Кейн хочет забивать на уровне Месси
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется выйти на уровень результативности Лионеля Месси из "Барселоны".
Перед визитом "Барселоны" в Лондон Кейн понимает, что "шпоры" отчаянно нуждаются в очках, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако встреча с Месси мотивирует Харри и на индивидуальные достижения.
"Месси устанавливает невероятные стандарты, они с Криштиану превосходят те нормы, которые были приняты несколько лет назад. Когда ты видишь парней, которые забивают по 40-50 голов за сезон, то хочешь выйти на их уровень".
"Лео установил планку для всех нас. Он продолжает забивать пачками. Это мотивирует меня на то, чтобы прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, однажды я составлю ему конкуренцию", - цитирует Кейна The Guardian.
02.10.2018 21:00
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трехсезонка круче гнома
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Кейн красава. Всегда надо быть максималистом! COYS!
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Столько дочерей не нарожаешь, чувак
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а нырять на каком уровне ?
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