Валенсия тоже угодил в опалу к Моуриньо
Группу игроков, угодивших в опалу к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, пополнил капитан команды Антонио Валенсия.
Со стартом этого сезона Моуриньо возобновил свою вражду с полузащитником Полем Погба, который неделю назад на публику раскритиковал трусливую тактику Жозе на матч против "Вулверхэмптона" и в результате был лишен права носить капитанскую повязку.
Также Моуриньо конфликтует с самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги в лице Алексиса Санчеса, который внезапно пропустил выезд к "Вест Хэму" в минувший уикенд.
По слухам, экс-нападающий "Арсенала" постоянно ставит под сомнение тактику Моуриньо, и Жозе даже сообщил Алексису, что тот больше никогда не сыграет за "Юнайтед", если не перестанет жаловаться и не прибавит.
Daily Mail утверждает, что еще одной большой звездой в опале у Моуриньо стал Валенсия. Жозе остался недоволен тем, что Антонио не проявил свои лидерские качества в проигранном матче Кубка Лиги против "Дерби". В результате, как и Санчес, эквадорец был отстранен от участия в поединке с "Вест Хэмом". В последнее время тренер и капитан практически не разговаривают.
Естественно, этими тремя игроками количество недовольных Моуриньо в раздевалке не ограничивается. Претензии к Жозе также имеют Эрик Байи, Андреас Перейра и Антони Мартиаль. В скором времени масса этих футболистов может перевалить за критическую.
02.10.2018 15:00
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Последние комментарии:
интересно будет посмотреть, получится ли у вудвуорда сломать систему и оставить мавриньо на четвертый сезон. до такого уровня еще никто из владельцев не добирался, что там, за этим горизонтом третьего сезона?
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Игрокам думаю вообще похууй - будут сидеть на лавке и валять дурака.Зарплата капает + да еще и бонус не играть в гавно футбол и не участвовать в этом всем позоре.
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Сколько гнилых крыс, которые чем-то недовольны и начинают сливать тренера. Начните нормально играть, забивать и побеждать.
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цыган ёпнулся окончательно..прогрессирующая форма мании величия..сри трофис и риспект риспект..будет ещё один воняющий бывший физрук манчестер гавнайтед как ван кал и мойша. правда в плюсе с 26 млн фунтов. грамотно переводчик разводит помойку.
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Уже банда нормальная собралась. Могут и темную устроить.
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Просто фелиш думает, что Валенсия- это команда) вот и мандит
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Отличный тренер для скама, не увольняйте его.
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Хлебни напоследок мочи
И тихонько скройся в ночи...
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Моурверим
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все эти нигеры говнари.
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Жозе просто хочет свои 26 кк
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Отличная работа, Жозе! Жаль не дадут спустить эту помойку в Чемпионшип, уволят.
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не смей уходить!
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скинемся на киллера? меня заебал этот недокоуч, который разваливает самый великий клуб мира!
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