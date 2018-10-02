Анонс матча "Хоффенхайм" — "Манчестер Сити"

В выездном противостоянии с "Хоффенхаймом" "Манчестер Сити" постарается одержать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов.

В первом туре группового этапа "горожане" оказались безоружны перед контратакующей игрой "Лиона", потерпев поражение в домашних стенах со счетом 1:2.



Тот результат отправил "Сити" на дно Группы F — остальные три команды квартета уже набрали свои первые очки, и теперь подопечные Хосепа Гвардиолы вынуждены догонять.



Однако похоже на то, что поражение от "Лиона" стало случайностью, потому что в рамках Премьер-Лиги "Сити" демонстрирует уверенную игру, а в минувший уикенд даже захватил лидерство в таблице.



"В Лиге Чемпионов нет времени проигрывать много матчей, а мы проиграли уже первый. Впереди у нас пять финалов, и первый будет завтра", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.



После минимального поражения от "Баварии" в 2014 году, когда во главе мюненхцев находился Гвардиола, затем "Сити" ни разу не уступил в пяти встречах с немецкими командами в рамках Лиги Чемпионов (4 победы, 1 ничья).



Прежде "Хоффенхайм" и "Сити" еще никогда не встречались друг с другом.



Единственный раз "Хоффенхайм" пересекался с английской командой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов, уступив "Ливерпулю" 6:3 в рамках квалификации.



"Хоффенхайм" выиграл только один из девяти последних матчей в рамках еврокубков, потерпев пять поражений.



"Сити" пропускал два или более голов в каждом из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов.



Гвардиола как тренер шесть раз противостоял "Хоффенхайму" в Бундеслиге — пять побед и одно поражение. В каждом из этих шести матчей его "Бавария" забивала минимум дважды.



Как тренер Гвардиола проиграл пять из шести последних матчей в Лиге Чемпионов — столько же, сколько в 28 предыдущих.



Нападающий Серхио Агуэро должен сохранить место в нападении "Сити", несмотря на проблемы со стопой. Кевин Де Брюйне едва возобновил тренировки, но играть еще не готов. У Бенжамена Менди и Фабиана Дельфа проблемы со здоровьем, поэтому на левый фланг обороны может вновь выйти Александр Зинченко.



Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Хоффенхайм" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Зинсхайм. Стадион "Вирзоль-Рейн-Неккар-арена". 19:55 Онлайн-трансляция