"Манчестер Сити" вырвал победу у "Хоффенхайма"

"Манчестер Сити" набрал свои первые очки на групповом этапе Лиги Чемпионов, вырвав победу в гостях у "Хоффенхайма" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Илкай Гюндоган, заменив Александра Зинченко и Бернарду Силву. Эмерик Лапорт перешел на левый фланг обороны.



Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Исхак Бельфодиль получил разрезающую передачу из глубины, избежал офсайда, вышел по центру на ворота и послал мяч под Эдерсоном — 1:0.



Однако ответа гостей пришлось ждать недолго. На седьмой минуте Давид Сильва выполнил роскошный пас на левый край штрафной Лерою Сане, который выманил на себя голкипера, а затем отдал в борьбу на Серхио Агуэро. Аргентинец эту борьбу легко выиграл и поразил пустые ворота — 1:1.



После быстрого обмена голами игра еще какое-то время оставалась обоюдострой, но затем "Сити" завладел инициативой и принялся нагнетать давление. На 15-й минуте только голкипер Оливер Бауманн спас хозяев, отразив удар Рахим Стерлинга.



На 35-й минуте Бауманн совершил еще один сейв, выловив мяч из под перекладины после удара Агуэро. На этом отрезке "Хоффенхайм" слишком жался к своим воротам, а потому свисток на перерыв встретил с облегчением.



Во втором тайме игра складывалась очень непросто для "горожан". Они, конечно, по-прежнему владели преимуществом, но "Хоффенхайм" выглядел опасно на контратаках. Неслучайно, что на 64-й минуте Хосеп Гвардиола поменял центрального защитника, выпустив Джона Стоунса вместо Николаса Отаменди.



На 73-й минуте Бауманн чистейшим образом сбил выходившего один на один Сане в штрафной площади, однако рефери не решился назначить пенальти — как и показать желтую карточку Лерою за симуляцию.



И все-таки "Сити" удалось дожать соперника. На 87-й минуте Давид Сильва обокрал защитника, прервавшего прострел с фланга, и с левой послал мяч мимо голкипера — 1:2.



Довести дело до победы для гостей было делом техники, с которой у них все в порядке.



"Сити" все-таки вырвал победу после гола, пропущенного уже на первой минуте. "Хоффенхайм" показал себя боевитой и способной командой, однако преимущество "горожан" в классе обнаружило себя.



"Хоффенхайм" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:1)



Голы: Бельфодиль 1 — Агуэро 7, Давид Сильва 87.



"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хогма, Пош, Кадержабек, Гриллич (Биттенкурт 82), Демирбай (Хак 89), Бренет, Жоэлинтон, Бельфодиль, Салаи (Крамарич 54).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Отаменди (Стоунс 64), Лапорт, Фернандиньо, Сане, Гюндоган (Бернарду Силва 68), Давид Сильва, Стерлинг (Махрез 75), Агуэро.



Предупреждения: Демирбай — Отаменди, Фернандиньо, Уолкер, Агуэро 90.