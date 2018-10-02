Компани: "Победа в Лиге Чемпионов — последний шаг для "Сити"

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что победа в Лиге Чемпионов является последним шагом, который осталось сделать его клубу на пути к истинному величию.

Прошлый сезон получился по-настоящему выдающимся для команды Хосепа Гвардиолы, однако в Лиге Чемпионов "горожане" сошли с дистанции уже в 1/4 финала, уступив "Ливерпулю".

Новый розыгрыш европейского турнира "Сити" начал с домашнего поражения от "Лиона", однако Компани уверяет, что у его команды самые серьезные намерения в отношении Лиги Чемпионов.

"Я был бы счастлив завоевать европейский трофей с "Сити", но выиграть это соревнование так тяжело. В Европе есть около восьми команд, которые ставят перед собой ту же цель, что и мы".

"Мы должны отреагировать на поражение от "Лиона". В первую очередь нас должен волновать "Хоффенхайм". Мы должны набрать ход, и тогда все будет возможно".

"Победа в Лиге Чемпионов — э то последний шаг, который клуб еще не сделал, а наш клуб всегда стремится вперед. Мы постараемся изо всех сил", — цитирует Компани Sky Sports.



Метки Компани, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 02.10.2018 19:40 # manutd-20champ
    это теперь называется величие? завоевать любыми путями одну чашку. кееек.

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  2. griezmann 02.10.2018 19:30 # griezmann
    ТОПАРЬ !

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  3. antikvar 02.10.2018 19:07 # antikvar
    Истинное величие, это - кубок Африки, нига

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  4. silva77 02.10.2018 18:32 # silva77
    Обязательно нынешнем году выиграем, без вопросов, Сити это единственный топ клуб из Англий уровня топ четверки Барселоны, Реала, Баварии

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  5. alexomck 02.10.2018 17:07 # alexomck
    с этим коучем без шансов.

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  6. slash-lfc 02.10.2018 17:02 # slash-lfc
    Лал бля. «Истинное величие». Если Шыти с одним кубком ЛЧ - истинное величие, то кто тогда ЛФК?

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