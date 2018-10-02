Фабрегас начал поиски нового клуба
Полузащитник Сеск Фабрегас готовится к уходу из "Челси", приступив к поискам нового клуба.
Политика "Челси" в отношении возрастных игроков дает Фабрегасу шанс получить лишь однолетний контракт по окончании этого сезона. Если "синие" не пожелают продлевать сотрудничество, то Сеск получит статус свободного агента.
На этот случай 31-летний испанец уже начал поиски нового пристанища. Как сообщает Goal, представители Фабрегаса изучают варианты с заинтересованными клубами.
По информации источника, Сеск предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж", но "Челси" может предложить ему контракт лишь с понижением зарплаты. Большой вопрос, пойдет ли Фабрегас на такие условия.
02.10.2018 18:00
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для полного счастья в Тоттенхэм его)
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Со времен Эшли Коула все, кто уходили из Арсенала, за несколько лет превращались в дно. Пора бы это им было запомнить. Теперь вот Рэмси собирается. Давай-давай, путь на дно он сладок...
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В условную Валенсию перейдет
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наконец-то, всегда терпеть не мог этого пидора
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Хоть и топарь для скамейки, но держать его там с такой зпшкой - это перебор. Летом надо отпускать, либо пусть соглашается на значительное понижение оклада.
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Шлюшк Фабрегас )) вот и все, некогда был топарем а теперь пора на мороз сука.
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