колбаса и сырому челси ничего не смогла противопоставить дома.
так что без шансов для бестрофейных обрыганов.
(ответить)
Сдается мне ЦСКА в состоянии выстоять победу...
(ответить)
Разьебали голубых глоров на треш токе - как Конор барашка Хабиба.
Какие же мы охуенные болельщики.
Интеллектуалы и манипуляторы 80 лвл))
(ответить)
Реал чисто команда одного игрока.
Без Рона Реал параша.
Как Челси без Азара.
(ответить)
И тут портовые хуесосы снова начали сосать хуй и дружно всей своей пиздобратией затихли))
(ответить)
Гончаренко топ
Реал уже не торт
(ответить)
Поссали этой победой на хейтеров. КОРОЛИ!
(ответить)
Ахахахаха LOL
(ответить)
Добрый вечер Реал)))
(ответить)
электрик - портовой безвизг. официально
(ответить)
2009-10 вылетели в ле
2010-11 мимо лч
2011-12 лул
2012-13 мимо лч
2014-15 вылетели в ле
2015-16 мимо лч
2016-17 лул
02.10.2018 21:40 #
electric
ЛЧ - турнир великих.
хз на что надеются фонады
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730695
(ответить)
Команда гандонов
Отскочили черти
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Камон Челси!
(ответить)
02.10.2018 13:53 # удалить
electric
Хоффенхайм фаворит. Ставьте хаты на победу.
Источник: http://fapl.ru/posts/65634/?c=1#c6730433
(ответить)
(ответить)
Пускай закидывают эти нонеймы очки в копилку Англии.
Все равно в Плове на выход))Как всю 5 летнюю историю в этом турнире)
(ответить)
Агуэро мог хет-трик делать на изи. Нагельсманн физрук.
(ответить)
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