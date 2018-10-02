"Манчестер Сити" вырвал победу у "Хоффенхайма"

Давид Сильва "Манчестер Сити" набрал свои первые очки на групповом этапе Лиги Чемпионов, вырвав победу в гостях у "Хоффенхайма" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Илкай Гюндоган, заменив Александра Зинченко и Бернарду Силву. Эмерик Лапорт перешел на левый фланг обороны.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Исхак Бельфодиль получил разрезающую передачу из глубины, избежал офсайда, вышел по центру на ворота и послал мяч под Эдерсоном — 1:0.

Однако ответа гостей пришлось ждать недолго. На седьмой минуте Давид Сильва выполнил роскошный пас на левый край штрафной Лерою Сане, который выманил на себя голкипера, а затем отдал в борьбу на Серхио Агуэро. Аргентинец эту борьбу легко выиграл и поразил пустые ворота — 1:1.

После быстрого обмена голами игра еще какое-то время оставалась обоюдострой, но затем "Сити" завладел инициативой и принялся нагнетать давление. На 15-й минуте только голкипер Оливер Бауманн спас хозяев, отразив удар Рахим Стерлинга.

На 35-й минуте Бауманн совершил еще один сейв, выловив мяч из под перекладины после удара Агуэро. На этом отрезке "Хоффенхайм" слишком жался к своим воротам, а потому свисток на перерыв встретил с облегчением.

Во втором тайме игра складывалась очень непросто для "горожан". Они, конечно, по-прежнему владели преимуществом, но "Хоффенхайм" выглядел опасно на контратаках. Неслучайно, что на 64-й минуте Хосеп Гвардиола поменял центрального защитника, выпустив Джона Стоунса вместо Николаса Отаменди.

На 73-й минуте Бауманн чистейшим образом сбил выходившего один на один Сане в штрафной площади, однако рефери не решился назначить пенальти — как и показать желтую карточку Лерою за симуляцию.

И все-таки "Сити" удалось дожать соперника. На 87-й минуте Давид Сильва обокрал защитника, прервавшего прострел с фланга, и с левой послал мяч мимо голкипера — 1:2.

Довести дело до победы для гостей было делом техники, с которой у них все в порядке.

"Сити" все-таки вырвал победу после гола, пропущенного уже на первой минуте. "Хоффенхайм" показал себя боевитой и способной командой, однако преимущество "горожан" в классе обнаружило себя.

"Хоффенхайм" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Бельфодиль 1 — Агуэро 7, Давид Сильва 87.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хогма, Пош, Кадержабек, Гриллич (Биттенкурт 82), Демирбай (Хак 89), Бренет, Жоэлинтон, Бельфодиль, Салаи (Крамарич 54).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Отаменди (Стоунс 64), Лапорт, Фернандиньо, Сане, Гюндоган (Бернарду Силва 68), Давид Сильва, Стерлинг (Махрез 75), Агуэро.

Предупреждения: Демирбай — Отаменди, Фернандиньо, Уолкер, Агуэро 90.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 980

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 02.10.2018 22:30 # royal-arsenal
    Акинфеев
    Фернандес

    Начо
    Карвахаль
    Асенсио

    Всё это участники того памятного матча Россия - Испания в 1/8 ЧМ в России, на том же стадионе.
    Прикольные наверное воспоминания у этих футболистов сегодня))

    (ответить)

  2. chebrec 02.10.2018 22:15 # chebrec
    Это Реал Мадрид или Реал Бетис?

    (ответить)

  3. mata-hazard 02.10.2018 22:13 # mata-hazard
    Ребят, есть чего нового по хохлам? Как там они поживают? Говорят новая волна гастеров из украины стремится в Европу, батрачить за 200 евро.

    (ответить)

  4. mikkiynwa 02.10.2018 22:13 # mikkiynwa
    Норм какого - то лоха выше распидарасило.

    (ответить)

  5. multazar 02.10.2018 22:10 # multazar
    мс конечно ни о чем. но помойных из порта легко опустят на выходных.
    ибо колбаса и сырому челси ничего не смогла противопоставить дома.
    так что без шансов для бестрофейных обрыганов.

    (ответить)

  6. only--liverpool 02.10.2018 22:10 # only--liverpool
    Сдается мне ЦСКА в состоянии выстоять победу...

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 02.10.2018 22:09 # skychnie-oboi
    Разьебали голубых глоров на треш токе - как Конор барашка Хабиба.
    Какие же мы охуенные болельщики.
    Интеллектуалы и манипуляторы 80 лвл))

    (ответить)

  8. mikkiynwa 02.10.2018 22:05 # mikkiynwa
    Реал чисто команда одного игрока.

    Без Рона Реал параша.

    Как Челси без Азара.

    (ответить)

  9. mancityman 02.10.2018 22:05 # mancityman
    И тут портовые хуесосы снова начали сосать хуй и дружно всей своей пиздобратией затихли))

    (ответить)

  10. royal-arsenal 02.10.2018 22:04 # royal-arsenal
    Гончаренко топ
    Реал уже не торт

    (ответить)

  11. toha-bludsikir 02.10.2018 22:03 # toha-bludsikir
    Поссали этой победой на хейтеров. КОРОЛИ!

    (ответить)

  12. only--liverpool 02.10.2018 22:02 # only--liverpool
    Ахахахаха LOL

    (ответить)

  13. red-devil-4ever 02.10.2018 22:02 # red-devil-4ever
    Добрый вечер Реал)))

    (ответить)

  14. narcot 02.10.2018 22:00 # narcot
    электрик - портовой безвизг. официально

    (ответить)

  15. narcot 02.10.2018 21:59 # narcot
    2009-10 вылетели в ле
    2010-11 мимо лч
    2011-12 лул
    2012-13 мимо лч
    2014-15 вылетели в ле
    2015-16 мимо лч
    2016-17 лул

    02.10.2018 21:40 #
    electric

    ЛЧ - турнир великих.
    хз на что надеются фонады
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730695

    (ответить)

  16. pride08 02.10.2018 21:57 # pride08
    Команда гандонов
    Отскочили черти

    (ответить)

  17. chebrec 02.10.2018 21:56 # chebrec
    Камон Челси!

    (ответить)

  18. narcot 02.10.2018 21:55 # narcot
    02.10.2018 13:53 # удалить
    electric

    Хоффенхайм фаворит. Ставьте хаты на победу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/65634/?c=1#c6730433
    (ответить)

    (ответить)

  19. skychnie-oboi 02.10.2018 21:54 # skychnie-oboi
    Пускай закидывают эти нонеймы очки в копилку Англии.
    Все равно в Плове на выход))Как всю 5 летнюю историю в этом турнире)

    (ответить)

  20. brown-ale 02.10.2018 21:54 # brown-ale
    Агуэро мог хет-трик делать на изи. Нагельсманн физрук.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: