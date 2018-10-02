Петр Чех пропустит месяц

Восстановление голкипера Петра Чеха займет больше времени, чем ожидалось изначально. Первый номер "Арсенала" пропустит целый месяц.

36-летний Чех получил травму задней поверхности бедра в концовке первого тайма победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" (2:0), выбивая мяч от своих ворот.



После игры главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил надежду, что отсутствие Петра продлится не более двух-трех недель. Однако ветеран рискует задержаться в лазарете чуть дольше.



"Травма задней поверхности левой ноги. Ожидаемые сроки возвращения к тренировкам — три-четыре недели", — гласит заявление лондонского клуба.



Таким образом, Чех пропустит матчи Лиги Европы против "Карабаха" и "Спортинга", поединки Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Лестера" и "Кристал Пэлас", а также, вероятно, встречу с "Блэкпулом" в 4-м раунде Кубка Лиги.



В отсутствие Чеха ворота "Арсенала" будет защищать летний новичок Бернд Лено, который и заменил Петра по ходу матча с "Уотфордом".