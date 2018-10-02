Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Валенсия"

Жозе Моуриньо Матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" представляет возможность для "Манчестер Юнайтед" отвлечься от своих проблем на внутренней арене и сделать еще один шаг на пути к плей-офф.

К этому матчу "красные дьяволы" подходят после кошмарной недели, на которой они упустили победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона", затем еще раз огорчили публику "Олд Траффорд" выбыванием из Кубка Лиги и, наконец, проиграли на выезде "Вест Хэму".

Также главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо усугубил свои отношения с отдельными игроками, а телевизионного эксперта Джейми Каррагера и вовсе убедил в том, что потерял контроль над раздевалкой.

Таким образом, "дьяволы" оформили свой худший старт в чемпионате за 29 последних лет, и в этой ситуации своего рода отдушиной для них может стать Лига Чемпионов, где "Юнайтед" уверенно выиграл свой первый матч против "Янг Бойз".

"Неделя, на которой играют в Лиге Чемпионов, это всегда хорошая неделя, даже если тебя ожидает сложный матч против сложного оппонента".

"Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, и не каждый может это делать. Мы здесь, и у нас есть возможность сыграть большой матч. Большой матч, большая неделя. Вот так", — говорил Моуриньо.

Соперник "дьяволов" в лице "Валенсии" тоже находится в неважной форме, в субботу против "Реал Сосьедад" одержав свою первую победу в этом сезоне Ла Лиги.

"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в восьми предыдущих встречах с "Валенсией" во всех соревнованиях, одержав две победы.

"Валенсия" выиграла лишь раз в 10 последних выездах в Англию — 0:1 против "Ливерпуля" в октябре 2002.

"Юнайтед" не может выиграть два домашних матча подряд в Лиге Чемпионов с марта 2013, когда на тренерском мостике еще находился сэр Алекс Фергюсон.

"Юнайтед" проиграл лишь один из 18 последних домашних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" — 0:1 против "Клужа" в декабре 2012.

"Валенсия" проиграла все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это худшая серия "летучих мышей" в соревновании.

Только один из 17 последних матчей "Валенсии" на групповом этапе Лиги Чемпионов завершился вничью.

Полузащитник Поль Погба поучаствовал в четырех из шести последних голов "Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Маркоса Рохо, Эшли Янга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.

Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Валенсия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1705

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 02.10.2018 16:40 # monsieurgood
    кароч, пацанва, завтра куррик будет ИО

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  2. ccchelsea 02.10.2018 16:39 # ccchelsea
    Жаль Маура, но он сам виноват. Мог после увольнения из Челси уехать в Италию или ПСЖ, и остаться легендой Челси на которую все бы продолжали молиться. А в итоге испортил отношения с болельщиками, которые в нём души не чаяли и окончательно испоганил свою карьеру. Жаль, теперь Маура никто не любит и все желают ему обосраться.

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  3. alibekzaarsenal 02.10.2018 16:35 # alibekzaarsenal
    кто нибудь встречал кавказца с именем Ярослав?

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  4. mototroller 02.10.2018 16:26 # mototroller
    Как хорошо на фапле стало. Выкинули колбасных из кубка. Из первого места апл. Теперь на фапле меньше этих выскочек. Ну или коменты в основном про махрекора и Хабиба. Нет кукареканья о чемпионстве...

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  5. el-ray 02.10.2018 16:22 # el-ray
    02.10.2018 15:45 #
    reddevil13

    Вам нравится вид моей горящей жёппы

    Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1

    Хз, мне неоч

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  6. bushwacka 02.10.2018 15:56 # bushwacka
    Почему "которым, хухем провели", не на главной? ))))

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  7. mata-hazard 02.10.2018 15:49 # mata-hazard
    Думаю после увольнения Моура, это будет его последний топ клуб. Испортил себе репутацию уже хуже некуда. Отправится в Португалию и будет там тренить какую-нибудь Путувишту.

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  8. fanstevengerrard 02.10.2018 15:48 # fanstevengerrard
    Думаю, МЮ вин 2:1.

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  9. reddevil13 02.10.2018 15:45 # reddevil13
    Вам нравится вид горящей манковской жёппы у меня на аве?

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  10. reddevil13 02.10.2018 15:43 # reddevil13
    фаплъ
    сплочиваеться

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  11. slash-lfc 02.10.2018 15:37 # slash-lfc
    Считаете ли вы период работы Жози с мю самым неудачным в его тренерской карьере?

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  12. royal-arsenal 02.10.2018 15:33 # royal-arsenal
    Так чего, надо значит сплотиться всем фаплом в честь победы Жозе и МЮ.
    Хватит им уже проигрывать.
    Должна быть бОльшая конкуренция в АПЛ, а то так совсем скучно.

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  13. red-devil-4ever 02.10.2018 15:32 # red-devil-4ever
    Интересно как проебут сегодня, с испанскими в ЛЧ никогда хорошо не шло

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  14. ccchelsea 02.10.2018 15:31 # ccchelsea
    МЮ сегодня выиграет, верим.

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  15. royal-arsenal 02.10.2018 15:23 # royal-arsenal
    Сегодня Жозе возродится, аки Феникс огненный!

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  16. brown-ale 02.10.2018 15:19 # brown-ale
    Сегодня похороны Жозе. RAPE.

    (ответить)

  17. narcot 02.10.2018 15:18 # narcot
    02.10.2018 15:11 #
    mototroller

    Кто знает, что делать если я забыл почту от Social gay club?

    А то решил в анал поиграть, а эти ебаные охранники требуют от меня жопу и пароль от их ебучей версии Сперма, когда я уж больше года в их долбаёбский гей клаб не заходил и вообще не помню, как я там очутился.

    В анал через гондон ебался и опыт есть.

    Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730481

    (ответить)

  18. narcot 02.10.2018 15:17 # narcot
    coming out

    02.10.2018 14:18 #
    kipeloff89

    Ниибацца ты крутой сборщик. Кинь свой профиль в телескопе, сча тебе бейджик "Тупица" пошлю
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730444

    (ответить)

  19. mototroller 02.10.2018 15:11 # mototroller
    01.10.2018 21:17 #
    rentv

    Кто знает, что делать если я забыл почту от Social gay club?

    А то решил в анал поиграть, а эти ебаные охранники требуют от меня жопу и пароль от их ебучей версии Сперма, когда я уж больше года в их долбаёбский гей клаб не заходил и вообще не помню, как я там очутился.

    В анал через гондон ебался и опыт есть.

    Источник: http://fapl.ru/posts/65605/

    (ответить)

  20. slash-lfc 02.10.2018 15:10 # slash-lfc
    Считаю, что Жозе нужно дать шанс! Помните и уважайте его былые заслуги. Один из самых титулованных тренеров современности. Жозе > клуб.

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