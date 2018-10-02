"Тоттенхэм" будет лишен пяти основных игроков в матче с "Барселоной"

Заключительную тренировку перед матчем Лиги Чемпионов против "Барселоны" в среду "Тоттенхэм" провел без пяти игроков основного состава.

Как сообщает Sky Sports, во вторник утром на тренировке "шпор" отсутствовали Ян Вертонген, Серж Орье, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Деле Алли. Не занимался с командой и запасной голкипер Михел Ворм.



Единственной позитивной новостью из стана "Тоттенхэма" стало возвращение в общую группу капитана Уго Льориса, который из-за травмы бедра пропустил шесть последних матчей.



Отметим, что Вертонген и Дембеле получили свои травмы лишь в матче минувшего уикенда против "Хаддерсфилда". Обоих бельгийцев тренеру Маурисио Почеттино пришлось заменить уже в перерыве.



Таким образом, в среду вечером на "Уэмбли" состав "шпор" будет значительно ослаблен. Однако "Тоттенхэму" непозволительно терять очки, потому что "Барселона" и "Интер" уже имеют в своем активе по одной победе.