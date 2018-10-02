"Тоттенхэм" укладывает газон на новом стадионе
"Тоттенхэм" приступил к укладке газона на своем новом 62-тысячном стадионе.
Напомним, по изначальному замыслу новая арена "шпор" должна была принять свой первый матч уже 15 сентября, но с тех пор лондонский клуб перенес кучу своих домашних матчей на "Уэмбли".
Также появились слухи, что "Тоттенхэм" может повременить с переездом до следующего лета, однако на прошлой неделе главный тренер Маурисио Почеттино выразил надежду, что его команда обретет новый дом к Рождеству.
Во вторник "Тоттенхэм" приблизил переезд, приступив к укладке травяного газона, специально привезенного из Голландии, на подготовленное основание. В своем заявлении клуб назвал это "историческим моментом".
"Газон доставили в Британию в 23 грузовиках с охлаждением в течение трех дней. Газон нарезан полосками 2.4 на 12 метров, и каждая катушка весит около 1.5 тонн", — делится клуб техническими подробностями.
02.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
красивый стадион, красивый газон, красиво играют.
красота, в общем.
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по изначальному замыслу новый арена "шпор"
Источник: http://fapl.ru/posts/65640/
Моя твоя не понимать?
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Из Голландии?
Что за траву они там курят в курятнике?
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Что-то сухой какой-то.
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