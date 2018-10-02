"Тоттенхэм" укладывает газон на новом стадионе

Газон на новом стадионе Тоттенхэма "Тоттенхэм" приступил к укладке газона на своем новом 62-тысячном стадионе.

Напомним, по изначальному замыслу новая арена "шпор" должна была принять свой первый матч уже 15 сентября, но с тех пор лондонский клуб перенес кучу своих домашних матчей на "Уэмбли".

Также появились слухи, что "Тоттенхэм" может повременить с переездом до следующего лета, однако на прошлой неделе главный тренер Маурисио Почеттино выразил надежду, что его команда обретет новый дом к Рождеству.

Во вторник "Тоттенхэм" приблизил переезд, приступив к укладке травяного газона, специально привезенного из Голландии, на подготовленное основание. В своем заявлении клуб назвал это "историческим моментом".

"Газон доставили в Британию в 23 грузовиках с охлаждением в течение трех дней. Газон нарезан полосками 2.4 на 12 метров, и каждая катушка весит около 1.5 тонн", — делится клуб техническими подробностями.



Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 19:00

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  1. monsieurgood 02.10.2018 19:41 # monsieurgood
    красивый стадион, красивый газон, красиво играют.

    красота, в общем.

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  2. suddenly 02.10.2018 19:26 # suddenly
    по изначальному замыслу новый арена "шпор"

    Источник: http://fapl.ru/posts/65640/

    Моя твоя не понимать?

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  3. shearer1 02.10.2018 19:22 # shearer1
    Из Голландии?
    Что за траву они там курят в курятнике?

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  4. antiterror 02.10.2018 19:11 # antiterror
    Что-то сухой какой-то.

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