Фабрегас начал поиски нового клуба

Сеск Фабрегас Полузащитник Сеск Фабрегас готовится к уходу из "Челси", приступив к поискам нового клуба.

Политика "Челси" в отношении возрастных игроков дает Фабрегасу шанс получить лишь однолетний контракт по окончании этого сезона. Если "синие" не пожелают продлевать сотрудничество, то Сеск получит статус свободного агента.

На этот случай 31-летний испанец уже начал поиски нового пристанища. Как сообщает Goal, представители Фабрегаса изучают варианты с заинтересованными клубами.

По информации источника, Сеск предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж", но "Челси" может предложить ему контракт лишь с понижением зарплаты. Большой вопрос, пойдет ли Фабрегас на такие условия.




Метки Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2018 18:00

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  1. firmino9 02.10.2018 19:37 # firmino9
    для полного счастья в Тоттенхэм его)

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  2. denkik 02.10.2018 18:53 # denkik
    Со времен Эшли Коула все, кто уходили из Арсенала, за несколько лет превращались в дно. Пора бы это им было запомнить. Теперь вот Рэмси собирается. Давай-давай, путь на дно он сладок...

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  3. ry-l 02.10.2018 18:39 # ry-l
    В условную Валенсию перейдет

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  4. monsieurgood 02.10.2018 18:25 # monsieurgood
    наконец-то, всегда терпеть не мог этого пидора

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  5. ccchelsea 02.10.2018 18:17 # ccchelsea
    Хоть и топарь для скамейки, но держать его там с такой зпшкой - это перебор. Летом надо отпускать, либо пусть соглашается на значительное понижение оклада.

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  6. kanoniru-poker 02.10.2018 18:13 # kanoniru-poker
    Шлюшк Фабрегас )) вот и все, некогда был топарем а теперь пора на мороз сука.

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