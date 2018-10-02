"Челси" предложит Давиду Луису новый контракт

"Челси" планирует предложить новый контракт защитнику Давиду Луису.

С приходом Маурицио Сарри бразилец перезапустил свою карьеру на "Стэмфорд Бридж", которая была близка к концу при Антонио Конте. Как неоднократно признавался сам Луис, он наслаждается стилем игры итальянца.



Боссы "Челси" не остались в стороне и заметили успехи 32-летнего защитника. По информации London Evening Standard, "синие" даже планируют наградить Луиса новым контрактом.



Действующий договор бразильца истекает по окончании этого сезона, и "Челси" хочет продлить сотрудничество с Давидом еще на один год. Необходимость в сохранении Луиса связана и с вероятным уходом из клуба Гари Кэхилла.