Кейн хочет забивать на уровне Месси

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется выйти на уровень результативности Лионеля Месси из "Барселоны".

Перед визитом "Барселоны" в Лондон Кейн понимает, что "шпоры" отчаянно нуждаются в очках, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако встреча с Месси мотивирует Харри и на индивидуальные достижения.

"Месси устанавливает невероятные стандарты, они с Криштиану превосходят те нормы, которые были приняты несколько лет назад. Когда ты видишь парней, которые забивают по 40-50 голов за сезон, то хочешь выйти на их уровень".

"Лео установил планку для всех нас. Он продолжает забивать пачками. Это мотивирует меня на то, чтобы прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, однажды я составлю ему конкуренцию", - цитирует Кейна The Guardian.




Метки Барселона, Кейн, Месси, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2018 21:00

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  1. wolfsmensch 02.10.2018 21:54 # wolfsmensch
    трехсезонка круче гнома

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  2. zzspurs 02.10.2018 21:52 # zzspurs
    Кейн красава. Всегда надо быть максималистом! COYS!

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  3. lpool14 02.10.2018 21:35 # lpool14
    Столько дочерей не нарожаешь, чувак

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  4. chr1s8rown 02.10.2018 21:18 # chr1s8rown
    а нырять на каком уровне ?

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