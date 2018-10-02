Валенсия тоже угодил в опалу к Моуриньо

Жозе Моуриньо и Антонио Валенсия Группу игроков, угодивших в опалу к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, пополнил капитан команды Антонио Валенсия.

Со стартом этого сезона Моуриньо возобновил свою вражду с полузащитником Полем Погба, который неделю назад на публику раскритиковал трусливую тактику Жозе на матч против "Вулверхэмптона" и в результате был лишен права носить капитанскую повязку.

Также Моуриньо конфликтует с самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги в лице Алексиса Санчеса, который внезапно пропустил выезд к "Вест Хэму" в минувший уикенд.

По слухам, экс-нападающий "Арсенала" постоянно ставит под сомнение тактику Моуриньо, и Жозе даже сообщил Алексису, что тот больше никогда не сыграет за "Юнайтед", если не перестанет жаловаться и не прибавит.

Daily Mail утверждает, что еще одной большой звездой в опале у Моуриньо стал Валенсия. Жозе остался недоволен тем, что Антонио не проявил свои лидерские качества в проигранном матче Кубка Лиги против "Дерби". В результате, как и Санчес, эквадорец был отстранен от участия в поединке с "Вест Хэмом". В последнее время тренер и капитан практически не разговаривают.

Естественно, этими тремя игроками количество недовольных Моуриньо в раздевалке не ограничивается. Претензии к Жозе также имеют Эрик Байи, Андреас Перейра и Антони Мартиаль. В скором времени масса этих футболистов может перевалить за критическую.



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 15:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverfun 02.10.2018 16:42 # liverfun
    интересно будет посмотреть, получится ли у вудвуорда сломать систему и оставить мавриньо на четвертый сезон. до такого уровня еще никто из владельцев не добирался, что там, за этим горизонтом третьего сезона?

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  2. skychnie-oboi 02.10.2018 16:39 # skychnie-oboi
    Игрокам думаю вообще похууй - будут сидеть на лавке и валять дурака.Зарплата капает + да еще и бонус не играть в гавно футбол и не участвовать в этом всем позоре.

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  3. superglor 02.10.2018 16:13 # superglor
    Сколько гнилых крыс, которые чем-то недовольны и начинают сливать тренера. Начните нормально играть, забивать и побеждать.

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  4. frisby 02.10.2018 16:05 # frisby
    цыган ёпнулся окончательно..прогрессирующая форма мании величия..сри трофис и риспект риспект..будет ещё один воняющий бывший физрук манчестер гавнайтед как ван кал и мойша. правда в плюсе с 26 млн фунтов. грамотно переводчик разводит помойку.

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  5. vyrentz 02.10.2018 16:00 # vyrentz
    Уже банда нормальная собралась. Могут и темную устроить.

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  6. pauk 02.10.2018 15:31 # pauk
    Просто фелиш думает, что Валенсия- это команда) вот и мандит

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  7. kewell7 02.10.2018 15:30 # kewell7
    Отличный тренер для скама, не увольняйте его.

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  8. felixok 02.10.2018 15:28 # felixok
    Хлебни напоследок мочи
    И тихонько скройся в ночи...

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  9. firmino9 02.10.2018 15:18 # firmino9
    Моурверим

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  10. alexomck 02.10.2018 15:12 # alexomck
    все эти нигеры говнари.

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  11. chr1s8rown 02.10.2018 15:08 # chr1s8rown
    Жозе просто хочет свои 26 кк

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  12. fog 02.10.2018 15:08 # fog
    Отличная работа, Жозе! Жаль не дадут спустить эту помойку в Чемпионшип, уволят.

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  13. bekzhan 02.10.2018 15:07 # bekzhan
    не смей уходить!

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  14. jakov 02.10.2018 15:03 # jakov
    скинемся на киллера? меня заебал этот недокоуч, который разваливает самый великий клуб мира!

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