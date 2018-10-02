Фабрегас начал поиски нового клуба

Полузащитник Сеск Фабрегас готовится к уходу из "Челси", приступив к поискам нового клуба.

Политика "Челси" в отношении возрастных игроков дает Фабрегасу шанс получить лишь однолетний контракт по окончании этого сезона. Если "синие" не пожелают продлевать сотрудничество, то Сеск получит статус свободного агента.



На этот случай 31-летний испанец уже начал поиски нового пристанища. Как сообщает Goal, представители Фабрегаса изучают варианты с заинтересованными клубами.



По информации источника, Сеск предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж", но "Челси" может предложить ему контракт лишь с понижением зарплаты. Большой вопрос, пойдет ли Фабрегас на такие условия.