Анонс матча "Хоффенхайм" — "Манчестер Сити"
В выездном противостоянии с "Хоффенхаймом" "Манчестер Сити" постарается одержать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов.
В первом туре группового этапа "горожане" оказались безоружны перед контратакующей игрой "Лиона", потерпев поражение в домашних стенах со счетом 1:2.
Тот результат отправил "Сити" на дно Группы F — остальные три команды квартета уже набрали свои первые очки, и теперь подопечные Хосепа Гвардиолы вынуждены догонять.
Однако похоже на то, что поражение от "Лиона" стало случайностью, потому что в рамках Премьер-Лиги "Сити" демонстрирует уверенную игру, а в минувший уикенд даже захватил лидерство в таблице.
"В Лиге Чемпионов нет времени проигрывать много матчей, а мы проиграли уже первый. Впереди у нас пять финалов, и первый будет завтра", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.
После минимального поражения от "Баварии" в 2014 году, когда во главе мюненхцев находился Гвардиола, затем "Сити" ни разу не уступил в пяти встречах с немецкими командами в рамках Лиги Чемпионов (4 победы, 1 ничья).
Прежде "Хоффенхайм" и "Сити" еще никогда не встречались друг с другом.
Единственный раз "Хоффенхайм" пересекался с английской командой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, уступив "Ливерпулю" 6:3 в рамках квалификации.
"Хоффенхайм" выиграл только один из девяти последних матчей в рамках еврокубков, потерпев пять поражений.
"Сити" пропускал два или более голов в каждом из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов.
Гвардиола как тренер шесть раз противостоял "Хоффенхайму" в Бундеслиге — пять побед и одно поражение. В каждом из этих шести матчей его "Бавария" забивала минимум дважды.
Как тренер Гвардиола проиграл пять из шести последних матчей в Лиге Чемпионов — столько же, сколько в 28 предыдущих.
Нападающий Серхио Агуэро должен сохранить место в нападении "Сити", несмотря на проблемы со стопой. Кевин Де Брюйне едва возобновил тренировки, но играть еще не готов. У Бенжамена Менди и Фабиана Дельфа проблемы со здоровьем, поэтому на левый фланг обороны может вновь выйти Александр Зинченко.
Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Хоффенхайм" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Зинсхайм. Стадион "Вирзоль-Рейн-Неккар-арена". 19:55 Онлайн-трансляция
02.10.2018 13:35
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Теперь КОРОЛИ не допустят той недооценки соперника и изи вин
КОРОЛИ на классе! ! !
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Come on City
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Хоффенхайм фаворит. Ставьте хаты на победу.
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Победа Сити
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