Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Валенсия"

Матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" представляет возможность для "Манчестер Юнайтед" отвлечься от своих проблем на внутренней арене и сделать еще один шаг на пути к плей-офф.

К этому матчу "красные дьяволы" подходят после кошмарной недели, на которой они упустили победу в домашнем матче против "Вулверхэмптона", затем еще раз огорчили публику "Олд Траффорд" выбыванием из Кубка Лиги и, наконец, проиграли на выезде "Вест Хэму".



Также главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо усугубил свои отношения с отдельными игроками, а телевизионного эксперта Джейми Каррагера и вовсе убедил в том, что потерял контроль над раздевалкой.



Таким образом, "дьяволы" оформили свой худший старт в чемпионате за 29 последних лет, и в этой ситуации своего рода отдушиной для них может стать Лига Чемпионов, где "Юнайтед" уверенно выиграл свой первый матч против "Янг Бойз".



"Неделя, на которой играют в Лиге Чемпионов, это всегда хорошая неделя, даже если тебя ожидает сложный матч против сложного оппонента".



"Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, и не каждый может это делать. Мы здесь, и у нас есть возможность сыграть большой матч. Большой матч, большая неделя. Вот так", — говорил Моуриньо.



Соперник "дьяволов" в лице "Валенсии" тоже находится в неважной форме, в субботу против "Реал Сосьедад" одержав свою первую победу в этом сезоне Ла Лиги.



"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в восьми предыдущих встречах с "Валенсией" во всех соревнованиях, одержав две победы.



"Валенсия" выиграла лишь раз в 10 последних выездах в Англию — 0:1 против "Ливерпуля" в октябре 2002.



"Юнайтед" не может выиграть два домашних матча подряд в Лиге Чемпионов с марта 2013, когда на тренерском мостике еще находился сэр Алекс Фергюсон.



"Юнайтед" проиграл лишь один из 18 последних домашних матчей группового этапа Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд" — 0:1 против "Клужа" в декабре 2012.



"Валенсия" проиграла все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это худшая серия "летучих мышей" в соревновании.



Только один из 17 последних матчей "Валенсии" на групповом этапе Лиги Чемпионов завершился вничью.



Полузащитник Поль Погба поучаствовал в четырех из шести последних голов "Юнайтед" в Лиге Чемпионов.



"Юнайтед" не сможет рассчитывать на Маркоса Рохо, Эшли Янга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.



Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Валенсия" (Испания)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция