Компани: "Победа в Лиге Чемпионов — последний шаг для "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что победа в Лиге Чемпионов является последним шагом, который осталось сделать его клубу на пути к истинному величию.

Прошлый сезон получился по-настоящему выдающимся для команды Хосепа Гвардиолы, однако в Лиге Чемпионов "горожане" сошли с дистанции уже в 1/4 финала, уступив "Ливерпулю".



Новый розыгрыш европейского турнира "Сити" начал с домашнего поражения от "Лиона", однако Компани уверяет, что у его команды самые серьезные намерения в отношении Лиги Чемпионов.



"Я был бы счастлив завоевать европейский трофей с "Сити", но выиграть это соревнование так тяжело. В Европе есть около восьми команд, которые ставят перед собой ту же цель, что и мы".



"Мы должны отреагировать на поражение от "Лиона". В первую очередь нас должен волновать "Хоффенхайм". Мы должны набрать ход, и тогда все будет возможно".



"Победа в Лиге Чемпионов — э то последний шаг, который клуб еще не сделал, а наш клуб всегда стремится вперед. Мы постараемся изо всех сил", — цитирует Компани Sky Sports.