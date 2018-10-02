Петр Чех пропустит месяц

Бернд Лено и Петр Чех Восстановление голкипера Петра Чеха займет больше времени, чем ожидалось изначально. Первый номер "Арсенала" пропустит целый месяц.

36-летний Чех получил травму задней поверхности бедра в концовке первого тайма победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" (2:0), выбивая мяч от своих ворот.

После игры главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил надежду, что отсутствие Петра продлится не более двух-трех недель. Однако ветеран рискует задержаться в лазарете чуть дольше.

"Травма задней поверхности левой ноги. Ожидаемые сроки возвращения к тренировкам — три-четыре недели", — гласит заявление лондонского клуба.

Таким образом, Чех пропустит матчи Лиги Европы против "Карабаха" и "Спортинга", поединки Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Лестера" и "Кристал Пэлас", а также, вероятно, встречу с "Блэкпулом" в 4-м раунде Кубка Лиги.

В отсутствие Чеха ворота "Арсенала" будет защищать летний новичок Бернд Лено, который и заменил Петра по ходу матча с "Уотфордом".



Метки Арсенал, травмы, Чех

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 20:05

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 02.10.2018 21:57 # wolfsmensch
    жаль, не думаю, что Лено упустит шанс застолбить за собой место в старте

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  2. ccchelsea 02.10.2018 20:34 # ccchelsea
    Теперь некому будет тащить.

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  3. element-ekb 02.10.2018 20:22 # element-ekb
    Это твой шанс. Сушить сухари у нас сложно.

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  4. royal-arsenal 02.10.2018 20:16 # royal-arsenal
    Удачи Лено

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