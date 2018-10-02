Валенсия тоже угодил в опалу к Моуриньо

Группу игроков, угодивших в опалу к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, пополнил капитан команды Антонио Валенсия.

Со стартом этого сезона Моуриньо возобновил свою вражду с полузащитником Полем Погба, который неделю назад на публику раскритиковал трусливую тактику Жозе на матч против "Вулверхэмптона" и в результате был лишен права носить капитанскую повязку.



Также Моуриньо конфликтует с самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги в лице Алексиса Санчеса, который внезапно пропустил выезд к "Вест Хэму" в минувший уикенд.



По слухам, экс-нападающий "Арсенала" постоянно ставит под сомнение тактику Моуриньо, и Жозе даже сообщил Алексису, что тот больше никогда не сыграет за "Юнайтед", если не перестанет жаловаться и не прибавит.



Daily Mail утверждает, что еще одной большой звездой в опале у Моуриньо стал Валенсия. Жозе остался недоволен тем, что Антонио не проявил свои лидерские качества в проигранном матче Кубка Лиги против "Дерби". В результате, как и Санчес, эквадорец был отстранен от участия в поединке с "Вест Хэмом". В последнее время тренер и капитан практически не разговаривают.



Естественно, этими тремя игроками количество недовольных Моуриньо в раздевалке не ограничивается. Претензии к Жозе также имеют Эрик Байи, Андреас Перейра и Антони Мартиаль. В скором времени масса этих футболистов может перевалить за критическую.