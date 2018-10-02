"Тоттенхэм" укладывает газон на новом стадионе

"Тоттенхэм" приступил к укладке газона на своем новом 62-тысячном стадионе.

Напомним, по изначальному замыслу новая арена "шпор" должна была принять свой первый матч уже 15 сентября, но с тех пор лондонский клуб перенес кучу своих домашних матчей на "Уэмбли".



Также появились слухи, что "Тоттенхэм" может повременить с переездом до следующего лета, однако на прошлой неделе главный тренер Маурисио Почеттино выразил надежду, что его команда обретет новый дом к Рождеству.



Во вторник "Тоттенхэм" приблизил переезд, приступив к укладке травяного газона, специально привезенного из Голландии, на подготовленное основание. В своем заявлении клуб назвал это "историческим моментом".



"Газон доставили в Британию в 23 грузовиках с охлаждением в течение трех дней. Газон нарезан полосками 2.4 на 12 метров, и каждая катушка весит около 1.5 тонн", — делится клуб техническими подробностями.