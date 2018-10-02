"Челси" предложит Давиду Луису новый контракт
"Челси" планирует предложить новый контракт защитнику Давиду Луису.
С приходом Маурицио Сарри бразилец перезапустил свою карьеру на "Стэмфорд Бридж", которая была близка к концу при Антонио Конте. Как неоднократно признавался сам Луис, он наслаждается стилем игры итальянца.
Боссы "Челси" не остались в стороне и заметили успехи 32-летнего защитника. По информации London Evening Standard, "синие" даже планируют наградить Луиса новым контрактом.
Действующий договор бразильца истекает по окончании этого сезона, и "Челси" хочет продлить сотрудничество с Давидом еще на один год. Необходимость в сохранении Луиса связана и с вероятным уходом из клуба Гари Кэхилла.
02.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
луизка топ
а помните, как он топово затралел пригородных неудачников ах ах
https://youtu.be/P58eNBvRt34
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Азара лучше подпишите за любые деньги, а то Реалом всё сильнее пахнет.
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