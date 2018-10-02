Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Валенсия"
Матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" представляет возможность для "Манчестер Юнайтед" отвлечься от своих проблем на внутренней арене и сделать еще один шаг на пути к плей-офф.
К этому матчу "красные дьяволы" подходят после кошмарной недели, на которой они упустили победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона", затем еще раз огорчили публику "Олд Траффорд" выбыванием из Кубка Лиги и, наконец, проиграли на выезде "Вест Хэму".
Также главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо усугубил свои отношения с отдельными игроками, а телевизионного эксперта Джейми Каррагера и вовсе убедил в том, что потерял контроль над раздевалкой.
Таким образом, "дьяволы" оформили свой худший старт в чемпионате за 29 последних лет, и в этой ситуации своего рода отдушиной для них может стать Лига Чемпионов, где "Юнайтед" уверенно выиграл свой первый матч против "Янг Бойз".
"Неделя, на которой играют в Лиге Чемпионов, это всегда хорошая неделя, даже если тебя ожидает сложный матч против сложного оппонента".
"Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, и не каждый может это делать. Мы здесь, и у нас есть возможность сыграть большой матч. Большой матч, большая неделя. Вот так", — говорил Моуриньо.
Соперник "дьяволов" в лице "Валенсии" тоже находится в неважной форме, в субботу против "Реал Сосьедад" одержав свою первую победу в этом сезоне Ла Лиги.
"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в восьми предыдущих встречах с "Валенсией" во всех соревнованиях, одержав две победы.
"Валенсия" выиграла лишь раз в 10 последних выездах в Англию — 0:1 против "Ливерпуля" в октябре 2002.
"Юнайтед" не может выиграть два домашних матча подряд в Лиге Чемпионов с марта 2013, когда на тренерском мостике еще находился сэр Алекс Фергюсон.
"Юнайтед" проиграл лишь один из 18 последних домашних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" — 0:1 против "Клужа" в декабре 2012.
"Валенсия" проиграла все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это худшая серия "летучих мышей" в соревновании.
Только один из 17 последних матчей "Валенсии" на групповом этапе Лиги Чемпионов завершился вничью.
Полузащитник Поль Погба поучаствовал в четырех из шести последних голов "Юнайтед" в Лиге Чемпионов.
"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Маркоса Рохо, Эшли Янга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.
Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция
02.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
кароч, пацанва, завтра куррик будет ИО
(ответить)
Жаль Маура, но он сам виноват. Мог после увольнения из Челси уехать в Италию или ПСЖ, и остаться легендой Челси на которую все бы продолжали молиться. А в итоге испортил отношения с болельщиками, которые в нём души не чаяли и окончательно испоганил свою карьеру. Жаль, теперь Маура никто не любит и все желают ему обосраться.
(ответить)
кто нибудь встречал кавказца с именем Ярослав?
(ответить)
Как хорошо на фапле стало. Выкинули колбасных из кубка. Из первого места апл. Теперь на фапле меньше этих выскочек. Ну или коменты в основном про махрекора и Хабиба. Нет кукареканья о чемпионстве...
(ответить)
02.10.2018 15:45 #
reddevil13
Вам нравится вид моей горящей жёппы
Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1
Хз, мне неоч
(ответить)
Почему "которым, хухем провели", не на главной? ))))
(ответить)
Думаю после увольнения Моура, это будет его последний топ клуб. Испортил себе репутацию уже хуже некуда. Отправится в Португалию и будет там тренить какую-нибудь Путувишту.
(ответить)
Думаю, МЮ вин 2:1.
(ответить)
Вам нравится вид горящей манковской жёппы у меня на аве?
(ответить)
фаплъ
сплочиваеться
(ответить)
Считаете ли вы период работы Жози с мю самым неудачным в его тренерской карьере?
(ответить)
Так чего, надо значит сплотиться всем фаплом в честь победы Жозе и МЮ.
Хватит им уже проигрывать.
Должна быть бОльшая конкуренция в АПЛ, а то так совсем скучно.
(ответить)
Интересно как проебут сегодня, с испанскими в ЛЧ никогда хорошо не шло
(ответить)
МЮ сегодня выиграет, верим.
(ответить)
Сегодня Жозе возродится, аки Феникс огненный!
(ответить)
Сегодня похороны Жозе. RAPE.
(ответить)
02.10.2018 15:11 #
mototroller
Кто знает, что делать если я забыл почту от Social gay club?
А то решил в анал поиграть, а эти ебаные охранники требуют от меня жопу и пароль от их ебучей версии Сперма, когда я уж больше года в их долбаёбский гей клаб не заходил и вообще не помню, как я там очутился.
В анал через гондон ебался и опыт есть.
Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730481
(ответить)
coming out
02.10.2018 14:18 #
kipeloff89
Ниибацца ты крутой сборщик. Кинь свой профиль в телескопе, сча тебе бейджик "Тупица" пошлю
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/65635/?c=1#c6730444
(ответить)
01.10.2018 21:17 #
rentv
Кто знает, что делать если я забыл почту от Social gay club?
А то решил в анал поиграть, а эти ебаные охранники требуют от меня жопу и пароль от их ебучей версии Сперма, когда я уж больше года в их долбаёбский гей клаб не заходил и вообще не помню, как я там очутился.
В анал через гондон ебался и опыт есть.
Источник: http://fapl.ru/posts/65605/
(ответить)
Считаю, что Жозе нужно дать шанс! Помните и уважайте его былые заслуги. Один из самых титулованных тренеров современности. Жозе > клуб.
(ответить)
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