Кейн хочет забивать на уровне Месси

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется выйти на уровень результативности Лионеля Месси из "Барселоны".

Перед визитом "Барселоны" в Лондон Кейн понимает, что "шпоры" отчаянно нуждаются в очках, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако встреча с Месси мотивирует Харри и на индивидуальные достижения.



"Месси устанавливает невероятные стандарты, они с Криштиану превосходят те нормы, которые были приняты несколько лет назад. Когда ты видишь парней, которые забивают по 40-50 голов за сезон, то хочешь выйти на их уровень".



"Лео установил планку для всех нас. Он продолжает забивать пачками. Это мотивирует меня на то, чтобы прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, однажды я составлю ему конкуренцию", - цитирует Кейна The Guardian.